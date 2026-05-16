L’Argentina gioca la carta Vaca Muerta: 15 nuovi blocchi per il dopo Medio Oriente

Mentre i conflitti in Medio Oriente mettono a nudo tutta la fragilità delle rotte commerciali globali, in particolare quelle legate allo Stretto di Hormuz, il mondo dell’energia è costretto a guardare altrove. Le grandi compagnie e le nazioni importatrici cercano disperatamente nuove certezze. L’Argentina ha colto la palla al balzo e si propone come l’alternativa più solida. La carta vincente si chiama Vaca Muerta, il gigantesco bacino petrolifero che promette di cambiare gli equilibri energetici mondiali.

La provincia di Neuquén, tramite la compagnia statale Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), ha appena lanciato un’offerta per 15 nuovi blocchi esplorativi. Parliamo della più grande asta dal 2016, un salto in avanti netto rispetto ai soli sei blocchi della gara precedente. Una mossa tecnica e strategica per attirare capitali freschi in un momento in cui la fame di energia sicura è ai massimi storici.

I numeri di una scommessa già vinta

Vaca Muerta è ormai il più grande giacimento commerciale di questo tipo aperto agli investitori internazionali fuori dal Nord America. I dati mostrano che la sua produttività sta già superando quella dei famosi bacini statunitensi come Permian, Bakken ed Eagle Ford. Secondo le stime degli analisti di Rystad Energy, la produzione di greggio dell’area supererà il milione di barili al giorno entro la fine di questo decennio.

L’aspetto economico è il vero motore dell’operazione. Ecco i dati essenziali per capire la portata dell’affare:

Parametro Economico Dettaglio Operativo Costo di pareggio (Breakeven) 32 – 49 dollari al barile Obiettivo di produzione Oltre 1 milione di barili/giorno nel 2030 Soglia minima di accesso 500.000 dollari per singolo blocco Royalty minima richiesta 15%

Con costi di estrazione così competitivi, i margini di profitto reggono bene anche in scenari di mercato difficili, quando il prezzo si avvicina ai 60 dollari al barile: anche in questi casi questo giacimento è profittevole. Inoltre, l’apertura di questi cantieri e la costruzione di nuove infrastrutture rappresentano un enorme stimolo per l’economia reale.

L’iniezione di capitali esteri genererà nuova occupazione e sosterrà la domanda interna della regione, innescando un ciclo di sviluppo vitale per il tessuto produttivo locale.

La corsa all’oro nero argentino

Per molto tempo il mercato locale si è mosso solo tramite acquisizioni private. Ora, l’Argentina offre alle compagnie straniere il miglior punto di ingresso diretto degli ultimi dieci anni. Le condizioni di gara sono studiate per attirare chi ha già maturato esperienza in Nord America. Non a caso, di recente il gigante americano Continental Resources ha acquistato il 90% del blocco Los Toldos II Oeste.

L’opportunità non è però riservata ai soli stranieri. Anche le aziende argentine hanno ottimi motivi per farsi avanti: conoscono la geologia della zona, possiedono reti logistiche già attive e possono unire i nuovi blocchi a quelli che già controllano.

Ostacoli e prospettive sul campo

Chi vuole entrare a Vaca Muerta deve avere le spalle larghe. Ci sono sfide tecniche notevoli:

Geologia complessa: Alcune aree richiedono uno studio molto attento delle faglie e delle tensioni del terreno per evitare errori costosi.

Alcune aree richiedono uno studio molto attento delle faglie e delle tensioni del terreno per evitare errori costosi. Logistica e forniture: È indispensabile creare una solida rete di approvvigionamento direttamente sul territorio di Neuquén. Non siamo esattamente in un’area servita, anzi siamo nell’entroterra argentino ai piedi delle Ande. Questa è forse la sfida maggiore.

È indispensabile creare una solida rete di approvvigionamento direttamente sul territorio di Neuquén. Non siamo esattamente in un’area servita, anzi siamo nell’entroterra argentino ai piedi delle Ande. Questa è forse la sfida maggiore. Rapporti locali: L’esperienza sul campo e la capacità di dialogare con le realtà argentine fanno la differenza tra un progetto di successo e uno spreco di fondi. Bisogna dire che l’attuale governo Milei è estremamente “Business friendly”, ma è necessario che queste condizioni siano garantite per un certo tempo.

In un mondo dove le vecchie certezze energetiche vacillano sotto i colpi della geopolitica, Vaca Muerta rappresenta un porto sicuro. Un’occasione per l’Argentina di rilanciare la propria industria, e per il mondo di blindare le proprie scorte senza dipendere dai capricci del Medio Oriente.