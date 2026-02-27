L’Angola guarda oltre il petrolio: la svolta di Sonangol verso i minerali critici

Anche in Angola, nonostante le risorse petrolifere, si sono resi conto dell’importanza delle terre rare. Sonangol sta cercando di acquisire partecipazioni e lasciare il segno nello sviluppo dei minerali critici a livello nazionale, ha affermato Sebastiao Gaspar Martins, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale angolana.

Mercoledì Sonangol ha riportato un utile netto leggermente inferiore per il 2025 rispetto al 2024, ma la società vuole sfruttare lo slancio dei minerali critici.

Sonangol detiene sette concessioni per l’esplorazione di litio, uranio e quarzo, ha affermato Gaspar Martins, come riportato da Reuters.

“Sonangol intende diversificare la propria attività nei minerali critici essenziali per la transizione energetica… Sarà molto utile per noi acquisire una partecipazione e una presenza nello sviluppo di questi minerali”, ha dichiarato l’amministratore delegato durante la presentazione dei risultati finanziari del 2025.

Alla fine dello scorso anno, il ministro dei Minerali e del Petrolio dell’Angola, Diamantino Azevedo, ha invitato le autorità di regolamentazione del settore minerario ad accelerare la fase di autorizzazione dei nuovi progetti, poiché uno dei principali produttori di petrolio dell’Africa cerca di attrarre investimenti nell’estrazione di minerali critici.

Azevedo ha affermato che il Paese ha bisogno di attrarre maggiori investimenti, sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e monitorare da vicino i progetti che non sono ancora in fase di produzione.

L’Angola è ricca di risorse minerarie, tra cui manganese, rame, oro, fosfati, granito, marmo, uranio, quarzo, piombo, zinco, tungsteno, stagno, fluorite, zolfo, feldspato, caolino, mica, asfalto, gesso e talco, secondo l’Amministrazione per il commercio internazionale del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Nell’ottobre 2025, l’Angola ha avviato la produzione nella sua prima grande miniera di rame , Tetelo, nell’ottica di diversificare le risorse minerarie strategiche.

Lo sviluppatore del progetto, Shining Star Icarus, una partnership tra la cinese Shining Star International Group e l’angolana Sociedade Mineira de Cobre de Angola, prevede di produrre circa 25.000 tonnellate metriche di concentrato di rame all’anno durante la fase iniziale. Il progetto ha un valore di 305 milioni di dollari di investimenti, secondo quanto dichiarato dal governo angolano.

Pur cercando di diversificare la propria produzione di minerali strategici, l’Angola punta anche a rilanciare la produzione petrolifera, che negli ultimi anni ha subito una battuta d’arresto a causa della mancanza di investimenti.