La venezuelana PDVSA cancella la licenza di esportazione di Chevron. Fine dei giochi

L’azienda petrolifera statale venezuelana PDVSA ha revocato alla supermaggioranza statunitense Chevron l’autorizzazione a caricare ed esportare greggio dal Venezuela questo mese, a seguito dell’aumento delle sanzioni dell’amministrazione Trump sulle esportazioni di petrolio venezuelano e delle tariffe sui suoi acquirenti di petrolio, riferisce la Reuters, citando fonti a conoscenza della questione.

L’amministrazione Trump ha già revocato a Chevron la licenza di operare in Venezuela e di esportare petrolio dai suoi giacimenti, e il 27 maggio è il termine ultimo per la chiusura delle operazioni nel Paese sudamericano.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha anche annunciato che qualsiasi Paese che acquisti petrolio o gas dal Venezuela pagherà un dazio secondario del 25% sugli scambi con gli Stati Uniti.

Le tariffe hanno bloccato il commercio tra il Venezuela e la Cina, il principale acquirente di petrolio venezuelano. Tuttavia, i carichi verso la Cina sono ripresi questa settimana, secondo le fonti di Reuters. Del resto con dazi imposti del 145%, il 25% in più o in meno non cambia nulla. Diversa è la situazione con i paesi europei, ad esempio, o altri paesi terzi.

A questo punto il venezuela può esportare solo con quei paesi senza un interscambio con gli USA, come Russia e Iran, o con paesi già pesantemente colpiti, come la Cina.

Le cancellazioni delle autorizzazioni alla Chevron da parte della PDVSA sono il primo impatto che la supermaggioranza statunitense vede dallo stallo tra Stati Uniti e Venezuela, perché la compagnia ha una licenza fino al 27 maggio, che le permette di caricare greggio in aprile.

Due delle cancellazioni di PDVSA riguardavano navi cisterna che avevano già caricato greggio, quindi il petrolio dovrà essere restituito ai porti venezuelani, hanno detto le fonti a Reuters.

L’amministrazione Trump ha anche revocato le licenze alle supermajor Shell e BP e ai loro partner per la gestione di progetti di gas naturale al largo del Venezuela che prevedono di inviare il gas a Trinidad e Tobago, ha dichiarato il primo ministro dell’isola caraibica Stuart Young.

Da quando si è insediato a gennaio, il presidente Trump ha iniziato a dare un giro di vite all’industria petrolifera e alle esportazioni venezuelane, revocando la licenza di Chevron e le licenze delle aziende europee per l’esportazione di greggio dal Paese sudamericano, che detiene le maggiori riserve di greggio al mondo.

Il Tesoro americano ha revocato la licenza alla società petrolifera francese Maurel & Prom di operare in Venezuela e non permette più a società come Eni e Repsol di ricevere petrolio dalla società petrolifera statale venezuelana PDVSA in cambio di pagamenti.