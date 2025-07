Il 14 giugno, quello che doveva essere un breve scalo tecnico per un modernissimo F-35B della portaerei britannica HMS Prince of Wales, si è trasformato in una sosta decisamente… prolungata.

Durante esercitazioni congiunte con la marina indiana, un guasto idraulico ha costretto il costosissimo caccia stealth ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Kerala, in India. Da allora, il gioiello dell’ingegneria militare americana, sotto bandiera britannica, non è riuscito a ripartire, trasformandosi in una vera e propria attrazione locale e, soprattutto, in una fonte inesauribile di imbarazzo per le autorità del Regno Unito.

Il Dramma del Guasto e l’Imbarazzo Reale

Immaginate la scena: un velivolo da 110 milioni di dollari, simbolo di potenza e tecnologia, bloccato a terra come un’auto in panne dopo un semplice guasto.

I primi tentativi di riparazione da parte di un team ridotto della Royal Navy si sono scontrati con la “complessità del problema”, un eufemismo per dire che il jet si è rivelato un vero capriccio tecnologico. Per giorni, l’F-35 ha resistito alle piogge monsoniche, inizialmente con la Royal Navy che rifiutava persino l’offerta di un hangar da parte di Air India, forse nel tentativo disperato di minimizzare la situazione, ma poi si è dovuta piegare alle intemperie.

L’imbarazzo britannico è palpabile. Non solo la “super macchina” si è piantata lontano da casa, ma il timore che tecnici indiani possano in qualche modo spiare i segreti del caccia ha alimentato una certa ansia a Londra. Un caccia stealth bloccato a terra e potenzialmente sotto “osservazione” non è esattamente il miglior biglietto da visita per la sicurezza nazionale.

Il Kerala “Cavalca” l’Onda: Marketing Turistico in Salsa F-35

Ma la storia prende una piega inaspettatamente divertente grazie agli indiani. Mentre il jet attendeva invano il suo destino, le autorità locali del Kerala hanno colto al volo l’opportunità, trasformando l’incidente in una geniale campagna di marketing turistico. “Kerala, la destinazione da cui non vorrete mai partire”, ha ironicamente pubblicato Kerala Tourism, mostrando un’immagine generata dall’IA del jet circondato da palme da cocco. Il messaggio era chiaro: anche un modernissimo F-35 è rimasto così “affascinato” dallo Stato da non voler più ripartire.ù

Sui social media, la satira si è scatenata. Meme, battute, e persino un annuncio satirico su OLX che offriva il jet da 110 milioni di dollari per soli 4 milioni, hanno trasformato l’incidente in un fenomeno virale. Il caccia, invece di proiettare potenza, è diventato il protagonista involontario di una delle campagne pubblicitarie più efficaci e divertenti che il turismo indiano potesse desiderare.

Un Futuro Incerto e una Riflessione Amara

Ora, dopo quasi tre settimane, le speranze sono riposte nell’arrivo di una squadra di 40 esperti tecnici dal Regno Unito, accompagnati da un veicolo di traino specializzato. Un vero e proprio spiegamento di forze per un “semplice” guasto.

Questo incidente solleva una domanda inevitabile: se la manutenzione di un aereo così sofisticato è così complessa, costosa e richiede una task force di 40 persone per un singolo guasto lontano dalla base, forse è il caso di chiedersi se sia davvero così prudente mandarlo in giro per il mondo.

O forse, come suggerisce scherzosamente il Kerala, alcuni luoghi sono semplicemente troppo incantevoli per andarsene, anche per un jet da combattimento.