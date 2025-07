Il Giappone punta sul cannone elettromagnetico: un’arma rivoluzionaria per la difesa del futuroIl Giappone sta compiendo passi significativi nello sviluppo del railgun, termine inglese che in italiano si traduce come “cannone elettromagnetico”.

Nuove immagini, riprese da TWZ, mostrano il prototipo installato sulla nave sperimentale JS Asuka a Yokosuka, pronta per un test in mare entro luglio 2025.

A differenza della Marina statunitense, che ha abbandonato il suo programma di railgun per difficoltà tecniche, il Giappone insiste su questa tecnologia per rafforzare la sua difesa contro minacce avanzate, come missili ipersonici e droni, in un contesto geopolitico sempre più teso, soprattutto con la Cina.

Cos’è un Railgun?

Il railgun utilizza l’energia elettromagnetica, anziché propellenti chimici, per sparare proiettili a velocità ipersoniche (fino a Mach 6.5, circa 2.230 metri al secondo). Due rotaie parallele generano un campo magnetico che accelera il proiettile, eliminando la necessità di esplosivi e riducendo i costi delle munizioni rispetto ai missili tradizionali.

Il railgun è un’applicazione della forza di Lorenz, che regola il movimento di una carica elettrica in un campo magnetico. La carica elettrica (in questo caso il proiettile) si muoverà perpendicolarmente rispetto al campo magnetico creato, venendo quindi lanciato, come una palla di cannone.

Perché il Giappone investe nel Railgun?

Il Giappone, preoccupato dalla crescente assertività cinese e nordcoreana, vede nel railgun un’arma strategica per mantenere un vantaggio tecnologico nell’Indo-Pacifico. La Cina ha già testato un railgun navale nel 2018, spingendo Tokyo a intensificare i propri sforzi.

Le immagini della JS Asuka, una nave sperimentale da 6.200 tonnellate, mostrano il railgun su una piattaforma di poppa, con lavori per ottimizzarne le prestazioni.

L’Agenzia per l’Acquisizione, la Tecnologia e la Logistica (ATLA) ha raggiunto velocità di 2.000 metri al secondo con un’energia di 5 megajoule, puntando a migliorare la durata della canna (circa 120 colpi) e ridurre i consumi energetici. Il railgun offre benefici significativi:

Velocità e portata: Proiettili ipersonici colpiscono bersagli lontani con precisione, ideali per minacce aeree, navali o terrestri.

Costo ridotto: I proiettili sono più economici dei missili, garantendo anche una scorta più ampio.

Versatilità: Può contrastare missili ipersonici, droni e obiettivi terrestri.

Sostenibilità: Elimina i rischi logistici legati agli esplosivi.

Questi vantaggi sono cruciali per le navi da guerra, dove spazio e ricarica sono limitati, garantendo una capacità di fuoco sostenuta.

Sfide e prospettive

Il cannone elettromagnetico richiede enormi quantità di energia, con generatori e condensatori voluminosi, e l’usura della canna riduce la longevità. Il Giappone sta affrontando queste sfide per integrare il railgun su futuri cacciatorpedinieri 13DDX e navi classe Maya (27DDG).

Collaborazioni con Stati Uniti, Francia e Germania potrebbero accelerare lo sviluppo, sfruttando l’esperienza americana, nonostante l’abbandono del loro programma.

Il contesto globale

La Cina avanza nel suo programma di railgun, mentre la Turchia e altri paesi esplorano questa tecnologia.

Gli Stati Uniti si concentrano sui proiettili iperveloci per cannoni convenzionali, utili contro missili e droni. Il railgun potrebbe rivoluzionare la difesa giapponese, offrendo potenza, versatilità ed efficienza economica. I test sulla JS Asuka chiariranno i progressi verso un’arma operativa. In un’area geopoliticamente instabile, il railgun rappresenta una risposta alle minacce moderne, rafforzando la posizione del Giappone come leader tecnologico e attore strategico.