La Turchia si oppone all’esplorazione petrolifera greca al largo di Creta. Grane per Chevron?

Giovedì la Turchia ha criticato aspramente le “attività unilaterali” della Grecia nella firma di accordi di locazione con un consorzio guidato da Chevron per l’esplorazione al largo della costa meridionale di Creta.

“Le attività unilaterali della Grecia con società internazionali nei giacimenti di idrocarburi a sud di Creta non incidono direttamente sulle aree di giurisdizione marittima del nostro Paese, ma costituiscono una violazione del diritto internazionale e delle relazioni di buon vicinato”, ha affermato il Ministero della Difesa turco in una conferenza stampa settimanale, come riportato dal quotidiano Türkiye Today.

La Turchia ha spesso criticato i piani di esplorazione offshore del suo vicino e membro della NATO, la Grecia, nel Mediterraneo.

Le relazioni si sono in qualche modo distese negli ultimi anni, ma a quanto pare la mossa della Grecia di sfruttare le potenziali risorse di gas nella zona ha riacceso le tensioni.

Un accordo del 2019 tra la Turchia e la Libia ha definito il confine marittimo nel Mediterraneo, ma è stato respinto dalla Grecia perché ignorava la presenza di Creta, l’isola greca, tra le coste turche e libiche.

“Ci opponiamo a questa attività illegale che viene tentata in violazione di tali accordi. Continuiamo a fornire il necessario sostegno alle autorità libiche affinché prendano iniziative contro le attività unilaterali e illegali della Grecia”, ha affermato la Turchia.

All’inizio di questa settimana, la Grecia ha firmato quattro contratti di locazione con un consorzio guidato da Chevron per l’esplorazione di petrolio e gas al largo delle coste greche, poiché il Paese dell’Europa meridionale mira a diventare un importante fornitore di gas nel Mediterraneo.

Chevron, in collaborazione con Helleniq Energy, ha firmato i contratti di locazione con la Grecia riguardanti l’ esplorazione di quattro blocchi offshore a sud di Creta e del Peloponneso.

I quattro blocchi offshore – Creta Sud 1, Creta Sud 2, Sud del Peloponneso e Blocco A2 – coprono un’area totale di circa 47.000 chilometri quadrati, ovvero 18.147 miglia quadrate.

Ciò raddoppia di fatto l’area che la Grecia mette a disposizione per l’esplorazione.

Con la firma dei contratti di locazione, Chevron si unisce all’altra supermajor statunitense, ExxonMobil, nell’ottenere l’accesso all’esplorazione offshore in Grecia.

Nel novembre 2025, ExxonMobil ha ampliato il proprio portafoglio di esplorazione offshore in Grecia con un nuovo accordo di farm-in per un blocco nel nord-ovest del Mar Ionio.