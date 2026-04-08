La Tregua di Hormuz alla prova dei fatti: 800 navi in trappola e droni sull’oleodotto saudita

L’annuncio di un cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran ha temporaneamente raffreddato i mercati petroliferi, ma la realtà sul campo, o meglio sulle acque del Golfo Persico, racconta una storia decisamente più complessa. Mentre la diplomazia cerca di capitalizzare lo stallo, l’economia reale si scontra con colli di bottiglia fisici e con una tensione militare che, lungi dall’essere sopita, si sta semplicemente spostando su altri bersagli e fa comprendere come la crisi sia lungi da una soluzione, anzi si stia avviando verso il confronto regionale.

Come abbiamo spesso ricordato, l’economia globale non si accende e si spegne con un tweet. Sgomberare il Golfo Persico da un ingorgo navale senza precedenti sarà la vera prova del nove per testare la tenuta di questa fragile intesa.

L’ingorgo del Golfo: i numeri del Blocco

Al momento, come riporta Bloomberg, oltre 800 navi commerciali sono bloccate all’interno e nei pressi dello Stretto di Hormuz. Più di 1.000 imbarcazioni attendono raggruppate intorno a Dubai e Khor Fakkan (nel Golfo di Oman), sperando in un via libera.

I dati forniti dall’agenzia di intelligence Kpler, sempre riportati dal sito finanziario, restituiscono la fotografia esatta di un’infrastruttura logistica paralizzata. Ecco la composizione della flotta attualmente intrappolata:

Tipologia di Carico navale Numero di Imbarcazioni Impatto sul Mercato Rinfuse secche (Dry bulk) 238 Merci agricole, metalli e materie prime industriali. Chimichiere e biocarburanti 208 Essenziali per la filiera industriale chimica globale. Prodotti raffinati (Clean) 121 Carburanti pronti all’uso, impatto diretto sui prezzi alla pompa. Greggio e condensati 97 Il cuore dell’approvvigionamento energetico mondiale. LPG (Gas di petrolio liquefatto) 34 Forniture per riscaldamento e industria. LNG (Gas naturale liquefatto) 19 Oltre il 20% del traffico globale passa da Hormuz; nessuna nave è transitata dall’inizio della crisi.

A questo dramma commerciale si aggiunge una crisi umanitaria silenziosa: l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) stima che circa 20.000 marittimi civili siano bloccati a bordo. Uomini che iniziano a fare i conti con l’esaurimento delle scorte alimentari, fatica psicologica e stress operativo.

Le “Clausole in Piccolo” e la Cautela degli Armatori

Il vero ostacolo alla ripresa dei flussi risiede nell’interpretazione dell’accordo.

La visione americana: Il Presidente Trump ha promesso un’apertura “COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA”, offrendo persino il supporto logistico statunitense per “smaltire il traffico”, un’eventualità che Teheran difficilmente tollererà.

Il Presidente Trump ha promesso un’apertura “COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA”, offrendo persino il supporto logistico statunitense per “smaltire il traffico”, un’eventualità che Teheran difficilmente tollererà. La visione iraniana: La Repubblica Islamica ha acconsentito al transito, , ma lo ha vincolato a un coordinamento diretto con le proprie forze armate e a non meglio precisati “limiti tecnici”.

Non sorprende, quindi, la freddezza degli armatori. Colossi come la danese A.P. Moller-Maersk e la giapponese Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) mantengono le flotte in standby. Come fa notare il settore assicurativo, la percezione del rischio deve calare strutturalmente, non solo fermarsi per quattordici giorni, affinché i flussi tornino alla normalità. Affidare il controllo dei transiti navali all’esercito iraniano viene visto da molti analisti come un’enorme concessione tattica fatta al regime.

Al momento, le uniche navi che sembrano muoversi in uscita verso le isole iraniane di Larak e Qeshm sono la Tour 2 (una petroliera battente bandiera iraniana e sanzionata dagli USA) e la NJ Earth, una rinfusiera greca la cui rotta appare confusa, probabilmente a causa di interferenze elettroniche (spoofing) o guerra elettronica.

Il paradosso geopolitico: droni sull’oleodotto saudita

Se le acque di Hormuz conoscono una tregua formale, l’entroterra della Penisola Arabica brucia. Proprio mentre i mercati abbozzavano un cauto ottimismo, la realtà ha bussato alla porta sotto forma di attacchi missilistici e droni.

L’Iran, o più probabilmente una sua milizia per procura, ha colpito l’infrastruttura petrolifera forse più critica dell’Arabia Saudita in questo momento: l’oleodotto Est-Ovest. Con Hormuz bloccato, questa pipeline di 1.200 chilometri rappresenta l’unica vera ancora di salvezza per Riad, permettendo di pompare il greggio dal Golfo direttamente al Mar Rosso per l’esportazione.

Secondo fonti del Financial Times, una stazione di pompaggio è stata centrata da un drone alle 13:00 di mercoledì. Anche gli Emirati Arabi Uniti stanno subendo attacchi analoghi.

La situazione si conclude, per ora, con una tregua zoppa. Le pressioni su Teheran hanno forzato un ritorno al tavolo negoziale, , ma la “pax iraniana” sembra valere solo per chi si siede a quel tavolo, mentre i vicini arabi continuano a incassare i colpi. Liberare il Golfo Persico richiederà settimane, , ma mantenere in vita la produzione saudita sotto il fuoco dei droni potrebbe rivelarsi la vera emergenza dei prossimi giorni.