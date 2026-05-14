La trappola del GNL: il report ACER 2026, lo shock di Hormuz e l’Europa sempre più dipendente dagli USA

L’Europa ha sempre avuto questo sogno strano di riuscire ad avere energia a basso costo senza sfruttare le proprie risorse interne e accontentando tutti i movimenti NIMBY al proprio interno. Per questo si è gettata sui mercati spot prima e quindi in pericolose dipendenze energetiche esterne. Se c’è una lezione chiara che emerge dal recente LNG Market Monitoring Report 2026 pubblicato dall’ACER (l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori dell’energia), è che la tanto decantata indipendenza energetica del Vecchio Continente è, nei fatti, apparente o comunque fragilissima.

Il mercato globale e la mazzata di Hormuz

Per comprendere l’entità del problema, dobbiamo analizzare l’evoluzione dei consumi e delle infrastrutture. Durante l’inverno 2025/2026, le importazioni di Gas Naturale Liquefatto (GNL) in Europa sono balzate in avanti del 20%. Questo incremento ha consolidato il gas liquefatto come l’architrave assoluta dell’approvvigionamento energetico europeo, arrivando a coprire la metà delle importazioni totali. Tutto sembrava funzionare nella grande illusione del libero mercato, finché la geopolitica non ha presentato la fattura.

Il conflitto scoppiato a febbraio 2026 e la conseguente chiusura parziale dello Stretto di Hormuz hanno gettato le contrattazioni nel panico. Da quello stretto transita circa il 20% delle esportazioni globali di GNL. Il Qatar, gigante dell’export, ha visto le sue rotte paralizzate. Sebbene il gas qatariota pesasse “solo” per il 7% delle importazioni europee di GNL (circa il 3,5% – 4% dell’import totale di gas naturale), in un mercato rigido le piccole variazioni marginali scatenano tsunami sui prezzi.

L’ACER calcola che, se la produzione del Qatar dovesse rimanere fuori mercato fino a dicembre 2026, si creerebbe un deficit globale di 26 miliardi di metri cubi (bcm). La domanda spot europea, al netto dei contratti a lungo termine, potrebbe schizzare a 56 bcm. Il risultato? Una competizione spietata con i mercati asiatici per accaparrarsi i carichi, con una conseguente, violenta impennata delle quotazioni.

Da Mosca a Washington: la nuova mappa della dipendenza

Ma chi sono i veri sconfitti e i veri vincitori in questa riorganizzazione delle catene di approvvigionamento? Tra i Paesi europei, Italia e Belgio figurano tra i più esposti al gas qatariota, subendo in prima linea i contraccolpi dei colli di bottiglia mediorientali. Tuttavia, la vera notizia strutturale è il cambio del nostro “padrone” energetico.

Il dominio statunitense: La dipendenza dal GNL americano è aumentata di un impressionante 45% rispetto all’inverno precedente.

La dipendenza dal GNL americano è aumentata di un impressionante rispetto all’inverno precedente. La sostituzione definitiva: Con l’entrata in vigore del bando graduale e permanente al gas russo, l’Europa si è legata a doppio filo ai terminali di liquefazione del Golfo del Messico.

Abbiamo chiuso la porta alle pipeline di Gazprom per spalancarla alle metaniere a stelle e strisce. Una mossa forse politicamente inevitabile, ma economicamente zoppicante. Il GNL americano è flessibile, certo, ma è soggetto alle logiche spietate del mercato spot, e comunque la flessibiltà, sempre relativa, si paga in prezzo.

I pericoli per l’economia reale e l’industria

Il report ACER mette in luce in modo crudo i pericoli di questa “fragilità strutturale”. Il primo impatto sarà immediato: il riempimento degli stoccaggi per l’estate 2026. L’obiettivo di raggiungere l’80% di riempimento prima del prossimo inverno comporterà un esborso “premium”. Si stima che, in uno scenario di prezzi attorno ai 50 EUR/MWh, il costo extra per il riempimento si aggirerà tra i 10 e i 15 miliardi di euro. Intanto siamo ai livelli minimi di riempimento degli ultimi anni, come se ritardare fosse la certezza i un riempimento più conviente, cosa assolutamente non certa.

Questa gran pasticcio legato al GNL si converte in una sorta di tassa occulta su tutto il sistema economic europeo: da un lato rende l’industria molto meno competitiva ed è una spinta verso la deindusctrializzazione, dall’altro il forte peso delle bollette sui redditi famigliari comprime i consumi e, a sua volta, è un incentivo verso la decrescita, ma molto infelice. Sarebbe necessario programmare soluzioni alternative, ma la Commissione sembra interessata a tutto, tranne che a questo.

Le minacce, in caso di ulteriori crisi, sono evidenti. Abbiamo barattato un’infrastruttura fissa e programmabile con una mobile e precaria, credendo che la flessibilità fosse sinonimo di sicurezza. Ma in assenza di una politica industriale comunitaria che sostenga la domanda interna e di contratti di fornitura stabili a lungo termine, rimarremo ostaggi della volatilità. Volevamo emanciparci, abbiamo finito per cambiare fornitore, pagandogli pure l’affitto a prezzi di mercato.