La trappola dei rendimenti: il Medio Oriente spinge i tassi, la BCE dorme e il debito pubblico ringrazia

Un’altra fiammata bellica in Medio Oriente e le bocche da fuoco nello Stretto di Hormuz rischiano di travolgere i conti pubblici europei. I titoli di Stato a breve termine tedeschi, Bund a 2 anni, sono schizzati ai massimi da due anni sul mercato secondario, toccando il 2,8%. Nel frattempo, nei palazzi della Banca Centrale Europea a Francoforte tutto tace. La BCE assiste impassibile allo spettacolo, imprigionata nella solita paura dell’inflazione, mentre il costo per finanziare gli Stati vola verso l’alto e toglie risorse vitali a famiglie e imprese.

Forse sarebbe ora di collegare le incredibili remunerazioni e indiennità dei livelli dirigenziali della Banca Centrale alle prestazioni economiche dell’Area.

La dinamica è spietata. I mercati non perdonano l’incertezza e vedono il prezzo del petrolio salire ogni volta che una petroliera incontra problemi di navigazione. L’aumento dei costi energetici riaccende l’incubo di un carovita cronico e permanente. Così gli investitori, convinti che la banca centrale terrà i tassi alti ancora a lungo, scaricano i vecchi titoli di Stato accumulati in portafoglio. Risultato? I prezzi crollano e i rendimenti salgono.

Il paradosso di Francoforte: punire l’economia per colpa del petrolio

I mercati scommettono che la BCE lascerà il tasso sui depositi fermo al 2,25% nella riunione di questo giovedì, dopo il ritocco all’insù di giugno. Ma gli analisti non escludono un ulteriore rialzo a settembre.

Ecco dove emerge l’ironia amara della politica monetaria europea, che rischia di causdare danni enormi:

Origine dello shock: L’inflazione attuale non nasce da un eccesso di consumi dei cittadini europei o da salari troppo alti, ma da tensioni geopolitiche esterne e costi energetici importati.

L’inflazione attuale non nasce da un eccesso di consumi dei cittadini europei o da salari troppo alti, ma da tensioni geopolitiche esterne e costi energetici importati. La risposta sbagliata: La BCE risponde con la solita ricetta recessiva, stringendo il credito e alzando i costi di finanziamento per l’economia reale.

La BCE risponde con la solita ricetta recessiva, stringendo il credito e alzando i costi di finanziamento per l’economia reale. L’effetto pratico: Invece di proteggere la produzione, si soffoca la ripresa economica e si penalizzano le decisioni aziendali di investimento.

Le conseguenze pratiche per i governi europei saranno immediate. Il Tesoro spagnolo, ad esempio, si prepara all’asta del 4 agosto. A luglio i titoli a un anno venivano assegnati al 2,50%. Ora, con il secondario al 2,66%, lo Stato dovrà garantire rendimenti più elevati per attrarre i compratori. Più soldi spesi in interessi sul debito significano meno risorse per scuole, sanità, infrastrutture e tagli fiscali.

Anche i titoli decennali considerati normalmente sicuri stanno decollando.I decennali tedeschi superano ormai il 3%, come mostra Tradingecomnomics

Le banche ringraziano e superano i titoli pubblici

In questo caos, perfino gli istituti di credito commerciali riescono a fare figura migliore dello Stato. Durante la corsa agli sportelli del 2023, i risparmiatori facevano la fila per comprare titoli pubblici. Oggi la musica è cambiata. Dopo il rialzo dei tassi BCE di giugno, le banche hanno ritoccato le loro offerte sui depositi a termine a 12 mesi, rendendo i titoli pubblici meno appetibili per il piccolo risparmiatore.

Oggi ci sono almeno sei soluzioni bancarie che pagano più dei titoli di Stato:

Volkswagen Bank: Offre un rendimento netto del 3,15% a 12 mesi, con un deposito minimo di 5.000 euro.

Offre un rendimento netto del a 12 mesi, con un deposito minimo di 5.000 euro. Banco Finantia: Raggiunge il 2,90% , ma richiede una soglia minima di 50.000 euro.

Raggiunge il , ma richiede una soglia minima di 50.000 euro. BFF e Renault Bank: Pagano il 2,78% annuo (Renault parte da appena 500 euro).

Pagano il annuo (Renault parte da appena 500 euro). Cetelem e Self Bank: Arrivano al 2,75% (Cetelem non richiede alcun importo minimo).

Strumento / Istituto Rendimento Annuo Deposito Minimo Note di Rilievo Volkswagen Bank 3,15% 5.000 € Rendimento top di mercato Banco Finantia 2,90% 50.000 € Riservato a grandi giacenze Renault Bank 2,78% 500 € Accessibile a tutti BFF Bank 2,78% Non specificato Offerta competitiva Cetelem 2,75% 0 € Nessun vincolo d’ingresso Self Bank 2,75% Non specificato Prodotto flessibile Buoni del Tesoro francesi 2Y 2,99% 1.000 € Tasso secondario attuale

Il conto finale lo paga la crescita europea

I numeri parlano chiaro: per finanziare il debito pubblico a breve termine, gli Stati europei devono spendere sempre di più. I tassi a lungo termine mostrano un quadro analogo di tensione diffusa, con il BTP italiano che sfiora il 4,0%, il titolo francese verso il 3,9% e il Bund tedesco oltre il 3,1%.

Questa spirale sottrae liquidità al circuito produttivo. Invece di sostenere lo sviluppo con investimenti ad alto rendimento sociale ed economico, la spesa pubblica viene prosciugata dal servizio del debito. Finché la BCE continuerà a gestire una crisi d’offerta con strumenti pensati per frenare la domanda interna, l’Europa pagherà il conto di una scelta rigida e priva di visione strategica.