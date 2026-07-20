Hormuz: nessun gas passa per lo stretto

Le esportazioni di gas naturale liquefatto attraverso lo Stretto di Ormuz sembrano essersi arrestate completamente negli ultimi tre giorni, secondo quanto suggeriscono i dati delle società di monitoraggio delle petroliere, mentre il traffico delle petroliere si è ridotto notevolmente, come riporta oggi Reuters.

Gli analisti di ING, nel frattempo, hanno scritto oggi in una nota che le recenti ostilità avrebbero un impatto più grave sui mercati del gas rispetto a quelli del petrolio, sulla base del precedente ritmo di ripresa delle esportazioni nel Golfo a seguito dell’accordo di cessate il fuoco di giugno tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio passa tramite oleodotti che evitano lo Stretto, il petrolio no.

«La ripresa del traffico navale dopo il protocollo d’intesa (MoU) ha chiarito una cosa: i flussi di GNL sono rimasti indietro rispetto alla ripresa», hanno scritto Warren Patterson ed Ewa Manthey. «Se questa ultima escalation seguirà lo stesso andamento, qualsiasi eventuale risoluzione potrebbe comportare nuovamente una lenta ripresa del GNL — lasciando il mercato esposto man mano che ci avviciniamo alla stagione di riscaldamento», hanno aggiunto gli analisti, indicando l’Europa come la regione più vulnerabile.

La scorsa settimana, l’agenzia Anadolu ha riferito che i prezzi asiatici del gas naturale liquefatto erano saliti ai livelli massimi di marzo a causa dell’ultima interruzione del traffico delle navi cisterna nel Golfo Persico, con l’indice di riferimento regionale che ha registrato un aumento del 25% nelle ultime quattro settimane. Su base annua, il prezzo di riferimento Giappone-Corea è aumentato di oltre il 60%, secondo quanto riportato.

Solo nella settimana terminata il 16 luglio, i prezzi del GNL in Asia hanno guadagnato il 10%. Proprio il 16 luglio, i prezzi spot del GNL in Asia hanno toccato i 20,2 dollari per milione di unità termiche britanniche, secondo quanto riferito dagli operatori a Bloomberg. L’impennata dei prezzi ha rispecchiato gli ultimi sviluppi militari nella regione, anche se il Qatar ha aumentato la produzione del combustibile superraffreddato in previsione di una risoluzione definitiva del conflitto — che sembra essere stata prematura.

Reuters ha citato oggi i dati della LSEG secondo cui almeno quattro navi cisterna sarebbero entrate nello Stretto di Hormuz da venerdì per effettuare carichi nel Golfo. Nessuna delle quattro era una nave metaniera. Tre erano probabilmente navi cisterna per prodotti petroliferi e una era una Very Large Crude Carrier (VLCC), secondo quanto suggeriscono i dati. Intanto anche l’Europa, Germania in testa, si trova nella necessità di riempire i propri depositi in questi mesi, altrimenti si rischia un inverno lungo e freddo.