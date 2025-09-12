La Tempesta perfetta sul Gas: un diluvio di GNL sta per travolgere i mercati (e i prezzi)

Ultimamente Wall Street ha avvertito che i mercati petroliferi potrebbero presto trovarsi ad affrontare un surplus, esercitando ulteriore pressione sui prezzi del petrolio già depressi.

Per la precisione, Goldman Sachs ha previsto che i mercati petroliferi potrebbero registrare un eccesso di offerta pari a 1,9 milioni di barili al giorno nel 2026, a causa della riduzione dei tagli alla produzione da parte dell’OPEC+ e dell’aumento della produzione nelle Americhe. Wall Street prevede ora che i prezzi del petrolio scenderanno a 50 dollari al barile il prossimo anno, aggravando ulteriormente il calo di 15 dollari al barile registrato nell’anno in corso.

E ora gli esperti dicono agli ottimisti del settore energetico di aspettarsi ulteriori difficoltà, con i mercati del GNL destinati a un eccesso di offerta nei prossimi anni. Patrick Pouyanné, CEO di TotalEnergies, ha messo in guardia da un imminente eccesso di offerta di GNL negli Stati Uniti, poco dopo che la NextDecade Corp., con sede in Texas, ha annunciato di aver preso una decisione definitiva di investimento (FID) positiva sulla linea 4 del suo impianto di liquefazione di GNL di Rio Grande, con una capacità totale prevista di 48 milioni di tonnellate all’anno (mpta).

Pouyanné sostiene che gli Stati Uniti stiano costruendo troppi impianti di GNL, il che potrebbe innescare un eccesso di offerta di lunga durata se i progetti entrassero in funzione come previsto. La preoccupazione di Pouyanné potrebbe essere fondata. Il treno 4 di Rio Grande ha una capacità di produzione di GNL di circa 6 mpta (Million Tonnes Per Annum, milioni di tonnellate annue), portando la capacità totale dell’impianto in costruzione a 24 mpta. Nel frattempo, NextDecade ha rivelato che il treno 5 sta per ottenere una decisione finale di investimento positiva, mentre i treni 6-8 sono attualmente in fase di sviluppo e di autorizzazione. I costi del progetto per il treno 4 dovrebbero ammontare a circa 6,7 miliardi di dollari, finanziati per il 40% con capitale proprio e per il 60% con debito. TotalEnergies detiene una partecipazione del 10% in Rio Grande LNG.

È interessante notare che le azioni di NextDecade hanno subito un crollo del 18,6% dopo la diffusione della notizia. Ciò può essere in gran parte attribuito alla prevista diluizione delle azioni associata allo sviluppo di Rio Grande LNG, nonché al forte aumento del debito. Evidentemente gli analisti non ritengono che l’investimento sarà profittevole in caso di riduzione del prezzo. Attualmente, NextDecade ha una capitalizzazione di mercato di 2,1 miliardi di dollari e un debito a lungo termine di 2,5 miliardi di dollari.

Gli azionisti di NextDecade potrebbero anche condividere i timori di Pouyanné riguardo all’eccesso di offerta: in precedenza, abbiamo riportato che Venture Global ha avviato la produzione di GNL nel suo impianto di Plaquemines LNG nel dicembre 2024. La produzione è iniziata solo 30 mesi dopo la decisione finale di investimento (FID), rendendo l’impianto con una capacità nominale di 20 mtpa uno dei due progetti greenfield più veloci a raggiungere la prima produzione. Una volta a regime, Plaquemines sarà uno dei più grandi impianti di GNL al mondo, con 36 treni di liquefazione elettrici da 0,626 milioni di tonnellate all’anno (mtpa), configurati in diciotto blocchi.

“Raggiungere la prima produzione di GNL a Plaquemines a questo ritmo consentirà agli Stati Uniti di rimanere il primo esportatore mondiale di GNL. Tra gli impianti attuali e quelli in programma, Venture Global è pronta a investire 50 miliardi di dollari in progetti energetici con sede negli Stati Uniti che creeranno posti di lavoro, sosterranno le economie locali, rafforzeranno la bilancia commerciale e libereranno la fornitura di GNL statunitense tanto necessaria ai nostri alleati”, ha commentato Mike Sabel, CEO e co-fondatore di Venture Global. Venture Global ha completato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) il 24 gennaio 2025, raccogliendo 1,75 miliardi di dollari con la vendita di 70 milioni di azioni al prezzo di 25 dollari ciascuna, che hanno valutato la società circa 60,5 miliardi di dollari al momento della quotazione. Tuttavia, le azioni hanno subito un calo di quasi il 50% dall’IPO.

A gennaio, Cheniere Energy) ha iniziato a produrre GNL dalla prima linea del suo progetto di liquefazione Corpus Christi Stage 3. Il progetto consiste in sette treni di medie dimensioni, che dovrebbero produrre oltre 10 milioni di tonnellate all’anno (mtpa) di GNL.

Detto questo, l’Europa difficilmente si lamenterà del diluvio di GNL americano.

Negli ultimi due anni, l’Europa ha vissuto estati stressanti, cercando affannosamente di riempire i depositi di gas esauriti prima della stagione invernale. L’Europa ha ridotto in modo significativo le importazioni di gas russo tramite gasdotto, passando da oltre il 40% nel 2021 a circa l’11% nel 2024. Ciò ha costretto il continente a costruire nuove catene di approvvigionamento del gas, con la Norvegia e gli Stati Uniti che hanno sostituito il gas russo. Tuttavia, gli esperti prevedono che le difficoltà dell’Europa in materia di gas siano probabilmente finite grazie al boom in corso del GNL. Le prospettive a lungo termine per il gas naturale in Europa sono positive, con la capacità globale di GNL destinata ad aumentare a 649 miliardi di metri cubi nel 2026 dai 550 miliardi di metri cubi dello scorso anno, prima di raggiungere gli 890 miliardi di metri cubi nel 2030. La crescita è trainata principalmente dagli Stati Uniti, con le esportazioni di gas in aumento del 22% su base annua nei primi sette mesi del 2025, raggiungendo gli 83 miliardi di metri cubi.

Il problema è che questi impianti non sono i soli in completamento nel mondo. Questi qui elencati sono solo i primi cinque impianti attualmente in costruzione nel mondo:

come LNG Canada sono esclusi poiché operativi dal giugno 2025. Posizione Nome Impianto Paese Capacità (MTPA) Operatore Principale Anno Avvio Previsto 1 North Field East Qatar 32.0 QatarEnergy 2026 2 North Field South Qatar 16.0 QatarEnergy 2028 3 Ruwais LNG Emirati Arabi Uniti 9.6 ADNOC 2028 4 Nigeria LNG Train 7 Nigeria 8.0 Nigeria LNG Ltd. 2027 5 Cedar LNG Canada 3.3 Pembina Pipeline / Haisla 2028

L’offerta globale di GNL dovrebbe eguagliare la domanda nell’anno in corso, prima che i mercati passino a un surplus di 50 miliardi di metri cubi nel 2026 e fino a 200 miliardi di metri cubi nel 2030. Il rischio, o l’opportunità,. è quella di un crollo dei prezzi del gas naturale liquefatto che si presenta come la fonte energetica del futuro prossimo.

Domande e Risposte

1) Qual è il fulcro della notizia e perché è rilevante ora?

Il fulcro della notizia è l’imminente e massiccio eccesso di offerta globale di Gas Naturale Liquefatto (GNL), previsto a partire dal 2026. La rilevanza attuale deriva dal fatto che, dopo due anni di crisi energetica e prezzi record scatenati dal conflitto in Ucraina, lo scenario si sta completamente ribaltando. Le decisioni di investimento prese durante la crisi per aumentare la produzione, soprattutto negli USA e in Qatar, stanno ora portando i loro frutti, creando una potenziale “inondazione” di gas che eserciterà una forte pressione al ribasso sui prezzi a livello mondiale.

2) Qual è l’importanza strategica di questo cambiamento per l’Europa?

Per l’Europa, questo cambiamento ha un’importanza strategica fondamentale. Significa il passaggio da una condizione di vulnerabilità e dipendenza, principalmente dal gas russo via gasdotto, a una di sicurezza e potere contrattuale. Con un’abbondanza di GNL disponibile sul mercato globale, l’Europa non dovrà più competere ferocemente per le forniture. Questo si traduce in bollette più basse per cittadini e imprese, un’inflazione più controllata e un vantaggio competitivo per la sua industria manifatturiera, che è stata gravemente danneggiata dagli alti costi energetici degli ultimi anni.

3) Quali sono le possibili ricadute negative di questo surplus di GNL?

Le principali ricadute negative colpiranno i produttori di GNL stessi. Le aziende che hanno contratto ingenti debiti per finanziare nuovi impianti, scommettendo su prezzi persistentemente alti, potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie a causa del crollo dei ricavi. Inoltre, un prezzo del gas estremamente basso potrebbe rallentare la transizione verso le energie rinnovabili, rendendo il gas naturale un’alternativa economicamente più attraente nel breve-medio termine. Infine, per i paesi la cui economia dipende fortemente dalle esportazioni di idrocarburi, un crollo prolungato dei prezzi potrebbe causare serie difficoltà di bilancio.