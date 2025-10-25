La tedesca Uniper non riesce a fare utili senza il gas russo

Il gigante tedesco dei servizi pubblici Uniper prevede che il suo utile netto rettificato per i primi nove mesi dell’anno sarà cinque volte inferiore rispetto ai livelli dello scorso anno, a causa delle perdite derivanti dalle operazioni di copertura e dal mancato incasso dei ricavi dovute alla mancata fornitura di gas russo, ha dichiarato venerdì l’azienda statale.

Uniper, che pubblicherà i risultati completi dei nove mesi il 6 novembre, prevede che gli utili “rimarranno significativamente inferiori rispetto ai dati dei nove mesi dell’anno precedente, come già avvenuto nel primo trimestre e nella prima metà del 2025”, ha dichiarato oggi la società in un aggiornamento preliminare dei risultati.

Sulla base di dati preliminari e non certificati, Uniper prevede che l’EBITDA rettificato scenderà a 744 milioni di dollari (641 milioni di euro), in netto calo rispetto ai 2,52 miliardi di dollari (2,176 miliardi di euro) dello scorso anno. L’utile netto rettificato dovrebbe attestarsi a 311 milioni di dollari (268 milioni di euro), cinque volte inferiore rispetto ai 1,58 miliardi di dollari (1,324 miliardi di euro) dello stesso periodo del 2024.

“Il calo degli utili è dovuto alla riduzione dei contributi agli utili derivanti dalle operazioni di copertura nel segmento Flexible Generation, in linea con i cali registrati nei trimestri precedenti”, ha affermato Uniper.

Anche le passate attività di ottimizzazione del portafoglio gas e la perdita di ricavi derivanti dall’approvvigionamento di gas a causa della mancata consegna dei volumi di gas dalla Russia hanno contribuito al calo degli utili rispetto all’anno precedente.

La Germania ha dovuto nazionalizzare Uniper nel 2022 per evitare il suo collasso a causa dell’impennata dei prezzi del gas e della mancanza di forniture russe a seguito dell’invasione dell’Ucraina e delle sanzioni dell’UE. Il governo federale ha acquisito il 99% della società al fine di garantire l’approvvigionamento energetico della Germania. Il salvataggio da parte del governo federale è accompagnato dal divieto di pagare bonus e dividendi alla società.

Il costo totale della nazionalizzazione di Uniper è stato di 53 miliardi di dollari .

Dopo la nazionalizzazione, la Germania, come stato federale, possiede oltre il 99% di Uniper, le cui azioni sono ancora quotate a Francoforte, ma il volume degli scambi è esiguo.

Domande e Risposte sul testo

1) Perché Uniper sta ancora perdendo soldi (o guadagnando molto meno) nonostante il salvataggio miliardario della Germania?

Il salvataggio da 53 miliardi ha evitato il fallimento, ma non ha magicamente risolto il problema strutturale. Il modello di business di Uniper dipendeva dal gas russo a basso costo. Interrotte le forniture, l’azienda è costretta a comprare gas sul mercato “spot” a prezzi molto più alti per onorare i vecchi contratti con i clienti. Inoltre, i profitti eccezionali visti negli scorsi trimestri (dovuti alle turbolenze dei mercati) si stanno sgonfiando, e le operazioni di hedging (coperture finanziarie) rendono molto meno, portando al crollo dell’utile netto.

2) Cosa significa che la Germania ha “nazionalizzato” Uniper e perché è stato così costoso?

Significa che il governo federale tedesco è intervenuto nel 2022 acquistando il 99% della società per evitarne la bancarotta. Il costo di 53 miliardi di dollari è servito per ricapitalizzare l’azienda, coprendo le perdite gigantesche che stava accumulando. Senza questo intervento, Uniper non sarebbe stata in grado di pagare i fornitori di gas e avrebbe dovuto interrompere le forniture a centinaia di comuni e industrie, causando un effetto domino potenzialmente devastante per l’intera economia tedesca.

3) Questo crollo degli utili significa che Uniper rischia di fallire di nuovo?

Nel breve termine è altamente improbabile, proprio perché ora ha alle spalle la garanzia totale dello Stato tedesco (il contribuente). Tuttavia, questi dati dimostrano che l’azienda non è ancora “guarita” e che la sua gestione operativa rimane complessa e costosa. Lo Stato tedesco sta, di fatto, sostenendo un’azienda che fatica a generare profitti significativi senza le condizioni di mercato (e le forniture russe) del passato. Il divieto di pagare dividendi e bonus conferma che la situazione resta sotto stretta osservazione.