La Spagna riceve il primo A330 MRTT, il rifornitore in volo multiruolo europeo

Il primo Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) spagnolo è entrato in servizio con il 45° Stormo dell’Aeronautica Militare Spagnola. L’aeromobile è il primo di tre velivoli multiruolo per il rifornimento e il trasporto acquistati dal Ministero della Difesa spagnolo nel novembre 2021.

Il velivolo opererà dalla base aerea di Torrejón de Ardoz, a Madrid, ed è stato consegnato dagli stabilimenti Airbus di Getafe (Madrid), dove ha sede il centro di conversione degli A330 MRTT.

“Con l’entrata in servizio di questo primo A330 MRTT, l’Aeronautica Militare Spagnola dispone ora della migliore flotta di velivoli cisterna al mondo”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Responsabile Air Power di Airbus Defence and Space. ‘L’MRTT non solo garantirà l’interoperabilità con le nazioni alleate e l’autonomia strategica, ma aumenterà anche in modo significativo le capacità di proiezione, evacuazione aerea e rifornimento in volo’.

L’Airbus A330 MRTT destinato all’Aeronautica Militare Spagnola è dotato di un avanzato sistema di rifornimento hose-and-basket, con un’autonomia di oltre 18 ore di volo e un raggio di 16.000 chilometri. È l’unico velivolo cisterna e da trasporto strategico di nuova generazione attualmente disponibile.

Con una notevole capacità di carico di carburante di base di 111 tonnellate, l’A330 MRTT è in grado di eseguire missioni di rifornimento aereo senza bisogno di serbatoi supplementari. Il suo design a fusoliera larga gli consente di funzionare come aereo da trasporto, ospitando fino a 300 soldati o un carico utile massimo di 45 tonnellate (99.000 libbre).

Inoltre, l’aeromobile può essere equipaggiato con un kit speciale per l’evacuazione medica (MEDEVAC), che facilita l’installazione di vari moduli barella e stazioni di terapia intensiva.

Il secondo e il terzo Airbus A330 MRTT per la Spagna sono attualmente in fase di conversione a Getafe, Madrid.

Il 45° Stormo dell’Aeronautica Militare Spagnola ha utilizzato questi A330 non convertiti per il trasporto di personale militare e attrezzature, in particolare durante l’esercitazione Pacific Skies nel 2024 e per l’evacuazione di cittadini spagnoli dal Niger e dal Sudan.

L’Airbus A330 MRTT è un’ottima alternativa al Boeing KC-46A che, fra l’altro, ha avuto grossi problemi di sviluppo e di affidabilità. In teoria avrebbe dovuto essere anche la cisterna dell’aviazione USA sotto il nome di KC-30, ma la commessa è stata cancellata dalla pecedente amministrazione.