La scure di Pechino sui banchieri: tagli ai bonus fino al 50%. Ma sarà una buona mossa?

La scure di Pechino si abbatte inesorabilmente sui compensi dell’alta finanza asiatica. I dirigenti e i funzionari apicali delle istituzioni finanziarie cinesi, fortemente sostenute dallo Stato, si preparano ad affrontare tagli ai bonus di almeno il 30%, ma in molti casi le decurtazioni sono decisamente più pesanti. Il governo centrale sta infatti accelerando sulle riforme retributive in un settore finanziario colossale, che gestisce asset per ben 69.000 miliardi di dollari. Non si tratta di una semplice e passeggera fluttuazione di mercato, ma di una direttiva politica ben precisa e mirata.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dagli analisti, in almeno due delle principali e più influenti banche statali, i senior manager hanno visto i loro bonus per l’anno 2025 decurtati tra il 30% e il 50%. La situazione non è certo migliore negli istituti di credito nazionali di medie dimensioni, dove i capi divisione hanno subito un calo di circa il 40% della retribuzione variabile durante lo scorso anno.

Questi tagli draconiani si inseriscono coerentemente nella più ampia e discussa campagna promossa da Xi Jinping per la “prosperità comune” e lanciata nel 2021. Si tratta di un’iniziativa volta, almeno formalmente, a frenare quello che i rigidi funzionari di partito definiscono senza mezzi termini lo stile di vita stravagante dei vertici bancari. Tuttavia, le autorità di regolamentazione stanno anche cercando di sanare un’evidente anomalia retributiva strutturale del sistema del Dragone: in molte società finanziarie cinesi, i dirigenti di medio livello hanno storicamente guadagnato molto di più dei top executive, i cui compensi sono rigidamente limitati dal loro inquadramento come funzionari del Partito Comunista.

Verso la fine dello scorso anno, il Ministero delle Finanze ha richiesto in modo perentorio alle principali istituzioni di presentare piani dettagliati per la revisione delle strutture retributive. Mentre molte aziende sono ancora in trepidante attesa di approvazione, alcune hanno già implementato queste riduzioni salariali con effetto immediato e retroattivo. I bonus sono, per loro natura, l’obiettivo principale, poiché la retribuzione variabile costituisce in genere dal 50% al 70% del compenso totale di un manager asiatico.

Per comprendere meglio la reale portata di questo intervento statale, ecco un quadro riassuntivo della situazione:

Categoria di Istituto Posizione Coinvolta Variazione Stimata del Bonus Grandi banche statali Senior Manager -30% / -50% (2025) Banche nazionali medie Capi Divisione -40% (2024) Assicurazioni statali Manager medio livello -30% minimo (2024) Banche Internazionali (Asia) Dirigenti d’area +10% (2024)

Il contrasto con i grandi istituti internazionali è, come si nota, del tutto netto. Questa divergenza competitiva potrebbe presto avere pesanti ripercussioni sulla capacità del sistema cinese di attrarre e trattenere il vero talento finanziario.

Tutto questo accade, peraltro, in un contesto macroeconomico dove i bilanci rimangono ampiamente in territorio positivo. Le banche cinesi hanno infatti registrato profitti combinati per 2,38 trilioni di yuan (pari a circa 346 miliardi di dollari) lo scorso anno, segnando un modesto aumento del 2,3%, e questo nonostante la forte contrazione dei margini e i prestiti in sofferenza che rimangono purtroppo prossimi ai massimi storici.

Sebbene alcune aree specifiche del settore stiano ora mostrando timidi segni di stabilizzazione, con una ripresa delle operazioni di mercato che ha spinto diverse società di brokeraggio ad assumere nuovo personale e ad alzare gli stipendi base per rimanere attrattive, la morsa sui premi di rendimento resta ferrea. Le autorità hanno parallelamente intensificato le indagini anti-corruzione, infliggendo sanzioni estremamente severe.

Ma, giunti a questo punto dell’analisi, sorge una riflessione d’obbligo. Il rischio economico e comportamentale di questi tagli generalizzati, calati brutalmente dall’alto, è fin troppo evidente a chiunque conosca le dinamiche umane e di mercato. Se si decurtano eccessivamente i bonus, c’è il pericolo concreto che chi si trova in posizioni operative e decisionali ottimali cerchi di arrotondare i propri ritorni in modi assai meno ortodossi. La compressione forzata della retribuzione legale e trasparente potrebbe inavvertitamente, ma fatalmente, incentivare speculazioni azzardate e pratiche apertamente illecite come l’insider trading. Un paradosso che vanificherebbe di fatto tutte le nobili intenzioni moralizzatrici di Pechino, andando a introdurre nuove e imprevedibili vulnerabilità in un sistema creditizio già di per sé molto fragile.