La rivoluzione invisibile di IBM: il chip a 0,7 nanometri che promette di salvare l’era dell’Intelligenza Artificiale e l’energia

Mentre il mondo guarda all’Intelligenza Artificiale come al nuovo Eldorado tecnologico, c’è un problema grande come una casa che pochi vogliono vedere: la fame di energia. I grandi centri dati, i “cervelli” di internet, consumano in modo vorace, mettendo sotto stress le reti elettriche di mezzo mondo e sollevando le proteste delle comunità locali. Proprio in questo scenario, IBM ha annunciato una nuova tecnologia per microchip a 0,7 nanometri. Una promessa che, se mantenuta nei tempi previsti, potrebbe letteralmente cambiare le regole dell’economia digitale.

Parliamoci chiaro. Non vedremo questi chip nei nostri telefoni domani mattina. L’azienda stima che ci vorranno almeno cinque anni per arrivare alla produzione su scala industriale. Ma i numeri messi sul tavolo dall’azienda di Armonk fanno girare la testa: un aumento delle prestazioni del 50%, oppure una drastica riduzione dei consumi energetici pari al 70%, il tutto rispetto agli attuali chip a 2 nanometri che rappresentano la punta di diamante odierna.

Cosa significa, in pratica, “0,7 nanometri”?

Mettiamo da parte il calibro: non stiamo misurando le dimensioni fisiche del pezzetto di silicio. Il termine indica quanto densamente possono essere “impacchettati” i transistor, ovvero i minuscoli interruttori elettronici che fanno funzionare i processori.

Con la sua nuova architettura chiamata “nanostack” (in sostanza, i transistor vengono impilati in verticale uno sull’altro in 3D, invece di essere messi in fila su un unico piano orizzontale), IBM è riuscita a stipare quasi 100 miliardi di transistor in un chip grande quanto un’unghia. Il doppio rispetto ai migliori prodotti della generazione precedente. Come ha sottolineato Jay Gambetta, direttore di IBM Research, siamo andati “oltre l’era del nanometro, arrivando alla scala dei singoli atomi”.

Ma andiamo al sodo. Quali sono i vantaggi reali? E cosa cambierà per le aziende e per la gente comune?

I vantaggi per le aziende e per l’industria:

Crollo dei costi energetici: I server che fanno girare sistemi come ChatGPT sono vere e proprie idrovore di corrente. Un taglio del 70% dei consumi significherebbe un risparmio di miliardi di dollari per le aziende tech e una boccata d’ossigeno vitale per le reti elettriche pubbliche.

Potenza di calcolo senza precedenti: Avere il 50% di prestazioni in più permetterebbe di addestrare algoritmi complessi in metà del tempo, aprendo le porte a scoperte rapide in campo medico e industriale.

Memorie finalmente più veloci: La nuova tecnologia porta un miglioramento del 40% per i chip di memoria SRAM (che fanno da “memoria a breve termine” per il processore). Secondo i dirigenti IBM, è un balzo in avanti che non si vedeva da decenni.

Cosa cambia per le persone comuni:

Dispositivi che non muoiono a metà giornata: Immaginate smartphone o computer portatili molto più reattivi, ma la cui batteria, grazie alla super efficienza del chip, dura giorni anziché ore.

Auto a guida autonoma più sicure: Più potenza a basso consumo significa che i computer di bordo dei veicoli potranno elaborare i pericoli stradali e prendere decisioni istantanee senza esaurire la batteria dell’auto elettrica.

AI nel palmo della mano: Gli strumenti di intelligenza artificiale diventeranno abbastanza “leggeri” sul fronte energetico da poter funzionare direttamente sui nostri dispositivi, senza richiedere una costante connessione a server remoti.

L’ostacolo dei costi e le dinamiche di mercato

Non manca, ovviamente, il lato spigoloso della medaglia industriale. Produrre simili meraviglie tecnologiche non è una passeggiata. Richiede macchinari sofisticatissimi, competenze tecniche rarissime e, soprattutto, investimenti nell’ordine delle decine di miliardi di dollari. L’asticella del capitale necessario si è alzata così tanto che gli Stati nazionali si trovano costretti a intervenire per sussidiare le fabbriche, consapevoli che il libero mercato, da solo, fatica a sostenere rischi finanziari di questa mole per impianti che invecchiano rapidamente.

IBM, da parte sua, non possiede fisicamente le fabbriche. L’azienda fa la ricerca per poi cedere in licenza i propri progetti a giganti della manifattura, come la giapponese Rapidus. Nel frattempo, la concorrenza asiatica non dorme: TSMC, il colosso di Taiwan che produce la stragrande maggioranza dei chip avanzati del pianeta, ha iniziato a produrre in massa quelli a 2 nanometri e punta già alla generazione 1,4 per il 2028.

La corsa all’infinitamente piccolo è partita. Chi riuscirà a unire massima potenza e minimo dispendio energetico terrà in mano le chiavi della produttività globale del prossimo decennio.