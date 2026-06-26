La rivoluzione della guerra aerea: Gli USA puntano a missili con 1.800 km di gittata. Addio ai caccia tradizionali?

L’Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF) ha deciso di alzare la posta in gioco, e di parecchio. Mentre in Europa si continua a discutere di piccoli bilanci divisi tra mille rivoli nazionali e di aerei che sembrano già concettualmente superati prima ancora di entrare in servizio, il Pentagono sta per incontrare a porte chiuse i principali appaltatori della difesa. L’obiettivo della riunione alla base aerea di Eglin? Sviluppare un nuovo missile aria-aria e aria-superficie, denominato Air Force Long Range Weapon (AFLRW), con una gittata minima di ben 1.000 miglia nautiche, ovvero circa 1.850 chilometri.

Per dare un’idea chiara e concreta della portata di questa innovazione, stiamo parlando di una distanza pari a dieci volte quella coperta dall’attuale missile AIM-120 AMRAAM, il vero e proprio fiore all’occhiello dell’arsenale americano. È un salto logico pari al passaggio dalla balestra all’artiglieria pesante. Ma gli Stati Uniti puntano davvero a distruggere bersagli a 1.850 km di distanza? E, soprattutto, è tecnicamente ed economicamente un obiettivo realistico?

L’obiettivo di questo missile a lunghissimo raggio sarebbero soprattutto gli aerei gli aerei Airborne Early Warning and Control (AEW&C), cioè quelli incaricati del controllo aereo e dell’allarme, solitamente nella bolla difensiva avversaria, il cui abbattimento però renderebbe cieco l’avversario. Aerei di questo genere sono, ad esempio gli Shaanxi KJ-500 cinesi:

Obiettivi di qualità potrebbero anche essere le aerocisterne e i bombardieri pesanti, che giustificherebbero, anche economicamente, il suo impiego.

È davvero possibile colpire a queste distanze immense?

La risposta breve è: sì, ma non utilizzando le tecnologie a cui siamo abituati. Un missile che deve viaggiare per quasi duemila chilometri non può certo essere il classico razzo a propellente solido che si vede sotto le ali degli aerei odierni.

Design rivoluzionario: I progettisti dovranno pensare a un sistema a più stadi , o a un design che ricorda molto più da vicino un missile balistico lanciato dall’aria piuttosto che un’arma tattica tradizionale. Si tratterà di un’arma complessa e massiccia.

I progettisti dovranno pensare , o a un design che ricorda molto più da vicino un missile balistico lanciato dall’aria piuttosto che un’arma tattica tradizionale. Si tratterà di un’arma complessa e massiccia. Fattore tempo: Per essere efficace contro bersagli mobili, come aerei radar di allerta precoce o grandi aerocisterne, il missile dovrà viaggiare a velocità ipersoniche . In caso contrario, il bersaglio avrebbe tutto il tempo di cambiare rotta o allontanarsi molto prima dell’impatto.

Per essere efficace contro bersagli mobili, come aerei radar di allerta precoce o grandi aerocisterne, il missile dovrà viaggiare a . In caso contrario, il bersaglio avrebbe tutto il tempo di cambiare rotta o allontanarsi molto prima dell’impatto. L’era della “Kill Web”: Il vero salto tecnologico richiesto non risiede tanto nel motore, quanto nell’elettronica di rete. A 1.850 km di distanza, l’aereo che effettua il lancio è letteralmente cieco; non può “vedere” il bersaglio. L’AFLRW dovrà quindi essere inserito in una vera e propria ragnatela di informazioni (la cosiddetta kill web), affidandosi in tempo reale a dati di puntamento forniti da una rete immensa di satelliti, droni stealth avanzati e radar terrestri. Il missile sarà esclusivamente l’esecutore di un compito che gli viene assegnato da altri a centinaia di km di distanza e che lo guiderà a bersaglio. Il lanciatore, a questo punto , può essere qualsiasi piattaforma aerea, se mai il problema diventa la rapidità e la furtività di dispiegamento.

Che senso ha, a questo punto, il caccia da combattimento tradizionale?

Questa è la domanda fondamentale che fa tremare i polsi a molti strateghi militari e, forse ancora di più, a molti dirigenti delle aziende aerospaziali occidentali. Se le forze aeree possono abbattere un aereo nemico stando comodamente in volo a quasi duemila chilometri di distanza, il concetto stesso di “combattimento aereo ravvicinato” (il celebre dogfight) diventa a tutti gli effetti un residuo romantico del passato.

L’aereo da caccia tradizionale, caratterizzato da estrema manovrabilità e costi di sviluppo esorbitanti, rischia di perdere gran parte della sua utilità primaria. Il futuro sembra appartenere ai cosiddetti “camion porta-armi” (weapons truck). Velivoli di grandi dimensioni, come il nuovissimo bombardiere B-21 Raider, o persino aerei da trasporto civile pesantemente modificati, potrebbero pattugliare le retrovie in condizioni di totale sicurezza, scaricando sciami di missili AFLRW non appena la rete spaziale individua una minaccia.

Dal punto di vista industriale ed economico, questo rappresenta un cambiamento epocale nell’allocazione dei fondi della difesa. Sviluppare caccia ultra-agili ma a corto raggio potrebbe rivelarsi una colossale errata allocazione di risorse se la guerra si combatterà esclusivamente a distanze intercontinentali. I flussi di spesa pubblica — da sempre motore trainante per l’innovazione tecnologica e l’occupazione di altissimo livello negli Stati Uniti — si sposteranno inevitabilmente dalla costruzione di cellule aerodinamiche perfette allo sviluppo di complessi sensori satellitari e reti di comunicazione ultra-sicure.

I prototipi e i tentativi del passato

L’ambizione di colpire il nemico da lunghissima distanza non è nata oggi, ma le specifiche attuali sono del tutto inedite. Negli anni passati l’industria bellica ha testato diversi prototipi e programmi:

Progetto ASALM: Durante gli anni caldi della Guerra Fredda, il Pentagono teorizzò un missile aria-aria a lunghissimo raggio, ma le stime più ottimistiche si fermavano a circa 300 miglia nautiche. Il progetto, molto innovativo per l’epoca, fu però interrotto nel 1980.

Durante gli anni caldi della Guerra Fredda, il Pentagono teorizzò un missile aria-aria a lunghissimo raggio, ma le stime più ottimistiche si fermavano a circa 300 miglia nautiche. Il progetto, molto innovativo per l’epoca, fu però interrotto nel 1980. Programmi JDRADM, T-3 e LREW: A partire dai primi anni 2000, Marina e Aeronautica cercarono di sviluppare armi a doppio ruolo (aria-aria e anti-radar). I costi crescenti e le difficoltà di integrazione affossarono molti di questi progetti. Successivamente è emerso il programma LREW (Long Range Engagement Weapon), di cui però il destino è incerto.

A partire dai primi anni 2000, Marina e Aeronautica cercarono di sviluppare armi a doppio ruolo (aria-aria e anti-radar). I costi crescenti e le difficoltà di integrazione affossarono molti di questi progetti. Successivamente è emerso il programma LREW (Long Range Engagement Weapon), di cui però il destino è incerto. AIM-174B: Attualmente, la Marina statunitense ha iniziato a testare e schierare una versione lanciabile dall’aria del potente missile navale SM-6. Pur essendo un’arma eccellente, le sue portate rimangono ampiamente inferiori alle mille miglia nautiche pretese dall’AFLRW. Questo missile, utilizzato dagli F/A-18 ha una gittata di 130 miglia nautitche, 240 km, benl lontano da quanto rischiesto all’AFLRW.

Nessuno dei prototipi finora realizzati si avvicina alle richieste del nuovo bando. L’AFLRW rappresenta un salto che richiederà uno sforzo industriale massiccio.

Le Ricadute Economiche e Geopolitiche

L’urgenza americana di sviluppare l’AFLRW ha una motivazione ben precisa: le crescenti capacità della Repubblica Popolare Cinese. Pechino ha investito capitali ingenti per creare un sofisticato sistema di “negazione dell’area” (A2/AD) nel quadrante del Pacifico, producendo missili capaci di tenere le portaerei e gli aerei statunitensi ben lontani dalle proprie coste.

Dal punto di vista della finanza pubblica e delle dinamiche industriali, il costo per progettare e produrre l’AFLRW sarà senza dubbio astronomico, ma viene ritenuto un investimento vitale. Perdere in combattimento un singolo aereo radar (AWACS) o una grande aerocisterna significa bruciare centinaia di milioni di dollari e subire un danno operativo incalcolabile. Con questa nuova arma, gli Stati Uniti puntano a ribaltare i costi strategici: minacciare le vulnerabili flotte di supporto cinesi rimanendo protetti sopra le acque sicure di Guam, a oltre 2.500 km da Taiwan.

Siamo di fronte a un cambio di paradigma radicale. Se l’AFLRW diventerà pienamente operativo, il modo di concepire la proiezione di potenza aerea e molte armi dovranno essere riviste. Con questa gittata il caccia, così come concepito oggi, perde significato e può essere sostituito da altre piattaforme di lancio. . I duelli aerei classici lasceranno il posto a reti di sensori satellitari e missili implacabili, in una logica industriale sempre più dominata dai dati.