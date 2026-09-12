La rivolta dei Nobel della matematica: «L’intelligenza artificiale sta distruggendo la nostra scienza per fare cassa»

Venticinque tra i più grandi matematici viventi, tutti insigniti della medaglia Fields, hanno lanciato un allarme senza precedenti: la corsa sfrenata dei giganti tecnologici all’intelligenza artificiale rischia di distruggere le fondamenta stesse della matematica mondiale. Non è una disputa accademica tra professori gelosi delle proprie cattedre, ma una minaccia concreta per l’intero sistema scientifico ed economico.

I colossi della Silicon Valley stanno trattando la ricerca pura come un gigantesco palcoscenico promozionale. L’obiettivo delle grandi aziende non è far progredire la conoscenza, ma mostrare al mercato la potenza bruta dei propri server per giustificare investimenti miliardari e tenere alto il valore delle azioni.

La notizia è esplosa con la pubblicazione di un duro documento congiunto promosso da nomi di peso assoluto come Terence Tao. Il loro messaggio è netto: i nuovi sistemi di calcolo sfornano soluzioni a ritmi frenetici, ma nessuno, compresi i programmatori che li hanno addestrati, capisce davvero come ci siano arrivati.

La differenza sostanziale tra sapere e capire

In matematica risolvere un problema non è mai stato il fine ultimo. È sempre stato il pretesto per costruire nuovi strumenti concettuali.

Quando un ricercatore in carne e ossa trascorre anni a dimostrare un teorema difficile, sviluppa strade inedite, individua connessioni tra rami lontani della scienza e insegna ai giovani ricercatori come ragionare. Quel sapere, pagato quasi sempre con soldi pubblici, viene poi riversato nei corsi universitari e nei libri di testo. Nel corso dei decenni, quelle scoperte astratte diventano la base per la crittografia bancaria, i microprocessori, le reti elettriche e la logistica industriale.

I modelli digitali operano invece all’opposto:

Producono chilometri di passaggi automatici spesso incomprensibili per la mente umana.

Si limitano a dire se una frase è vera o falsa, senza regalare alcuna visione d’insieme. Non spiegano, non creano connessioni. Creano risposte, non scienza

Tagliano fuori la formazione: la macchina dà la risposta finita, togliendo agli studiosi la capacità di formulare la domanda successiva.

Come denunciano i firmatari, questa produzione industriale di risposte istantanee rischia di soffocare il terreno fertile da cui nascono le idee. Se conta solo il verdetto finale, tutto il valore del percorso di apprendimento viene azzerato.

La speculazione delle aziende e il saccheggio delle idee

Dietro questo scontro non c’è solo filosofia, ma una logica economica ben precisa, tipica del monopolio tecnologico.

I giganti del software hanno investito cifre mostruose in infrastrutture e schede grafiche. Ora devono dimostrare ai mercati che questa spesa enorme ha un ritorno tangibile. Annunciare al mondo che un algoritmo ha risolto un celebre enigma matematico è il miglior comunicato stampa possibile per attirare capitali. Si tratta solo di Public Relations, PR, non scienza, anzi è il contrario della scienza: si tratta della distruzione della capacità culturale umana.

Tutto questo produce distorsioni gravi nel mondo reale:

Annunci frettolosi senza controllo: Le aziende pubblicano soluzioni senza attendere la consueta revisione della comunità scientifica. Per esempio, recenti annunci di OpenAI su dimostrazioni complesse non hanno ancora ricevuto una reale conferma accademica. Mancanza di attribuzione e plagio: I modelli vengono istruiti saccheggiando decenni di lavoro e articoli prodotti da ricercatori universitari, senza citare chi ha avuto l’intuizione originale. Chiusura della ricerca aperta: Temendo che i propri appunti vengano rubati dagli algoritmi commerciali, molti studiosi hanno già iniziato a nascondere i propri lavori preliminari.

La frattura è ormai aperta. Al celebre politecnico Caltech, la stessa OpenAI ha dovuto ritirare la sponsorizzazione a un evento di matematica dopo la dura opposizione dei docenti. Parallelamente, iniziative come la Dichiarazione di Leida chiedono regole ferree per tutelare l’indipendenza della ricerca.

Due filosofie a confronto

Aspetto Metodo Scientifico Umano Corsa all’Algoritmo Privato Scopo principale Comprendere i fenomeni e formare le persone Fare dimostrazioni di forza per il mercato dei capitali Modalità Discussione aperta e verifica condivisa Codice proprietario e annunci a mezzo stampa Ricaduta economica Innovazione diffusa e beni comuni della conoscenza Monopolio dei brevetti e rendita aziendale Impatto sui giovani Crescita di nuovi talenti autonomi Trasformazione dei ricercatori in semplici collaudatori

Le ricadute economiche: perdita di capitale umano e dipendenza estera

Le conseguenze economiche di questa deriva sono pesantissime. Se la risoluzione dei problemi diventa un’esclusiva delle macchine, si produrrà una rapida svalutazione del lavoro intellettuale e delle competenze scientifiche.

Se i governi smettono di investire sui ricercatori e lasciano campo libero all’oligopolio privato della tecnologia, le nostre società diventeranno interamente dipendenti dalle decisioni di pochi gruppi privati stranieri. Nessuno saprà più verificare se i calcoli di un modello siano esatti o se nascondano falle strutturali, con rischi enormi per settori nevralgici come l’ingegneria, l’energia e la finanza.

Inoltre, se le università pubbliche vengono svuotate della loro funzione di guida, assisteremo a una gigantesca privatizzazione della conoscenza fondamentale, pagata a caro prezzo dai contribuenti ma sfruttata solo da chi controlla i server.

L’impatto sul futuro della matematica e della scienza

I vincitori della medaglia Fields non chiedono di spegnere i computer. Gli strumenti di calcolo hanno sempre aiutato l’uomo a fare i conti più in fretta.

Il problema sorge quando la macchina pretende di sostituire l’intelligenza critica. La scienza non è una banca dati di risultati da accettare per fede, ma un processo di comprensione del mondo. Se ci accontentiamo di risposte calate dall’alto da un software che non possiamo interrogare sui motivi delle sue scelte, la scienza smette di essere tale e torna a essere una forma di magia o di dogma. Il problema quindi non è la destinazione, ma il percorso che si sceglie per arrivarci: se la AI resta uno strumento per aiutarci a capire, allora va benissimo. Se le chiediamo solo “Si” o “No” e lo accettiamo banalmente, stiamo distruggendo, non creando, Scienza.