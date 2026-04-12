La rincorsa dell’IA: Anthropic tallona OpenAI nel mercato aziendale. I miliardi non bastano a comprare il monopolio

L’intelligenza artificiale non sarà un mercato a monopolio unico. Mentre OpenAI continua a bruciare capitali immensi inseguendo un’utenza generalista sterminata, il vero scontro si sta consumando nell’economia reale: quella delle aziende che pagano per aumentare la produttività. E qui, i dati macroeconomici e di spesa ci raccontano un cambio di paradigma evidente.

Secondo le ultime rilevazioni di Ramp – piattaforma che gestisce pagamenti aziendali per circa 100 miliardi di dollari annui su 50.000 clienti negli Stati Uniti – Anthropic sta erodendo rapidamente il vantaggio del creatore di ChatGPT.

Ecco la fotografia del mercato B2B statunitense a marzo 2026:

Piattaforma Adozione Aziendale B2B (USA) Variazione su base mensile OpenAI ~ 35% Piatta Anthropic ~ 31% + 6%

Quasi un’azienda americana su tre oggi paga per gli strumenti di Anthropic. Il balzo in avanti di Claude e, in particolare, del nuovo prodotto Claude Code, riflette una strategia industriale ben precisa: fornire ai colletti bianchi e agli sviluppatori “plug-in” concreti per l’automazione del lavoro quotidiano.

I fondamentali economici: pragmatismo contro “Side Quests”

Da un punto di vista strettamente economico, stiamo assistendo alla classica sfida tra un approccio focalizzato sulla massimizzazione dell’efficienza del lavoro (Anthropic) e un modello di espansione a pioggia (OpenAI).

Anthropic ha dichiarato di aver toccato i 30 miliardi di dollari di ricavi annualizzati, un salto enorme rispetto ai 9 miliardi di fine 2025. Il dato impressionante è che questa corsa non è stata minimamente scalfita dalle recenti dispute con il Dipartimento della Difesa USA. Ai mercati e alle imprese, in sintesi, interessa l’efficienza marginale del capitale, non le etichette di rischio sulla supply-chain agitate dal Pentagono. Se il modello funziona ed eleva la produttività, l’impresa lo adotta.

Dall’altro lato, OpenAI resta il colosso indiscusso del mercato consumer, forte dei suoi 900 milioni di utenti attivi settimanali (di cui però solo il 5% a pagamento). Tuttavia, l’azienda di Sam Altman inizia a mostrare il fiato corto proprio lì dove i margini operativi sono più alti. I download globali di ChatGPT sono cresciuti solo del 5% a marzo; nello stesso periodo, i download di Claude sono triplicati a 21 milioni.

La penetrazione nell’economia reale

La penetrazione di Anthropic sta ormai superando i confini ristretti del settore tech. Ramp segnala una diffusione massiccia in settori tradizionali come le costruzioni e l’ospitalità, segno che l’efficienza generata dall’IA sta finalmente tracimando verso l’economia reale.

OpenAI ha reagito con una punta di nervosismo, contestando i dati di Ramp e paragonandoli al “chiosco di limonate” di un bambino. Una battuta rivedibile, considerando che Ramp processa circa l’1% del PIL statunitense. Non a caso, Altman sta varando l’ennesimo riassetto manageriale, chiudendo progetti collaterali (come la piattaforma video Sora, definita ormai una “side quest”) per concentrarsi sul core business in vista di un’imminente, gigantesca IPO. A fronte di API che, come rivendica OpenAI, processano 15 miliardi di token al minuto, la stasi nel segmento corporate solleva interrogativi pesanti.

La morale economica di questa vicenda è cruda: tutti gli enormi investimenti di OpenAI non le stanno garantendo lo spazio sperato contro Claude nel settore aziendale. L’approccio pragmatico dimostra che un target mirato a professionisti e servizi ripaga molto più velocemente del tentativo di creare un’intelligenza universale. I capitali infiniti, da soli, non bastano a creare un “fossato difensivo” se il concorrente risulta semplicemente più utile per bilanci e produttività aziendale.