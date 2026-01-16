La nuova guerra fredda è lunare e nucleare: USA contro Cina-Russia per il reattore spaziale

Nucleare sulla Luna: la nuova corsa allo spazio che contrappone Washington a Mosca e Pechino. Gli USA puntano al 2030 per un reattore lunare da 100 kW, sfidando l’alleanza Cina-Russia. Tra sfide termodinamiche e budget incerti, ecco perché l’atomo è l’unica via per colonizzare lo spazio e chi è davvero in vantaggio