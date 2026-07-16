La nuova febbre di Big Pharma: Eli Lilly compra AtaiBeckley per 3,8 miliardi e scommette sugli psichedelici

Il tabù è definitivamente caduto e i giganti della farmaceutica non intendono più aspettare sul carro dei vincitori. Con una mossa fulminea, la multinazionale Eli Lilly ha annunciato l‘acquisizione di AtaiBeckley per un valore che può toccare i 3,8 miliardi di dollari. Non parliamo di molecole tradizionali, ma di terapie basate su sostanze psichedeliche contro la depressione. È l’inizio di una spietata corsa agli armamenti finanziari per conquistare il settore della salute mentale.

Fino a ieri, parlare di allucinogeni in borsa sembrava una scommessa folle per investitori spericolati. Oggi, la stessa azienda diventata miliardaria grazie ai farmaci contro l’obesità decide di usare i suoi enormi profitti per comprare laboratori che lavorano con sostanze derivate dai cosiddetti “funghetti” e da altri composti un tempo illegali. La finanza ha fiutato il colpaccio.

I dettagli economici di un affare colossale

I numeri dell’accordo parlano chiaro e mostrano quanto Eli Lilly creda in questo nuovo mercato:

Pagamento immediato : 2,8 miliardi di dollari in contanti, pari a 6,75 dollari per azione (con un premio del 40% rispetto alle quotazioni recenti).

: 2,8 miliardi di dollari in contanti, pari a 6,75 dollari per azione (con un premio del 40% rispetto alle quotazioni recenti). Bonus futuri : Fino a 1 miliardo di dollari aggiuntivi legati al raggiungimento di traguardi clinici e regolatori.

: Fino a 1 miliardo di dollari aggiuntivi legati al raggiungimento di traguardi clinici e regolatori. La preda: AtaiBeckley, una società nata a fine 2025 dalla fusione di due pionieri del settore (atai Life Sciences e Beckley Psytech).

Ecco come si presenta il portafoglio delle principali molecole che Eli Lilly porta a casa con questa operazione:

Molecola Tipo di sostanza Applicazione medica Stato di sviluppo BPL-003 Spray nasale (5-MeO-DMT) Depressione resistente ai farmaci Pronto per la Fase 3 VLS-01 Pellicola orale (DMT) Depressione maggiore In Fase 2b EMP-01 Formulazione orale (MDMA) Ansia sociale Sviluppo intermedio

Perché Big Pharma compra l’innovazione invece di crearla?

La strategia economica dietro questa mossa è classica ma efficace. Per una multinazionale che incassa decine di miliardi ogni anno, è molto più conveniente comprare una start-up che ha già superato le fasi cliniche più rischiose piuttosto che spendere anni e fondi nella ricerca interna.

La salute mentale è un mercato immenso e la depressione resistente colpisce milioni di persone nel mondo. Finora, i farmaci tradizionali hanno mostrato forti limiti. Gli psichedelici promettono effetti rapidi e duraturi con poche somministrazioni in clinica.

Inoltre, il vento politico negli Stati Uniti sta cambiando rapidamente. Le pressioni per accelerare le approvazioni dei trattamenti per i veterani di guerra affetti da stress post-traumatico hanno rimosso molti ostacoli burocratici. La legittimazione scientifica ha così aperto la strada ai capitali veri.

La sfida diretta ai colossi del settore

Con questa mossa, Eli Lilly lancia un guanto di sfida diretto a Johnson & Johnson, che finora ha dominato la psichiatria moderna con il suo farmaco Spravato. Il mercato della depressione resistente non è più un monopolio.

Dietro la diffusione di questi medicinali c’è anche . I programmi pubblici di supporto ai veterani e le nuove linee guida della FDA agiscono come un potente stimolatore di investimenti privati. Senza questa spinta regolatoria, nessun grande gruppo avrebbe rischiato un solo dollaro su sostanze un tempo considerate tabù.

I rischi per i risparmiatori

Come sempre accade quando si accendono i riflettori su un nuovo settore, il rischio di una bolla speculativa è dietro l’angolo. Molti piccoli investitori potrebbero gettarsi alla cieca su qualsiasi azienda che contenga la parola “psichedelico” nel nome.

L’esperienza ci insegna che solo poche aziende riusciranno davvero a portare i loro prodotti sul mercato. La mossa di Eli Lilly dimostra che il valore risiede nella proprietà intellettuale solida e nei dati clinici di alto livello, non nelle semplici promesse. Chi vuole investire in questo campo farebbe bene a guardare i bilanci e lo stato dei test clinici, piuttosto che farsi ammaliare dalla narrativa del “prodotto miracoloso”.