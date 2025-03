La Nigeria va oltre il Petrolio e ora sfrutta il Litio

Non c’è solo il Petrolio. Le vaste riserve di litio della Nigeria, il cui valore è stimato in oltre 34 miliardi di dollari, stanno attirando la domanda globale.

Il litio è un componente chiave nella produzione di batterie per veicoli elettrici (EV) e sistemi di accumulo di energia rinnovabile. La Nigeria si sta posizionando per diventare uno dei principali attori del mercato globale del litio.

Il crescente interesse per le riserve di litio della Nigeria si manifesta mentre i Paesi e le aziende di tutto il mondo si affannano per assicurarsi le forniture di questo minerale, essenziale per alimentare la rivoluzione energetica verde.

“Il litio è in cima alle classifiche in termini di interesse e abbiamo già visto sorgere fabbriche di litio in Nigeria”, ha dichiarato mercoledì Segun Tomori, assistente speciale per i media di Dele Alake, ministro dello Sviluppo dei minerali solidi, in uno spazio su Twitter.

L’attenzione dell’industria mineraria internazionale è concentrata sul litio perché è una materia prima fondamentale per la produzione di pannelli solari e veicoli elettrici”.

Finora sono state messe in funzione due fabbriche e un’altra è attualmente in costruzione.

“Abbiamo aperto il cantiere per un’altra fabbrica di litio ad Abuja che sorgerà quest’anno, quindi le fabbriche di litio stanno sorgendo”, ha detto.

Gli analisti prevedono che il mercato globale del litio potrebbe crescere in modo esponenziale nel prossimo decennio, grazie alla rapida adozione dei veicoli elettrici e delle tecnologie per le energie rinnovabili.

I dati di Future Market Insight hanno mostrato che l’industria estrattiva del litio è emersa come una pietra miliare della transizione verso l’energia pulita, grazie all’aumento vertiginoso della domanda di batterie agli ioni di litio.

Secondo la società di ricerca indiana, l’impennata della domanda di litio è guidata dal mercato dei veicoli elettrici, che nel 2024 rappresenterà oltre il 70% del consumo globale di litio.

Con paesi come gli Stati Uniti, la Cina e i membri dell’Unione Europea che spingono per l’azzeramento delle emissioni entro la metà del secolo, la domanda di litio è destinata ad aumentare ulteriormente.

“Queste batterie alimentano i veicoli elettrici (EV), i sistemi di accumulo di energia rinnovabile e l’elettronica di consumo, rendendo il litio una risorsa fondamentale per un futuro sostenibile”, ha aggiunto l’azienda indiana.

La Nigeria può entrare in un’industria che è ancora considerata principalmente nascente e tutt’altro che sviluppata. La scoperta di giacimenti di litio negli Stati di Plateau, Oyo e Kaduna consente al Paese di elaborare politiche migliori rispetto a quelle adottate per altri minerali come l’oro.

“La Nigeria è seduta su una miniera d’oro, o meglio su una miniera di litio”, ha dichiarato Tomiwa Bayo-Ojo, geologo ed esperto minerario. “Con la domanda mondiale di litio alle stelle, la Nigeria ha l’opportunità unica di sfruttare le sue riserve per rilanciare l’economia e svolgere un ruolo significativo nella transizione energetica globale”.

Affinché la Nigeria possa attingere senza problemi al mercato globale, Bayo-Ojo ha consigliato ai governi statali e federali di garantire politiche su misura.

“Il governo federale dovrebbe semplificare le procedure di documentazione per attirare gli investitori. Ad esempio, l’Ufficio del Catasto Minerario dovrebbe creare uno sportello unico in collaborazione con altre agenzie governative per facilitare agli investitori l’ottenimento di licenze e permessi minerari per il litio”, ha detto Bayo Ojo.

Nel 2024, i risultati hanno mostrato che la domanda globale per l’estrazione del litio raggiungerà l’impressionante cifra di 3,9 miliardi di dollari, evidenziando il suo ruolo centrale nel settore energetico.

La maggior parte del litio mondiale viene prodotto in quattro Paesi: Australia (il maggior produttore mondiale), Cina, Cile e Argentina.

Tuttavia, questi Paesi non producono abbastanza per soddisfare la crescente domanda mondiale. Di conseguenza, la ricerca del litio si è spostata in Africa e viene già estratta in Zimbabwe (il più grande produttore africano), Namibia, Repubblica Democratica del Congo, Mali e Ghana.

Oggi la ricerca del litio sta prendendo piede in Nigeria, con una concorrenza sempre più agguerrita.

In Nigeria, il litio viene attualmente estratto negli Stati di Nassarawa, Kogi, Kwara, Ekiti e Cross River. Nel 2018, Kian Smith Trade & Co, una società mineraria nigeriana, ha annunciato la scoperta di 15.000 tonnellate di litio commerciale in Nigeria.

Il 5 febbraio 2025, una società cinese, la Jiuling Lithium Mining Company, ha annunciato l’intenzione di investire oltre 200 milioni di dollari nella creazione di una fabbrica per la lavorazione del litio nella comunità di Endo, nell’area di governo locale di Nasarawa, nello Stato di Nasarawa.

L’amministratore delegato della società, Xiong Jin, ha espresso il suo impegno a costruire una delle più grandi aziende di estrazione del litio nello Stato di Nasarawa.