Ricchezza e Litio: i Paesi con le maggiori riserve di Metallo raro al mondo

Chi si interessa al settore del litio e agli investimenti in azioni del litio è spesso curioso di sapere quali sono i Paesi che producono maggiormente il metallo delle batterie, ma forse non si sofferma a considerare le principali riserve di litio per Paese.

I principali paesi produttori di litio ospitano, ovviamente, un gran numero di aziende del settore. Molti dei principali produttori mondiali di litio possiedono anche riserve significative, che possono dare un’idea del margine di crescita di questi Paesi. Allo stesso tempo, le nazioni con elevate riserve potrebbero diventare attori più importanti nel settore del litio in futuro.

In prospettiva, si prevede che la domanda di litio continuerà a crescere. Questo perché, insieme a metalli come il cobalto, il litio è una materia prima fondamentale per le batterie agli ioni di litio utilizzate per alimentare i veicoli elettrici ed è anche essenziale per il settore dell’accumulo di energia.

Ecco il prezzo del carbonato di litio, composto alla base del settore:

“La domanda di batterie agli ioni di litio continuerà a crescere rapidamente nel 2025. Secondo le previsioni di Benchmark, nel 2025 la domanda di litio legata ai veicoli elettrici e ai sistemi di accumulo energetico aumenterà di oltre il 30% rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Adam Megginson, analista senior di Benchmark Mineral Intelligence, a Investing News Network .

A questo proposito, ecco una panoramica delle riserve di litio per Paese, con un’attenzione particolare ai quattro Paesi che ospitano i maggiori depositi di litio al mondo. Le riserve totali di litio a livello mondiale saranno pari a 30.000.000 di tonnellate metriche nel 2024. I dati si basano sulle informazioni più recenti del Servizio geologico degli Stati Uniti. I dati sulle riserve si riferiscono al contenuto di litio.

1. Cile

Riserve di litio: 9,3 milioni di tonnellate

Il Cile detiene le maggiori riserve di litio al mondo, con 9,3 milioni di tonnellate. Secondo quanto riferito, il Paese ospita la maggior parte delle riserve di litio “economicamente estraibili” del mondo e la sua regione di Salar de Atacama ospita circa il 33% delle riserve mondiali di litio.

Il Cile è stato il secondo produttore di litio nel 2024 con 44.000 tonnellate metriche (MT). SQM ) e Albemarle sono i principali produttori di litio in Cile, con attività nel Salar de Atacama.

A fine aprile 2023, il presidente cileno Gabriel Boric ha annunciato l’intenzione di nazionalizzare parzialmente l’industria del litio del Paese, nel tentativo di sostenere l’economia e proteggere l’ambiente. “Questa è la migliore opportunità che abbiamo per passare a un’economia sostenibile e sviluppata”, ha dichiarato all’epoca.

La società mineraria statale cilena Codelco ha negoziato per ottenere quote molto più consistenti sia nelle attività di SQM che in quelle di Albemarle nel Paese e avrà il controllo di tutte le operazioni in quel salar in futuro.

Secondo il Baker Institute , il rigido quadro normativo cileno in materia di concessioni minerarie ha impedito alla potenza del litio di conquistare una quota maggiore del mercato globale del litio, paragonabile a quella di questo minerale.

All’inizio del 2025, il Cile ha ricevuto sette offerte per contratti di sfruttamento del litio in sei saline, con un concorrente chiave costituito da un consorzio di Eramet (EPA: ERA ), dal minatore cileno Quiborax e dalla società statale Codelco. Il governo annuncerà i vincitori nel marzo 2025, mentre una seconda fase di gara è stata estesa per aumentare la partecipazione.

2. Australia

Riserve di litio: 7 milioni di tonnellate

Le riserve australiane di litio ammontano a 7 milioni di tonnellate, la maggior parte delle quali si trova nell’Australia occidentale. A differenza di quelle presenti in Cile e Argentina, le riserve di litio australiane sono costituite da depositi di spodumene di roccia dura.

Sebbene sia seconda al Cile in termini di riserve, nel 2024 l’Australia era il più grande Paese produttore di litio al mondo, con molte miniere di litio operative nel Paese.

Il Paese ospita la miniera di litio di Greenbushes, gestita da Talison Lithium, una joint venture composta dai produttori di litio Tianqi Lithium , dal minatore australiano IGO e da Albemarle. Greenbushes produce litio dal 1985.

Il forte calo dei prezzi del litio ha indotto alcune aziende del paese a ridurre o interrompere del tutto le operazioni e i progetti di sviluppo fino a quando le condizioni di mercato non miglioreranno.

Mentre l’Australia occidentale domina l’esplorazione del litio, una nuova ricerca evidenzia il potenziale non sfruttato nel Queensland, nel Nuovo Galles del Sud e nel Victoria. Pubblicato su “Earth System Science Data”, lo studio 2023 – condotto da ricercatori dell’Università di Sydney in collaborazione con Geoscience Australia – traccia una mappa delle regioni con un’alta densità di litio, segnalando così maggiori opportunità per il crescente mercato del metallo per batterie.

“Abbiamo sviluppato la prima mappa del litio nei terreni australiani che identifica le aree con concentrazioni elevate”, ha dichiarato il professor Budiman Minasny . “La mappa concorda con le miniere esistenti ed evidenzia le aree che possono essere potenziali fonti di litio in futuro”.

3. Argentina

Riserve di litio: 4 milioni di tonnellate

L’Argentina è al terzo posto in termini di riserve globali di litio, con 4 milioni di tonnellate metriche. Vale la pena notare che l’Argentina, il Cile e la Bolivia costituiscono il “Triangolo del litio”, che ospita più della metà delle riserve mondiali di litio. Il Paese è anche il quarto produttore di litio al mondo e l’anno scorso ha prodotto 18.000 tonnellate di questo metallo.

Nel maggio 2022, il governo argentino si è impegnato a investire fino a 4,2 miliardi di dollari nell’industria del litio nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di aumentare la produzione di litio.

Più di recente, nell’aprile 2024, il governo ha autorizzato l’ espansione delle attività di Argosy Minerals nel salar Rincon per aumentare la produzione annuale di carbonato di litio da 2.000 MT a 12.000 MT.

L’Argentina ospita circa 50 progetti avanzati di estrazione del litio, riporta Fastmarkets . “La produzione argentina di litio rimane competitiva dal punto di vista dei costi anche in un contesto di prezzi bassi”, ha dichiarato Ignacio Celorrio, vicepresidente esecutivo degli affari legali e governativi di Lithium Argentina.

Alla fine del 2024 la major mineraria Rio Tinto ha annunciato l’intenzione di investire 2,5 miliardi di dollari per espandere l’estrazione del litio presso le sue attività nel salar Rincon in Argentina, aumentando la capacità da 3.000 a 60.000 MT, con il raggiungimento della piena capacità dopo un periodo di rampa di lancio di tre anni a partire dal 2028.

4. Cina

Riserve di litio: 3 milioni di tonnellate

La Cina possiede riserve di litio pari a 3 milioni di tonnellate. Il Paese ha un mix di tipi di depositi ; le salamoie di litio costituiscono la maggior parte delle sue riserve, ma ha anche riserve di spodumene e lepidolite di roccia dura.

L’anno scorso ha prodotto 41.000 MT di questo minerale, con un aumento di 5.300 MT rispetto all’anno precedente. Sebbene abbia una produzione significativa e stia lavorando per aumentarla, la nazione asiatica attualmente importa ancora dall’Australia la maggior parte del litio di cui ha bisogno per le sue batterie.

Il consumo di litio in Cina è elevato a causa dell’industria elettronica e dei veicoli elettrici. Inoltre, produce la maggior parte delle batterie agli ioni di litio del mondo e ospita la maggior parte degli impianti di lavorazione del litio.

Nell’ottobre del 2024, il Dipartimento di Stato americano ha accusato la Cina di inondare il mercato di litio per creare un ambiente a basso prezzo per eliminare la concorrenza ex-cinese.

“Si impegnano a praticare prezzi predatori… (abbassano) il prezzo fino a far scomparire la concorrenza. Questo è ciò che sta accadendo”, ha dichiarato Jose W. Fernandez, sottosegretario di Stato americano per la crescita economica, l’energia e l’ambiente.

All’inizio del 2025, i media cinesi hanno riferito che il Paese ha aumentato in modo significativo le sue riserve di litio, affermando che i depositi nazionali rappresentano ora il 16,5% delle risorse globali, rispetto al 6%.

L’aumento è attribuito in parte alla scoperta di una cintura di litio di 2.800 chilometri nelle regioni occidentali, con riserve accertate che superano i 6,5 milioni di tonnellate di minerale di litio e risorse potenziali che superano i 30 milioni di tonnellate. Inoltre, i progressi nell’estrazione del litio dai laghi salati e dalla mica hanno ulteriormente ampliato le riserve cinesi.

Altre riserve di litio per Paese

Se il Cile, l’Australia, l’Argentina e la Cina ospitano le maggiori riserve di litio al mondo, anche altri Paesi detengono quantità significative di questo metallo. Ecco un rapido sguardo a questi altri Paesi:

Stati Uniti – 1.800.000 MT

Canada – 1.200.000 MT

Brasile – 390.000 MT

Zimbabwe – 480.000 MT

Portogallo – 60.000 MT

La crescita dell’industria del litio ha seguito la produzione e molti di questi Paesi con elevate riserve stanno diventando anch’essi produttori importanti.