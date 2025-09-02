La mossa di Trump: il Comando Spaziale trasloca in Alabama. Una scelta strategica e politica.

Il presidente TrumpA nnuncia e il trasferimento della sede del Comando spaziale degli Stati Uniti da Colorado Springs, in Colorado, a Huntsville, in Alabama. Un cambiamento notevole, che ha motivazioni strategiche importanti, ma anche sposta decine di migliaia di militari e dipendenti civili da uno stato democratico/progressista a uno repubblicano/MAGA.

L ‘annuncio è stato fatto dal Presidente dalla Casa Bianca, ma anche dal suo social Truth:

Ecco il video dell’annuncio ufficiale:

Reuters ha osservato che “la decisione invertirebbe una mossa compiuta dall’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden, che aveva scelto Colorado Springs come sede permanente per il nuovo comando militare nel 2023”, aggiungendo che “Trump ha spesso collegato le decisioni sui finanziamenti federali alla politica”.

Huntsville sembra essere la sede più adatta, dato il suo soprannome di “Rocket City” (Città dei razzi), ricordato proprio da Trump, poiché ospita il Marshall Space Flight Center della NASA, dove è stato sviluppato il razzo Saturn V per il programma Apollo. Appaltatori della difesa come Lockheed Martin, Boeing, L3Harris e Northrop Grumman hanno tutti attività significative nella zona. Quindi il comando ha un significato anche tecnologico profondo, oltre che dirigere i finanziamenti federali e i dipendenti pubblici in uno stato vicino ideologicamente al Presidente. Il nuovo direttore dell’ FBI Kash Patell sta valutando di trasferire l’accademia dell’ FBI dalla Virginia sempre ad Huntsville, che sta diventando una città importante per Trump.