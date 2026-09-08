La mossa della Grecia sui grandi patrimoni: la tassa fissa attira capitali, ma la vera lezione riguarda le imprese

La Grecia ha deciso di aprire le porte ai grandi patrimoni internazionali con una strategia fiscale che punta dritto alla crescita economica. all’anno sui redditi esteri, ma a una condizione precisa: deve investire almeno mezzo milione di euro nell’economia reale del Paese.

Questa misura sta attirando centinaia di facoltosi investitori da tutto il mondo, riaccendendo il dibattito su come gli Stati possano usare la leva fiscale per attrarre risorse senza limitarsi a fare cassa nell’immediato.

La Grecia non ha inventato questo schema dal nulla. Ha perfezionato un modello introdotto dall’Italia quasi dieci anni fa, adattandolo però alle proprie necessità di sviluppo e di capitalizzazione interna.

La ricetta di Atene: forfait fiscale e investimenti sul territorio

La normativa greca (legge 5222/2025) prevede una flat tax di 100.000 euro annuali per i redditi prodotti all’estero, a cui si possono aggiungere i familiari versando una quota ulteriore di 20.000 euro a persona. Il patto con il fisco dura quindici anni e solleva i neo-residenti dagli obblighi di dichiarazione e monitoraggio per le attività estere.

La vera novità del modello ellenico risiede nel vincolo economico:

Obbligo di investire almeno 500.000 euro in Grecia entro tre anni dalla domanda;

Investimenti ammessi in immobili, titoli di Stato o partecipazioni dirette in aziende;

Mantenimento dell’investimento per tutti i quindici anni di adesione al regime;

Requisito di non essere stati residenti in Grecia per almeno sette degli otto anni precedenti.

I frutti di questa impostazione si vedono già. Figure di rilievo della finanza globale, come il gestore britannico di hedge fund Christopher Rokos, hanno scelto di stabilirsi in Grecia. Insieme a lui, oltre 240 contribuenti con grandi patrimoni provenienti da Londra, Stati Uniti, Australia ed Emirati Arabi hanno colto l’opportunità.

L’esperienza italiana: dal modello 2017 alla scelta selettiva del 2026

L’Italia è stata la vera precorritrice di queste misure in Europa. Con la Legge di Bilancio 2017 fu introdotto l’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che fissava proprio a 100.000 euro l’imposta sostitutiva per i redditi esteri, con un’aggiunta di 25.000 euro per ogni familiare.

Negli anni quel regime ha attirato a Milano e in altre città italiane centinaia di milionari stranieri, generando un indotto significativo sui consumi di fascia alta e sul settore immobiliare di pregio.

Nel tempo, tuttavia, la politica fiscale italiana ha cambiato impostazione. Nell’agosto del 2024 il forfait annuale è salito a 200.000 euro, per poi arrivare a 300.000 euro con la Legge di Bilancio 2026, mentre la quota per ciascun familiare è passata a 50.000 euro.

L’Italia ha scelto una strada diversa: chiedere un contributo iniziale molto più alto, rinunciando del tutto all’obbligo di effettuare investimenti produttivi nel Paese.

Elemento di confronto Grecia (Legge 5222/2025) Italia (Regime 2026) Costo annuale titolare 100.000 € 300.000 € Costo annuale per familiare 20.000 € 50.000 € Durata massima dell’accordo 15 anni 15 anni Obbligo di investimento locale 500.000 € obbligatori Nessuno Anni pregressi di non residenza 7 su 8 9 su 10

La differenza nei costi complessivi è notevole. Per una famiglia con due persone a carico, la Grecia chiede 140.000 euro all’anno, mentre l’Italia ne richiede 400.000. In quindici anni, il divario di spesa tocca i 3,9 milioni di euro.

Rentier o investitori: due modi di intendere l’arrivo dei capitali

Il confronto tra le due normative mette in luce una riflessione economica profonda sul valore del capitale straniero.

L’approccio basato sul solo versamento forfettario attira persone molto ricche che cercano un porto fiscale tranquillo e consumano beni di lusso, ma che non hanno alcun obbligo di immettere denaro nelle attività produttive locali.

La scelta della Grecia punta invece a unire la convenienza personale a un impatto concreto. Il vincolo del mezzo milione di euro porta liquidità diretta nei cantieri, nelle imprese e nei titoli pubblici, sostenendo la domanda interna e rafforzando la struttura economica locale.

Il nodo centrale: e se la concorrenza fiscale si facesse sulle imprese?

Guardando a queste misure, sorge una domanda spontanea: vale davvero la pena concentrare tanti sforzi normativi per attirare poche centinaia di individui facoltosi?

La vera ricchezza di una nazione non nasce dai patrimoni personali dei singoli residenti, ma dalla capacità del sistema economico di attrarre investimenti produttivi stabili.

Un esempio chiaro viene dall’Irlanda. Dublino non ha puntato sui forfait per i milionari, ma ha costruito un regime fiscale chiaro, stabile e leggero per le società. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una quota enorme delle entrate tributarie irlandesi proviene oggi dalle tasse versate dalle grandi aziende internazionali.

Le imprese non portano solo gettito fiscale diretto:

Creano posti di lavoro qualificati e duraturi;

Alimentano l’indotto dei fornitori locali;

Distribuiscono stipendi che sostengono i consumi interni;

Generano gettito indiretto attraverso l’IVA e i contributi sociali.

Invece di limitarsi a una gara sui singoli paperoni, per i Paesi del Mediterraneo potrebbe essere molto più utile e trasparente estendere la concorrenza fiscale alle imprese. Tagliare le imposte sui profitti a chi apre stabilimenti, ricerca e posti di lavoro produrrebbe effetti economici di gran lunga superiori rispetto a qualunque tassa forfettaria sulle persone fisiche.