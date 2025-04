La Mega-Diga che Spaventa l’India e diventa una questione geopolitica

Mentre il mondo osserva le mosse della Cina su molteplici fronti, da Taiwan alle tensioni commerciali, Pechino ha silenziosamente dato il via libera a un progetto infrastrutturale di proporzioni quasi inimmaginabili, destinato a far impallidire persino la colossale Diga delle Tre Gole.

Annunciato poco dopo il 13° anniversario di quest’ultima, un nuovo, mastodontico impianto idroelettrico sorgerà nel cuore remoto e selvaggio dell’Himalaya tibetano, lungo un fiume tanto potente quanto sconosciuto ai più: lo Yarlung Tsangpo.

Con una capacità produttiva prevista tripla rispetto alle Tre Gole – sufficiente ad alimentare da sola l’intera Germania moderna – e un costo stimato di circa 137 miliardi di dollari (paragonabile all’intero programma della Stazione Spaziale Internazionale), questa mega-diga promette energia pulita su vasta scala, ma porta con sé rischi ambientali, ingegneristici e geopolitici terrificanti .

Le nazioni a valle, India e Bangladesh, sono già in stato di allerta, temendo che la Cina stia costruendo non solo una diga, ma un’arma per controllare le loro risorse idriche vitali in un’era di crescente scarsità d’acqua.

Il Gigante sull’Everest dei Fiumi: Lo Yarlung Tsangpo

Prima di diventare il più noto Brahmaputra in India e poi il Jamuna in Bangladesh, lo Yarlung Tsangpo scorre per circa 1600 km attraverso l’altopiano tibetano, affermandosi come il fiume principale più elevato del pianeta, con un’altitudine media di 4000 metri . La sua caratteristica più spettacolare è la “Grande Ansa” (Great Bend), un punto in cui il fiume compie una violenta inversione a U verso sud, precipitando per oltre 2000 metri in soli 160 km attraverso un canyon che, misurato dalle cime circostanti, è tre volte più profondo del Grand Canyon americano e considerato il più lungo e profondo della Terra . È proprio questa discesa vertiginosa, in una regione così remota che fino al 1913 non si era certi che Tsangpo e Brahmaputra fossero lo stesso fiume, che la Cina intende sfruttare.

Il Tibet, pur essendo vasto e scarsamente popolato (circa 3,6 milioni di abitanti su un’area simile agli USA sudoccidentali), racchiude circa il 30% dell’immenso potenziale idroelettrico cinese, una risorsa quasi interamente non sfruttata (solo l’1% attualmente).

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici di Xi Jinping – picco delle emissioni entro il 2030 e neutralità carbonica entro il 2060 – Pechino deve attingere a questa riserva energetica . E la Grande Ansa dello Yarlung Tsangpo rappresenta la singola fonte più grande di questo potenziale.

Ingegneria Estrema: Sfide Tecniche ai Limiti del Possibile

Il piano, per quanto si sa, è tanto audace quanto rischioso. Prevede la costruzione di un’alta diga all’inizio della Grande Ansa, vicino alla cittadina di Pê, che creerà un vasto bacino artificiale (richiedendo la probabile ricollocazione di comunità tibetane locali) . Da qui, l’acqua verrebbe deviata dallo spettacolare canyon naturale e incanalata in almeno tre giganteschi tunnel, lunghi circa 34 km e con un diametro di 13 metri ciascuno, perforati sotto l’intera montagna del Namcha Barwa (la 27° più alta del mondo). Sfruttando il dislivello di 2400 metri, l’acqua precipiterebbe attraverso questi tunnel per azionare turbine e generare circa 300 miliardi di kWh all’anno.

Tuttavia, costruire nella Grande Ansa significa sfidare la natura in uno dei suoi punti più instabili.

L’area è il risultato diretto della collisione tettonica tra la placca indiana e quella eurasiatica, un processo che dura da 50 milioni di anni e rende la regione una delle più sismicamente attive al mondo.

Terremoti catastrofici sono frequenti: il 15% dei sismi superiori a magnitudo 8.0 del XX secolo si è verificato nell’Himalaya. Un terremoto di magnitudo 8.6 nel 1950, con epicentro a soli 200 km di distanza, causò devastazione e innescò frane massive proprio nella zona della Grande Ansa . Il rischio di frane, valanghe e collassi glaciali è tuttora altissimo, con numerose montagne considerate instabili. Immaginate un disastro come quello de Frejus, ma moltiplicato per cento, e aveete un’idea dei rischi che si vengono a correre nell’area.

A peggiorare le cose, la placca indiana continua a spingere, causando un sollevamento della crosta terrestre fino a 10 mm l’anno. Il monte Namcha Barwa, sotto cui dovrebbero passare i tunnel, cresce a un ritmo allarmante di 6 cm l’anno, il che significa che in meno di due decenni i tunnel potrebbero essere disallineati di un metro rispetto alla loro posizione originale – un problema a lungo termine la cui soluzione ingegneristica non è stata resa nota . Aggiungiamo la remotissima posizione, priva di infrastrutture adeguate per supportare un cantiere così imponente e per trasportare l’energia prodotta verso est, e si capisce perché molti definiscano questo progetto “il più rischioso mai intrapreso nella storia umana”.

L’Ombra sulla Valle: Impatti Ambientali e Umani a Valle

Se le sfide ingegneristiche sono titaniche, le conseguenze ambientali e geopolitiche potrebbero essere catastrofiche, soprattutto per India e Bangladesh. Deviando l’acqua nei tunnel, il flusso naturale nella Grande Ansa verrebbe drasticamente ridotto, se non eliminato.

Questo intrappolerebbe enormi quantità di sedimenti ricchi di nutrienti che normalmente fertilizzano le pianure alluvionali del Brahmaputra e del Jamuna. Studi su altre dighe cinesi (come quelle sul Mekong) mostrano riduzioni del flusso di sedimenti superiori al 50%. Le conseguenze?

Crollo della fertilità agricola: Milioni di ettari di terreno agricolo in India (che sostengono circa 130 milioni di persone) e Bangladesh (dove il fiume fornisce il 65% dell’acqua totale e irriga il 55% dei terreni) dipendono da questi nutrienti [source: 28, 30]. Uno studio del Bangladesh stima che una riduzione del flusso del 5% potrebbe causare un calo del 15% della produzione agricola in alcune aree [source: 30, 31]. Aumento dell’erosione: La mancanza di sedimenti accelera l’erosione delle sponde fluviali. Per il Bangladesh, paese pianeggiante e già in prima linea contro l’innalzamento del livello del mare, questo significherebbe ulteriore perdita di terra e maggiore intrusione di acqua salata. Collasso della biodiversità e della pesca: Le dighe bloccano le rotte migratorie dei pesci, minacciando la sussistenza di circa 2 milioni di pescatori lungo il Brahmaputra/Jamuna.

Acqua Contesa: La Diga come Arma Geopolitica

Al di là dei danni ambientali, la paura più grande di Delhi e Dacca è che la diga conferisca a Pechino il controllo del “rubinetto” del Brahmaputra/Jamuna. In un futuro non lontano (2040), India e Cina nordorientale sono previste essere tra le aree a maggior stress idrico del mondo. La Cina potrebbe, in teoria, trattenere l’acqua durante periodi di siccità o rilasciarla deliberatamente per causare inondazioni, usando il fiume come leva politica durante crisi o negoziati.

Pechino assicura che il progetto non avrà impatti negativi e che il flusso d’acqua non verrà alterato. Ma la fiducia è minima. Esperienze passate sul Mekong, dove Vietnam, Cambogia e Thailandia hanno sofferto le conseguenze delle dighe cinesi a monte, e le relazioni spesso tese tra Cina e India, rendono queste promesse poco credibili.

Inoltre, la Cina ha proceduto unilateralmente, senza consultare India o Bangladesh, e non esiste alcun trattato per la condivisione delle acque del fiume tra i tre paesi, lasciando Delhi e Dacca senza strumenti legali per opporsi a eventuali manipolazioni del flusso. Sebbene la sezione tibetana dello Yarlung Tsangpo contribuisca solo per circa il 30% al flusso totale del Brahmaputra (il resto proviene principalmente dalle piogge monsoniche in India), controllare anche “solo” quel 30% può essere decisivo, specialmente durante le stagioni secche.

Confini Caldi e Dighe di Ritorsione

La tensione è acuita dalla posizione strategica della diga, a pochi chilometri dalla Linea di Controllo Effettivo (LAC), il confine de facto pesantemente conteso tra Cina e India. La diga sorgerà immediatamente a nord dello stato indiano dell’Arunachal Pradesh, un vasto territorio che la Cina rivendica interamente come “Tibet meridionale” . L’India teme che le infrastrutture associate alla diga (strade, energia) rafforzeranno la capacità cinese di proiettare potere militare nella regione contesa .

La risposta indiana non si è fatta attendere. Poco dopo l’annuncio cinese, Delhi ha dichiarato l’intenzione di costruire la propria mega-diga (costo stimato 1,2 miliardi di dollari) sul fiume Siang (un affluente del Brahmaputra in Arunachal Pradesh), ufficialmente per “mitigare” gli effetti della diga cinese creando un bacino di compensazione. Una mossa che, tuttavia, rischia solo di peggiorare la situazione per il Bangladesh, che si troverebbe così a valle di due mega-dighe, con effetti cumulativi potenzialmente devastanti su sedimenti, erosione e pesca.

Un Azzardo Himalayano dalle Conseguenze Globali

La Cina sembra determinata a procedere, puntando a completare la diga entro il 2033 [source: 38]. È una scommessa colossale: perseguire la sicurezza energetica e gli obiettivi climatici sfidando limiti ingegneristici estremi, ignorando rischi ambientali enormi e alimentando tensioni geopolitiche in una delle regioni più instabili e militarizzate del pianeta.

Se Pechino riuscirà nel suo intento, avrà realizzato un’opera senza precedenti, ma al costo potenziale di destabilizzare l’equilibrio idrico ed ecologico da cui dipendono centinaia di milioni di persone in India e Bangladesh, con ripercussioni difficili da prevedere. I prossimi anni saranno cruciali per capire se il gigante himalayano sarà un trionfo dell’ingegneria o l’innesco di una crisi idrica e politica senza precedenti.