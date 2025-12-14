La Marina francese accende il nucleare sul quarto Barracuda: il “De Grasse” prende vita

Un nuovo passo avanti per la dissuasione convenzionale e strategica di Parigi: avviata la reazione a catena sul quarto SSN della classe Suffren.

La Marine Nationale segna un altro punto importante nel suo programma di rinnovamento navale. Il 14 dicembre 2025, come confermato da un comunicato del Ministero della Difesa francese, è stato acceso per la prima volta il reattore nucleare del De Grasse (S638), il quarto sottomarino d’attacco a propulsione nucleare (SSN) della classe Suffren (programma Barracuda).

Questo passaggio tecnico cruciale, noto in gergo come “divergenza”, indica che l’unità è ora sulla buona strada per iniziare le prove in mare “Alpha”. Non si tratta solo di accendere un interruttore, ma di avviare una reazione a catena controllata nel nucleo del reattore, segnando l’inizio di un monitoraggio costante da parte degli ufficiali alla propulsione che durerà, senza interruzioni, fino alla dismissione del battello prevista per gli anni ’60 di questo secolo.

Un gioiello dell’industria transalpina

Il cuore pulsante del sottomarino è frutto di una sinergia industriale tutta francese, un dettaglio che Oltralpe non mancano mai di sottolineare con un certo orgoglio. Progettato sotto la responsabilità del CEA (Commissariato per l’energia atomica), il reattore è stato realizzato con la supervisione di TechnicAtome, specialista in reattori compatti, e di Naval Group, che si occupa dell’integrazione a bordo.

Il De Grasse si inserisce in un programma volto a sostituire la vetusta classe Rubis, entrata in servizio negli anni ’80. La tabella di marcia, definita dalla Legge di Programmazione Militare 2024-2030, procede serrata:

Suffren: commissionato a giugno 2022.

Duguay-Trouin: operativo da aprile 2024.

Tourville: in servizio da luglio 2025.

De Grasse: reattore avviato, prossime prove in mare.

Rubis e Casabianca: in costruzione, con consegna entro il 2030.

Il nome scelto per questa unità è un omaggio al Conte de Grasse (François Joseph Paul), figura chiave della Guerra d’Indipendenza Americana e vincitore della battaglia di Chesapeake nel 1781 contro la Royal Navy. Una scelta che unisce storia navale e geopolitica atlantica. Un comandante militare che fu essenziale per la decifiva vittoria di Yorktown, che portò alla nascita degli Stati Uniti.

La classe Suffren non è un semplice aggiornamento, ma rappresenta un salto generazionale massiccio rispetto ai predecessori. Questi sottomarini sono progettati per operare in scenari moderni, garantendo la proiezione di potenza anche in profondità dietro le linee nemiche, grazie soprattutto ai missili da crociera navali (MdCN) lanciabili dai tubi lanciasiluri.

Ecco le caratteristiche tecniche principali in sintesi:

Specifica Dettaglio Dislocamento 4.700 t (superficie) / 5.100 t (immersione) Dimensioni Lunghezza: 99 metri – Diametro: 8.8 metri Propulsione Ibrida: Reattore K15 (150MW), turbine e motori elettrici Profondità Oltre 350 metri Velocità Oltre 25 nodi Equipaggio 63 membri + circa 15 incursori Autonomia 70 giorni (limitata solo dalle provviste)

L’innovazione si vede anche nei dettagli. I periscopi tradizionali sono stati sostituiti da alberi optronici non penetranti forniti da Safran, che offrono immagini in 4K accessibili a tutti gli operatori nel centro di comando. Inoltre, il De Grasse dispone di un Dry Deck Shelter, un hangar rimovibile sul ponte che facilita l’impiego delle forze speciali e dei nuovi veicoli per incursori PSM3G.

In un mondo che si riarma velocemente, la Francia conferma la volontà di mantenere una marina “Blue Water” tecnologicamente autonoma, capace di operare ovunque. Un esempio di pianificazione industriale e militare che, forse, dovrebbe essere osservato con attenzione anche da altri partner europei.

Domande e risposte

Cosa significa esattamente “divergenza” in un reattore nucleare?

La divergenza è il momento in cui si avvia per la prima volta la reazione a catena di fissione nucleare all’interno del nocciolo del reattore in modo controllato. È l’istante in cui il reattore “prende vita” e inizia a produrre energia autonomamente. Da questo momento in poi, il reattore diventa radioattivo e richiede un monitoraggio costante e ininterrotto dei parametri di sicurezza e funzionamento da parte del personale specializzato, fino al termine della vita operativa del sottomarino.

Qual è la principale differenza strategica rispetto alla vecchia classe Rubis?

Oltre alle dimensioni e alla silenziosità notevolmente migliorate, la vera differenza strategica risiede nella capacità di “Deep Strike”. Grazie ai missili da crociera navali (MdCN) lanciabili in immersione, i sottomarini classe Suffren possono colpire obiettivi terrestri situati a centinaia di chilometri nell’entroterra, una capacità che la classe Rubis non possedeva. Questo trasforma il sottomarino da semplice cacciatore di navi (o altri sottomarini) a piattaforma strategica in grado di influenzare gli eventi a terra restando invisibile.

Chi era il Conte de Grasse a cui è dedicata la nave?

François Joseph Paul, Conte de Grasse, è stato un ammiraglio francese del XVIII secolo, celebre per il suo ruolo decisivo nella Guerra d’Indipendenza Americana.4 La sua vittoria tattica contro la flotta britannica nella Battaglia di Chesapeake (1781) impedì alla Royal Navy di soccorrere le truppe del generale Cornwallis a Yorktown. Questo blocco navale fu fondamentale per costringere gli inglesi alla resa, portando di fatto all’indipendenza degli Stati Uniti. È una figura storica che simboleggia la capacità navale francese di determinare esiti geopolitici globali.