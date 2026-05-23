La mannaia di Pechino sui capitali in fuga: otto ministeri chiudono le porte ai broker esteri

Il governo di Pechino ha deciso che la ricreazione è finita. Con una mossa senza precedenti che vorrebbe chiudere ermeticamente le frontiere finanziarie, otto dipartimenti governativi cinesi — tra cui la Banca Popolare Cinese, la Commissione di Regolamentazione dei Titoli (CSRC) e la temuta Amministrazione del Cyberspazio — hanno unito le forze per calare una vera e propria mannaia sulle società di intermediazione mobiliare transfrontaliere.

Quella messa in atto non è solo “moral suasion”, ma è un’operazione di polizia finanziaria su vasta scala, progettata per smantellare un intero ecosistema che per anni ha permesso ai risparmiatori del Dragone di portare i propri soldi fuori dalla Grande Muraglia.

Le società nel mirino e il crollo in Borsa

I bersagli principali, citati senza troppi complimenti nei documenti ufficiali, sono i giganti del trading online asiatico: Futu Holdings, Tiger Brokers e Changqiao Securities (Longbridge). Queste piattaforme, sfruttando app intuitive e procedure di apertura conto rapidissime, hanno costruito imperi permettendo ai giovani investitori cinesi di comprare azioni a Wall Street e a Hong Kong direttamente dal proprio smartphone.

Il mercato ha risposto alla notizia come fa sempre quando sente odore di sangue e regolamentazione: con il panico. Le azioni delle società coinvolte sono arrivate a perdere quasi il 40% in una singola seduta. Tiger Brokers si è vista recapitare sanzioni per circa 60 milioni di dollari (tra multe e confische), mentre per Futu si parla di richieste di risarcimento che sfiorano i 271 milioni di dollari.

Il vero motivo: l’emorragia di capitali

Perché questo pugno di ferro proprio ora, con un’azione coordinata che coinvolge persino il Ministero della Pubblica Sicurezza? La motivazione ufficiale parla di “tutela degli investitori” e “sovranità dei dati”. Peccato che il vero problema sia quello dei numeri delle fughe di capitali, pari a 1.040 miliardi di dollari.

È questa l’incredibile stima dei capitali fuggiti dalla Cina nel solo 2025. Una cifra monstre, la più alta registrata da decenni, che rappresenta un’emorragia letale per la valuta nazionale e per il sistema finanziario interno. Il governo sta semplicemente cercando di arginare un fiume in piena, chiudendo i canali “grigi” che facilitavano la fuga.

Cosa cambia: le nuove regole d’ingaggio

La tolleranza per le zone grigie è finita. Ecco cosa prevede il nuovo “Piano di attuazione” per i prossimi due anni:

Stop totale ai nuovi clienti: È severamente vietato cercare, promuovere o aprire conti per nuovi investitori residenti nella Cina continentale.

È severamente vietato cercare, promuovere o aprire conti per nuovi investitori residenti nella Cina continentale. Modalità “Solo Vendita” (Sell-only): Per evitare un crollo catastrofico dei mercati esteri (il cosiddetto “atterraggio morbido”), i conti esistenti non verranno chiusi d’ufficio domani mattina. Tuttavia, agli investitori è concesso un periodo di grazia di due anni in cui potranno unicamente vendere le proprie posizioni e rimpatriare i fondi. Nessun nuovo acquisto, nessun nuovo deposito.

Per evitare un crollo catastrofico dei mercati esteri (il cosiddetto “atterraggio morbido”), i conti esistenti non verranno chiusi d’ufficio domani mattina. Tuttavia, agli investitori è concesso un periodo di grazia di due anni in cui potranno unicamente vendere le proprie posizioni e rimpatriare i fondi. Nessun nuovo acquisto, nessun nuovo deposito. Terra bruciata tecnologica: È fatto divieto assoluto a qualsiasi entità in Cina (sviluppatori, server, call center) di fornire supporto tecnico a questi broker esteri. Un taglio netto alla catena di approvvigionamento dei servizi.

Il rischio è che ora questi capitali ora non vadano sui mercati finanziari internazionali e che quindi questo venga a deprimere le borse, soprattutto orientali, che sono la destinazione di questi capitali.

Le conseguenze per il settore

Le conseguenze sono devastanti per un modello di business che si basava quasi interamente sull’arbitraggio normativo e sull’insaziabile fame di diversificazione della classe media cinese. Molte piattaforme fintech basate a Hong Kong o Singapore dovranno reinventarsi o morire. Pechino sta inviando un messaggio inequivocabile: i soldi dei cinesi devono rimanere in Cina, o al massimo muoversi attraverso i canali legali, lenti e iper-controllati dallo Stato (come i programmi Stock Connect o QDII).

Ovviamente questa è solo una puntata della guerra continua fra capitali mobili e regolamentazione e controlli. In questo caso sembra che a vincere siano i regolamentatori, ma non si facciano illusioni: è solo una questione di tempo e di inventiva perché i capitali trovino degli altri modi per trasferirsi all’estero. Solo che, probabilmente, non lo faranno con delle banali piattaforme online.