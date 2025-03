La Germania può crescere senza energia a basso costo?

Il nuovo governo tedesco che si formerà dopo le elezioni di questo fine settimana dovrà affrontare una battaglia in salita per far uscire la più grande economia europea da due anni consecutivi di recessione.

La riduzione dei costi energetici sarà fondamentale per la ripresa economica della Germania, dopo tre anni di prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale elevati e molto volatili a seguito della crisi energetica del 2022.

I prezzi dell’energia elettrica nazionale sono stati molto volatili negli ultimi mesi a causa della bassa velocità del vento. Per quattro mesi la Germania ha registrato venti inferiori alla norma, (il famoso Dunkelflaute) che hanno ridotto la produzione di energia eolica, aumentando i prezzi dell’elettricità e la dipendenza dai combustibili fossili. I prezzi dell’elettricità sono aumentati quest’anno a causa dell’aumento dei prezzi del gas naturale in Europa a causa dell’inverno freddo, della minore produzione eolica e del più rapido esaurimento delle scorte di gas naturale.

Da qualche anno, gli alti costi dell’energia hanno messo in crisi molte delle industrie chiave della Germania, tra cui la produzione di automobili, l’industria siderurgica e la produzione di prodotti chimici. Le industrie tedesche, un tempo molto apprezzate, hanno perso competitività a causa della riduzione dei margini e molti siti produttivi hanno chiuso temporaneamente o definitivamente. Persino le case automobilistiche tedesche hanno proposto ciò che era impensabile solo pochi anni fa: tagliare i posti di lavoro in Germania.

La Germania ha votato alle elezioni lampo del 23 febbraio mentre la più grande economia europea aveva appena registrato il secondo anno consecutivo di recessione.

Il PIL è sceso dello 0,2% nel 2024 rispetto all’anno precedente, per la seconda contrazione annuale consecutiva.

“Le pressioni cicliche e strutturali hanno ostacolato un migliore sviluppo economico nel 2024”, ha dichiarato Ruth Brand, presidente dell’Ufficio federale di statistica.

“Queste includono la crescente concorrenza per l’industria tedesca delle esportazioni sui principali mercati di vendita, gli alti costi dell’energia, un livello dei tassi di interesse che rimane elevato e una prospettiva economica incerta”. In questo contesto, l’economia tedesca si è nuovamente contratta nel 2024”, ha aggiunto Brand.

Alle elezioni di domenica scorsa, gli elettori tedeschi hanno dato al partito conservatore, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), il mandato di avviare le trattative per la formazione del nuovo governo. Il leader della CDU Friedrich Merz sarà probabilmente il nuovo cancelliere della Germania.

Oltre a dover navigare in acque geopolitiche sempre più complesse, il nuovo governo tedesco dovrà affrontare le questioni più urgenti a livello nazionale: rilanciare l’economia e l’industria e ridurre le bollette energetiche per l’industria e le famiglie.

Le imprese sollecitano il nuovo governo ad agire in modo rapido e deciso per ridurre i costi energetici e aumentare la sicurezza energetica, al fine di aiutare la Germania a recuperare competitività.

“Il primo passo importante è trasformare rapidamente il risultato delle elezioni in un governo forte, capace di agire e disposto alle riforme”, ha dichiarato Markus Krebber, amministratore delegato del gigante tedesco delle utility RWE.

Avere un approvvigionamento energetico sicuro a prezzi competitivi è un “prerequisito” per la Germania per rilanciare l’economia e rafforzare l’industria, ha scritto Krebber in un post su LinkedIn dopo le elezioni.

Christian Bruch, amministratore delegato di Siemens Energy, ha chiesto misure di politica energetica, tra cui una politica a sostegno della crescita industriale, la messa in gara di almeno 12 gigawatt (GW) di nuovi impianti a gas per sostenere la prevista eliminazione del carbone, l’espansione dell’energia eolica e delle reti e una politica strategica per garantire l’approvvigionamento di materie prime.

“In una situazione economica e globale estremamente difficile, la Germania ha bisogno di un governo stabile il prima possibile”, ha dichiarato Hildegard Müller, presidente dell’associazione tedesca dell’industria automobilistica VDA, commentando l ‘esito delle elezioni.

“Le aziende nel loro complesso, e in particolare la spina dorsale della nostra prosperità – le medie imprese – non possono più sopportare gli alti prezzi dell’energia, l’eccessiva burocrazia e le tasse e i dazi nella loro forma attuale”, ha affermato Müller.

“L’impegno nei confronti delle medie imprese deve essere sostenuto da misure concrete che promettano un sollievo a breve, medio e lungo termine”.

Le principali industrie tedesche e i produttori di energia elettrica vogliono che il nuovo governo adotti misure forti e decisive per affrontare la crisi industriale e che queste azioni includano riforme della politica energetica.