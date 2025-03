La Germania costruirà la prima centrale e Fusione nucleare dove sorgena una centrale a Fissione

La start-up Focused Energy ha firmato un accordo con il gigante tedesco dell’energia RWE per la costruzione di una centrale a fusione da 1 GW. Secondo quanto riportato, l’impianto sarà costruito nell’ex sito della centrale nucleare di Biblis, in Assia, Germania.

La fusione è considerata un potenziale cambiamento per l’energia pulita, in quanto offre un’energia quasi illimitata senza emissioni nocive. Riproduce il processo energetico del Sole fondendo due isotopi di idrogeno a temperature estremamente elevate.

Scienziati e aziende di tutto il mondo stanno correndo per commercializzare la fusione, ma l’adozione su larga scala rimane un obiettivo lontano a causa delle enormi infrastrutture necessarie.

L’accordo mira a creare un impianto pilota di fusione entro il 2035. Questo segna un passo importante nella transizione energetica della Germania, che si è allontanata dall’energia nucleare. RWE sta smantellando la centrale nucleare di Biblis dal 2017, dopo averla chiusa definitivamente nel 2011 in seguito alla decisione della Germania di eliminare gradualmente l’energia nucleare.

Focused Energy è uno spin-off dell’Università Tecnica di Darmstadt e di National Energetics, con uffici a San Francisco e Darmstadt. L’azienda sta lavorando all’energia di fusione su scala commerciale utilizzando un metodo di fusione inerziale laser a guida diretta.

Questo approccio prevede l’uso di un fascio di protoni focalizzato per accendere piccole sfere di combustibile di deuterio/trizio, denominate “Pearl”, innescando reazioni di fusione. L’azienda sostiene che la sua tecnica è la prima a dimostrare la possibilità di una potenza di fusione nettamente positiva. Tuttavia, prima che la tecnologia diventi commercialmente valida, restano da affrontare importanti sfide tecniche.

L’amministratore delegato di Focused Energy, Scott Mercer, ha descritto l’accordo con RWE come un passo fondamentale per la creazione di una catena di approvvigionamento per la diffusione globale dell’energia da fusione. Ha dichiarato alla Reuters: “Questo sarebbe l’inizio e la lezione di apprendimento per la costruzione di una catena di approvvigionamento per quella che sarebbe alla fine una distribuzione globale”.

L’interesse della Germania per l’energia da fusione è aumentato in modo significativo. Mercer ha sottolineato che l’impegno del governo tedesco per la fusione è “di due ordini di grandezza superiore a quello degli Stati Uniti”. L’impianto pilota di fusione si baserà su un’avanzata tecnologia laser a stato solido per generare energia.

Le crescenti ambizioni della Germania in materia di fusione

Un portavoce di RWE ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel promuovere l’ energia da fusione in Germania.

“Vogliamo contribuire, mettendo a disposizione le nostre infrastrutture presso il sito di Biblis e la nostra esperienza come operatore di impianti nucleari, a far progredire la tecnologia della fusione in Germania”, ha dichiarato il portavoce alla Reuters.

La spinta verso l’energia di fusione sta guadagnando slancio in tutto il mondo. Nel Regno Unito, il governo ha stanziato 410 milioni di sterline per accelerare lo sviluppo dell’energia da fusione, con l’obiettivo di costruire un impianto prototipo entro il 2040.

Nel frattempo, la Francia ha fatto un passo avanti nelle operazioni al plasma ad alto confinamento. Nel febbraio 2025, gli scienziati francesi hanno mantenuto il confinamento del plasma per 1.337 secondi, superando il precedente record cinese di 1.066 secondi.

Mentre le nazioni competono per sfruttare il potenziale della fusione, l’ultimo progetto della Germania potrebbe essere una pietra miliare per dimostrare la fattibilità dell’energia di fusione su larga scala. In caso di successo, potrebbe contribuire a plasmare il futuro della produzione energetica globale.