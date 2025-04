La Germania contraria a Spezzare il Mercato energetico europeo in Zone: renderebbe evidente i parassiti energetici

La Germania rimane impegnata a favore di un mercato unico dell’energia elettrica nella propria area e non apprezza la raccomandazione contenuta in un nuovo rapporto di suddividere il mercato in cinque zone di offerta separate. Il che è ovvio, nell’ottica tedesca, secondo cui tutta l’Europa non è altro che uno spazio a servizio della Germania

Entso-e, l’associazione dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’UE, ha pubblicato lunedì un rapporto che valuta le configurazioni delle zone di offerta con l’obiettivo di stabilire “configurazioni ottimali delle zone di offerta in Europa per massimizzare l’efficienza economica e le opportunità di scambio tra zone, mantenendo la sicurezza dell’approvvigionamento”.

Per la regione dell’Europa centrale, che comprende il mercato elettrico tedesco, i risultati della simulazione hanno mostrato che la suddivisione della zona Germania-Lussemburgo in cinque zone di offerta comporterebbe i maggiori risparmi e la massima efficienza economica.

La Germania ha subito criticato la proposta, che non è vincolante, ma se non si raggiungerà un accordo, la questione delle zone di offerta potrebbe essere sollevata con la Commissione europea tra sei mesi.

“Rimaniamo impegnati a favore di una zona di offerta unica per l’energia elettrica tra Germania e Lussemburgo”, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco a Bloomberg , commentando la relazione dell’Entso-e e le sue raccomandazioni.

La relazione ‘sopravvaluta sistematicamente gli effetti positivi della suddivisione delle zone di offerta’, ha aggiunto il portavoce, riferendosi alle proposte e alle conclusioni della relazione. La Germania deciderà come procedere in merito, poiché i risultati non sono giuridicamente vincolanti, hanno osservato.

La Germania è una zona di offerta unica, in cui la maggior parte delle imprese industriali del sud possono fare offerte e accedere a energia elettrica più economica proveniente dal nord, dove si trova la maggior parte degli impianti eolici tedeschi. Il governo e l’industria tedeschi temono che la suddivisione della zona in zone di offerta più piccole sarebbe uno svantaggio per i costi energetici dell’industria, già gravata da prezzi elevati rispetto agli Stati Uniti o alla Cina.

D’altra parte, la grande zona di offerta unica che comprende la Germania porta a prezzi dell’energia elettrica volatili nei paesi vicini. La suddivisione in sotto-zone obbligherebbe ciascuna a provveder maggiormente ai propri bisogni o, almeno , espliciterebbe la dipendenza di alcune aree da alcune altre, anche dal punto di vista economico.

All’inizio di quest’anno, i venti inferiori alla media in Germania hanno ridotto la produzione di energia eolica, facendo aumentare i prezzi dell’elettricità e la dipendenza dai combustibili fossili. La scarsa produzione eolica ha influito sui prezzi regionali, poiché anche le aziende elettriche tedesche hanno aumentato le importazioni di elettricità dai paesi vicini.

L’ottica tedesca è ovvia: se l’industria tedesca ha bisogno d’energia, gli altri devono sottomettersi e servire il sistema industriale tedesco. Un’ottica che, ovviamente, non va per niente bene agli altri paesi, a partire da quelli nordici, che sono costretti a far pagare prezzi energetici elevati ai propri cittadini perché la Germanisa, squilibrata, importa energia elettrica. La Germania mantiene quest’ottica semi coloniale, appoggiata dalla UE.