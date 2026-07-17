La fusione nucleare diventa la scommessa miliardaria della Silicon Valley

I data center dell’intelligenza artificiale stanno consumando così tanta elettricità da rischiare di mandare in tilt le reti elettriche globali. Per evitare un blackout tecnologico ed economico senza precedenti, i giganti della Silicon Valley non stanno più aspettando le decisioni degli Stati: stanno finanziando privatamente, con fiumi di miliardi, la scommessa più estrema della scienza energetica, ovvero la fusione nucleare.

Non si tratta di sogni per la fine del secolo. I soldi sono reali, tantissimi, e stanno ridisegnando l’economia dell’energia proprio adesso. Nel corso del 2025, gli investimenti privati globali nel settore della fusione hanno registrato un balzo record del 69%, raggiungendo la cifra mostruosa di 4,48 miliardi di dollari.

Il motivo è semplice: l’intelligenza artificiale ha fame, una fame insaziabile di gigawatt continui, stabili e possibilmente privi di emissioni di carbonio. L’industria dei chip e del cloud non può permettersi le intermittenze del solare o dell’eolico, né le sanzioni sulle emissioni dei combustibili fossili.

I numeri del boom e la tabella dei protagonisti

Le aziende del settore non parlano più di “esperimenti da laboratorio”. Circa il 71% delle startup intervistate dalla Fusion Industry Association (FIA) stima di poter immettere energia commerciale nella rete elettrica entro gli anni Trenta. Un’accelerazione brutale che ha attirato l’interesse di investitori istituzionali e miliardari.

Ecco dove si stanno concentrando i principali flussi di capitale privato:

Azienda Finanziamento Totale (Miliardi $) Investitori Chiave Obiettivo Commerciale Commonwealth Fusion Systems (CFS) ~3,0 Nvidia, Google, Bill Gates, ENI, George Soros Primi anni ’30 (Impianto “ARC” in Virginia) Helion Energy ~1,5 Sam Altman (OpenAI), Thrive Capital 2028 (Impianto “Orion” per Microsoft) Proxima Fusion ~0,65 Google, RWE, KfW Capital, SPRIND Primi anni ’30 (Impianto “Alpha” in Baviera)

Il contratto capestro: Microsoft non accetta scuse

La mossa più clamorosa e rischiosa l’ha fatta Helion Energy, azienda pesantemente finanziata da Sam Altman. Helion ha firmato un accordo di acquisto di energia (PPA) con Microsoft per fornire almeno 50 megawatt di elettricità da fusione entro il 2028.

Non si tratta di una generica “dichiarazione di buone intenzioni”. È un contratto vincolante a tutti gli effetti. Se Helion non dovesse consegnare l’energia entro i termini stabiliti, andrà incontro a pesantissime penali finanziarie da pagare a Microsoft e al partner di trasmissione Constellation Energy.

Per rispettare questa scadenza folle, Helion ha già avviato i lavori di scavo per “Orion“, il suo primo impianto su scala commerciale situato a Malaga, nello Stato di Washington. La posizione non è casuale: si trova vicino al fiume Columbia per connettersi direttamente alla rete che alimenta l’immensa infrastruttura cloud di Microsoft.

Stellarator contro Tokamak: la battaglia della fisica

La corsa miliardaria non è solo finanziaria, ma anche tecnologica. La maggior parte delle aziende americane, come la Commonwealth Fusion Systems (CFS), scommette sul design classico del “Tokamak“, una camera a vuoto a forma di ciambella che confina il plasma super-caldo tramite magneti superconduttori.

In Europa, invece, si segue una strada diversa. La tedesca Proxima Fusion sta sviluppando reattori basati sul concetto di “Stellarator”. Questa architettura complessa non usa una ciambella perfetta, ma una camera asimmetrica e “attorcigliata”.

Un’analisi economica: la “pianificazione” privata della Silicon Valley?

Dal punto di vista della politica economica, stiamo assistendo a un paradosso tipicamente moderno. La ricerca fondamentale sull’energia atomica, storicamente finanziata dagli Stati attraverso colossali programmi pubblici, è stata di fatto “privatizzata” dalla Silicon Valley.

La fame di energia dell’IA ha spinto i giganti privati ad agire come pianificatori centrali di ultima istanza. Poiché le reti pubbliche tradizionali sono troppo lente ad adeguarsi, le Big Tech finanziano direttamente le infrastrutture che garantiranno la loro sopravvivenza economica.

Se questa colossale scommessa da 4,5 miliardi di dollari dovesse funzionare, assisteremo a una deflazione strutturale dei costi dell’elettricità globale. La fusione utilizza fonti di “combustibile” relativamente a basso prezzo, o di cui si conoscono le modalitàù produttive, il costo economico dovrebbe scendere rapidamente una volta identificata la tecnologia vincente. In caso contrario, la Silicon Valley si troverà a gestire una montagna di investimenti svalutati, fallimentari, e una crisi di approvvigionamento che rischia di rallentare per anni l’intera rivoluzione tecnologica.