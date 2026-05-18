La frenata cinese: come la crisi globale spegne i consumi di Pechino

La spinta che ha fatto crescere la Cina nei primi mesi dell’anno sembra essersi esaurita. Dopo un primo trimestre forte, con una crescita generale del 5%, i dati di aprile ci mostrano una realtà ben diversa. La crisi globale dell’energia e il conflitto in Medio Oriente stanno iniziando a pesare in modo chiaro sulla seconda economia mondiale.

I numeri rilasciati dall’Ufficio Nazionale di Statistica parlano chiaro e deludono le attese degli esperti. Fu Linghui, portavoce del governo, ci parla in conferenza stampa di “forte resilienza”, ma ammette che i costi per le imprese sono saliti. La verità è che quando il mondo frena, anche la “fabbrica globale” ne risente. La Cina può forse avere le sue forniture energetiche assicurate a prezzi di favore, ma se i suoi clienti internazionali soffrono per il blocco dello stretto e per la crisi economica, nessuno compra più i suoi prodotti.

Questo porta a una crescita delle vendite al dettaglio solo allo 0,2%, come si vede anche dal sottostante grafico di Tradingeconomics:

Vediamo i dati principali in sintesi:

Indicatore (Aprile 2026) Dato Reale Previsione Dato Precedente (Marzo) Vendite al Dettaglio +0,2% +2,0% +1,7% Produzione Industriale +4,1% +5,6% +5,7%

Le vendite al dettaglio hanno segnato la crescita più debole da dicembre 2022. Le persone percepiscono l’incertezza e smettono di comprare i beni più costosi. Ecco nel dettaglio cosa sale e cosa scende nei consumi dei cittadini cinesi:

Crolli pesanti: Auto (-15,3%), elettrodomestici (-15,1%), materiali da costruzione (-13,8%) e mobili (-10,4%). La casa e i grandi acquisti sono completamente fermi.

Piccoli aumenti: Tabacco e alcolici (+11,7%), alimentari (+4,1%). Come spesso accade nei momenti di difficoltà, le persone tagliano le spese importanti e si consolano con i beni di base.

Questo blocco dei consumi genera un effetto a catena. Se i cittadini non comprano auto ed elettrodomestici, le fabbriche riducono i ritmi di lavoro. Non a caso, la produzione industriale è scesa al 4,1%. È il classico problema della domanda che manca: senza ordini, le aziende non investono, assumono meno o pagano salari più bassi, e di conseguenza le famiglie riducono ancora di più la spesa. Un ciclo vizioso che rischia di far danni se la situazione internazionale non si sblocca. La domanda crea la crescita, e al momento, questa domanda sta svanendo.