Durante le prime, drammatiche settimane del conflitto tra Stati Uniti e Iran, il mercato mondiale dell’energia è rimasto col fiato sospeso. Con lo Stretto di Hormuz di fatto bloccato, il rischio di uno shock petrolifero globale era altissimo. In quel momento di panico, gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a far uscire il proprio greggio in segreto.

L’operazione è riuscita grazie a tattiche spregiudicate, solitamente usate dai Paesi sotto sanzione come Russia o Venezuela. Le navi viaggiavano al buio, con i transponder spenti e sfruttando l’oscurità della notte. Il partner strategico di questa operazione è stato il gruppo coreano Sinokor, guidato dal misterioso magnate Ga-Hyun Chung, che ha costruito un quasi-oligopolio mondiale nel momento più buio della crisi.

La scalata silenziosa di Sinokor

Pochi mesi prima della guerra, Sinokor era conosciuta soprattutto per il trasporto di container. Poi, una campagna acquisti senza precedenti ha cambiato tutto. Con il sostegno finanziario del colosso svizzero/italiano MSC, che ha rilevato il 50% di Sinokor Maritime Co., il gruppo coreano ha fatto man bassa di superpetroliere VLCC (Very Large Crude Carriers).

Entro la fine di febbraio, Sinokor controllava circa 150 superpetroliere. Si trattava di quasi il 40% della flotta mondiale libera da contratti a lungo termine o sanzioni. Una scommessa miliardaria che ha tolto navi dal mercato, facendo impennare i prezzi dei noli prima ancora che i cannoni iniziassero a sparare nel Golfo.

Le “corse navetta” nel cuore del conflitto

Quando il conflitto è esploso, la maggior parte degli armatori ha bloccato le navi per paura dei bombardamenti o delle mine. Non Sinokor. La compagnia statale emiratina Adnoc ha siglato un accordo segreto con il gruppo coreano per avviare le cosiddette “corse navetta” (milk runs).

Il meccanismo economico e logistico era semplice ma rischioso:

Le superpetroliere caricavano il greggio nei terminal emiratini.

Spegnevano i sistemi di tracciamento e attraversavano Hormuz di notte, rasentando le coste dell’Oman sotto protezione aerea americana.

Fuori dallo stretto, trasferivano il petrolio su altre navi libere di navigare verso i mercati globali.

A giugno, quasi la metà del petrolio degli Emirati viaggiava su navi controllate da Sinokor. Parliamo di una media di 1,4 milioni di barili al giorno portati fuori dal conflitto. Un lavoro ad alto rischio, ma sappiamo che la remunerazione è proprio proporzionale a questo fattore.

Tariffe quadruplicate e profitti d’oro

Dal punto di vista economico, l’operazione è stata un trionfo per Sinokor e per la partner MSC. Navigare in zona di guerra ha permesso di chiedere tariffe da tre a quattro volte superiori a quelle normali. I broker stimano che l’uso di sole tre navi come navetta abbia fruttato a Sinokor tra i 60 e i 120 milioni di dollari in poche settimane.

Periodo (Fase del Conflitto) Barili al giorno stimati su navi Sinokor Impatto economico sui noli Inizio Aprile (Fase acuta) Circa 680.000 Tariffe triplicate per rischio bellico Giugno (Picco operazioni) Circa 1.400.000 Profitti stimati fino a 120 milioni per poche unità Fine Giugno (Post-tregua) Flussi in normalizzazione Controllo di 1/3 delle navi pronte nel Golfo

Il miracolo economico coreano: autonomia e cantieristica

La crescita di Sinokor fino a diventare un oligopolio della crisi non è un caso. È il risultato del sistema industriale della Corea del Sud. Il Paese ospita i più grandi cantieri navali del mondo e vede lo shipping come un asset strategico nazionale, sostenuto da un forte credito all’esportazione.

La vera forza della Corea del Sud è stata la sua capacità di muoversi autonomamente nello scacchiere internazionale. Pur essendo un alleato storico di Washington, Seul ha mantenuto un pragmatismo economico totale. Non si è asservita ai blocchi geopolitici. Ha dialogato con l’Occidente, ha collaborato con aziende europee come la svizzero-italiana MSC, e ha continuato a servire i mercati asiatici ed emiratini. Questa indipendenza commerciale ha permesso a Sinokor di rischiare dove gli altri si fermavano.

I riflessi sul mercato globale

L’audacia coreana ha salvato l’economia mondiale da un prezzo del petrolio fuori controllo. Le forniture sono continuate anche quando gli analisti temevano il blocco totale di Hormuz.

Ora che Stati Uniti e Iran hanno firmato una tregua provvisoria, le navi viaggiano di nuovo a transponder accesi, ma la posizione di Sinokor non è svanita. La compagnia controlla ancora più di un terzo delle superpetroliere disponibili nella regione, dettando legge sui prezzi dei trasporti e dimostrando che, quando la geopolitica fallisce, il pragmatismo marittimo vince. La sua posizione dominante non scomparirà dall’oggi al domani, e continuerà a generare importanti flussi di servizi e, quindi, di utili.