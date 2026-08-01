La fine dei sensori rigidi: la maglieria di Harvard che rivoluziona l’industria

Il settore tessile e quello dei microchip stanno per scontrarsi con un impatto devastante per chi produce vecchie componenti rigide. Un gruppo di ricercatori della Harvard SEAS ha trasformato la normale maglieria industriale in tecnologia programmabile. Non si tratta di inserire chip nei vestiti, ma di trasformare il filo stesso in un circuito.

Questa svolta rischia di scardinare l’intera filiera dell’elettronica indossabile. Finora i dispositivi intelligenti richiedevano l’unione tra plastica rigida e sensori metallici. Oggi basta un semplice telaio da maglieria per fare lo stesso lavoro.

Il meccanismo su cui si basa questa scoperta è la multistabilità. Si tratta della capacità fisica di una struttura di scattare e fermarsi in due o più forme stabili differenti. Funziona come un interruttore della luce: resta fermo finché una forza non lo spinge nell’altra posizione.

I ricercatori guidati da Kausalya Mahadevan e Katia Bertoldi hanno dimostrato che non servono polimeri stampati a caldo per creare curve rigide. Con la normale tessitura a trama usata per produrre guanti e cappelli, si possono ottenere forme complesse e durature.

Il segreto sta nell’uso di filati molto elastici abbinati alla tecnica del plating una tecnica che guida la distribuzione del metallo su altri materiali. Questo metodo dispone fili diversi sui due lati del tessuto. La stoffa si arriccia da sola in forme tridimensionali molto dense e scattanti.

Intrecciando sottili fili conduttori nel tessuto, lo scatto meccanico apre o chiude un circuito elettrico. In questo modo, l’intero abito diventa un interruttore o un sensore invisibile.

Gli impieghi pratici mostrati nei laboratori di Harvard sono già numerosi e concreti:

Un tessuto a forma di guscio che accende e spegne un LED ogni volta che cambia forma.

Una fascia per gomiti o ginocchia collegata ad un chip Arduino che conta i passi sfruttando il movimento dell’articolazione, senza bisogno di attrezzature aggiuntive.

Un paralume capace di cambiare il colore della luce quando la stoffa viene tirata e fatta scattare in una nuova posizione.

I ricercatori hanno sviluppato anche simulazioni informatiche molto precise. Queste prevedono il comportamento del tessuto trattandolo come un unico materiale continuo, senza dover calcolare il movimento di ogni singolo filo.

La ricerca inserisce la maglieria nel campo dei metamateriali meccanici non lineari. Sono strutture progettate per piegarsi, deformarsi e scattare in modo del tutto prevedibile ed efficiente.

Il vero punto di svolta economico risiede nella facilità di produzione su larga scala. Non occorre costruire nuove fabbriche o acquistare macchinari dedicati.

I tessuti si producono con le classiche macchine industriali già presenti negli stabilimenti tessili di tutto il mondo.

Caratteristica Sensori Tradizionali Maglieria Programmabile Materiale Plastica e metalli rigidi Filati elastici e conduttivi Produzione Linee robotizzate dedicate Telai tessili industriali già esistenti Costo di riconversione Molto alto Quasi nullo Flessibilità Rigida o semi-rigida Totale e integrata nell’abito

Questo fattore abbatte i costi di riconversione industriale. Per le aziende manifatturiere si apre un mercato enorme, mentre i produttori ancorati ai vecchi sensori rischiano una rapida obsolescenza. Il design è importante, ma non la tecnica produttiva.

La tecnologia di Harvard dimostra che l’innovazione non richiede sempre materiali esotici o macchinari iper-evoluti. Ripensando i processi produttivi tradizionali, un semplice filato può sostituire componenti elettroniche complesse, riducendo i costi di produzione e trasformando l’abbigliamento del futuro.