La crisi del Credito Privato e l’illusione del “Compra Ora, Paga Dopo”

Da anni si osserva con un certo scetticismo l’ascesa del settore “Buy Now, Pay Later” (BNPL), comunemente noto come “Compra Ora, Paga Dopo”. Venduto ai mercati come il non plus ultra dell’innovazione finanziaria, il modello si basa in realtà su fondamenta decisamente fragili. L’intero business ruota attorno alla concessione di credito istantaneo, con un’analisi del rischio minima, a consumatori che effettuano acquisti di piccola entità.

Diciamocelo con un pizzico di realismo: le aziende la cui principale innovazione consiste nel permettere di dividere un acquisto online da 40 dollari in quattro comode rate, difficilmente stanno prestando denaro al segmento più solvibile della popolazione. Al contrario, il modello garantisce l’esatto opposto. Quando si arriva a finanziare a rate beni di consumo quotidiani o piccoli capricci discrezionali, è evidente che ci si rivolge a un bacino di mutuatari che non ha la liquidità necessaria, o che ha già esaurito le forme di credito tradizionali. Non si tratta di innovazione, ma di prestiti subprime mascherati da tecnologia.

L’Evoluzione della Crisi: Dal Denaro Facile al Ritorno alla Realtà

Per comprendere come siamo arrivati a questo punto, è utile tracciare l’evoluzione chiara di questa dinamica del credito privato:

L’Era dei Tassi a Zero (Il Miraggio): In un contesto di tassi di interesse nulli e liquidità abbondante fornita dalle banche centrali, gli investitori erano disperatamente alla ricerca di rendimenti. Questo ha permesso a piattaforme fintech di espandere l’accesso al credito a persone storicamente escluse dai prestiti tradizionali. L’Illusione dell’Innovazione: Piattaforme che raggruppavano questi microprestiti (spesso non garantiti) trovavano facilmente acquirenti disposti a finanziare l’operazione. Finché il denaro costava zero, il sistema reggeva brillantemente. Il Ritorno dell’Inflazione e dei Tassi Alti: Con l’aumento dei tassi di interesse, il costo del capitale si impenna. Le debolezze strutturali vengono a galla: i mutuatari marginali iniziano a soffrire e i mercati del credito tornano a comportarsi come tali. Il Blocco dei Rimborsi (La Fase Attuale): I nodi vengono al pettine. I fondi che hanno acquistato questi prestiti illiquidi si trovano di fronte alle richieste di ritiro da parte degli investitori spaventati, ed essendo impossibilitati a vendere gli asset velocemente senza perdite colossali, bloccano i prelievi.

Il Caso Stone Ridge: Un Campanello d’Allarme

L’esempio più recente e lampante arriva da un fondo di credito privato gestito da Stone Ridge Asset Management. Il fondo, noto come LENDX, acquista prestiti originati da operatori fintech e BNPL. Recentemente, gli investitori hanno cercato di ritirare i propri capitali in massa, ma Stone Ridge ha comunicato di poter onorare solo l’11% delle richieste.

Essendo strutturato come un fondo a intervalli, i prelievi sono per natura limitati. Questo meccanismo funziona perfettamente finché c’è calma, ma diventa una trappola quando scatta il panico.

Caratteristica Credito Bancario Tradizionale Credito Fintech / BNPL Analisi del Rischio Rigorosa, basata su reddito e garanzie storiche Algoritmica, rapida, requisiti minimi Target di Riferimento Clientela “Prime” (solvibilità medio-alta) Clientela “Subprime” o senza storico creditizio Liquidità degli Asset Alta/Media (mercati secondari strutturati) Bassa (prestiti frammentati e difficili da liquidare) Sensibilità alle Crisi Moderata Estremamente alta

Quindi la crisi di un modello di business che non può più reggere, e comunque non è adeguato in qualsiasi mondo che non abbia tassi zero o negativi, si è convertita nella crisi di investitori che avevano scommesso in questo modello. Un errore clamoroso.

Il Contagio e le Prospettive Future

Non si tratta di un caso isolato. Nelle ultime settimane, fondi collegati a colossi come Morgan Stanley e BlackRock hanno affrontato pressioni simili. Anche John Zito di Apollo Global Management ha lanciato un monito severo: molte valutazioni nel mercato privato, specialmente nel private equity legato al software (periodo 2018-2022), sono irrealistiche e non riflettono l’attuale economia. Se queste aziende dovessero inciampare, i recuperi sui prestiti potrebbero crollare a 20-40 centesimi per dollaro. Una crisi, magari limitata, di borsa, si convertirebbe in una crisi di solvibilità.

Tutto questo accade mentre l’economia inizia a sentire il morso dei tassi di interesse reali positivi. La qualità del credito torna improvvisamente a contare. Lo stress nel BNPL e le pressioni sui fondi privati sono il classico canarino nella miniera: il ciclo del credito è ufficialmente girato.

Il prossimo settore a rischiare forte potrebbe essere l’immobiliare commerciale, dove le valutazioni sembrano ancora sospettosamente ottimistiche. Alla fine, come ci insegna la storia, la Federal Reserve interverrà probabilmente con un salvagente di liquidità, ma di solito lo fa solo dopo una dolorosa e forzata fase di deleveraging (riduzione del debito). Una fase in cui gli investitori scoprono, a loro spese, il vero valore dei propri asset.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.