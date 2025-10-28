La Costituzione: L’arma dimenticata contro lo strapotere UE. La lezione di Rinaldi (e dei tedeschi)

Mentre il dibattito pubblico si concentra su quisquilie e lapsus quotidiani, c’è una domanda che in pochi si pongono, o che forse fa comodo ignorare: vi siete accorti che negli ultimi anni i diritti costituzionali sembrano essere diventati… opzionali? Come sottolineato in una recente intervista su Radio Radio TV da Fabio Duranti, molti cittadini percepiscono un “calpestio” dei loro diritti fondamentali, ma faticano a inquadrare il mandante.

Nell’intervento, l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi (che, ricordiamolo, è una firma di Scenarieconomici.it) offre un’analisi tecnica e tagliente che va dritta al cuore del problema: il conflitto, sempre più palese, tra la sovranità nazionale (sancita dalle Costituzioni) e il potere, sempre più pervasivo, delle istituzioni europee.

Il tentativo, per ora fallito, di Bypassare i popoli

Rinaldi, con la consueta ironia, ci ricorda un fatto storico cruciale che molti hanno dimenticato: il tentativo di creare una Costituzione Europea . Un progetto ambizioso che, guarda caso, si arenò di fronte a un “piccolo” ostacolo: il referendum in Francia, che bocciò la proposta.

Perché tanta fretta di creare una super-costituzione? La risposta, secondo l’economista, è semplice: “bypassare” le costituzioni nazionali . Quei documenti, infatti, rappresentano l’unico, vero “freno” allo strapotere decisionale di Bruxelles e Strasburgo. Finché quelle restano in vigore, l’UE non può avocare a sé la totalità delle garanzie e delle decisioni.

Il Modello Tedesco: Quando la Costituzione è Presa sul Serio

Il vero nocciolo della tesi di Rinaldi, però, risiede nel paragone con la Germania. Spesso ci viene narrato che Berlino “blocca tutto” per puro egoismo nazionale. La realtà tecnica è ben diversa e si chiama Corte Costituzionale tedesca (la Bundesverfassungsgericht di Karlsruhe).

Rinaldi evidenzia una differenza giuridica fondamentale che spiega molte cose:

In Germania: Qualsiasi cittadino, la “persona della strada”, può attivare un ricorso diretto alla Corte Costituzionale se ritiene un provvedimento (anche europeo) lesivo dei propri diritti.

Qualsiasi cittadino, la “persona della strada”, può attivare un ricorso diretto alla Corte Costituzionale se ritiene un provvedimento (anche europeo) lesivo dei propri diritti. La Conseguenza: La Corte tedesca è costretta a pronunciarsi e, come abbiamo visto più volte (ad esempio sulle misure della BCE), non esita a bloccare provvedimenti economici se li ritiene ultra vires o contrari alla legge fondamentale tedesca.

La Corte tedesca è a pronunciarsi e, come abbiamo visto più volte (ad esempio sulle misure della BCE), non esita a bloccare provvedimenti economici se li ritiene o contrari alla legge fondamentale tedesca. In Italia: Questo livello di tutela diretta del cittadino, semplicemente, non esiste.

È questo il motivo per cui ogni manovra economica europea passa al vaglio di Karlsruhe, non un presunto “egoismo” tedesco. Loro, semplicemente, usano lo scudo costituzionale che noi sembriamo aver riposto in soffitta.

Il segreto della Costituzione italiana: L’Anima Keynesiana

E l’Italia? Qui Rinaldi tocca il tasto forse più dolente, e più interessante per chi segue un’ottica keynesiana. Siamo abituati a sentirci dire che la nostra è “la Costituzione più bella del mondo”, spesso da personaggi che poi ne ignorano la sostanza.

Rinaldi fa notare che la nostra Costituzione (in particolare nei suoi primi articoli) disegna un modello preciso: una vera e propria “costituzione economica” . Non è un caso: il consulente economico dei padri costituenti fu nientemeno che Federico Caffè , uno dei massimi economisti italiani di chiara “impronta keynesiana”.

Questo cosa significa? Significa che la nostra Costituzione, per essere attuata, richiede un modello economico basato su principi (come la piena occupazione e l’intervento pubblico a sostegno della domanda) che sono l’esatto opposto del modello ordoliberista su cui si fondano i trattati europei e l’architettura dell’Eurozona.

La conclusione dell’analisi di Rinaldi è disarmante: se oggi la Costituzione italiana resta in gran parte “non applicata”, non è per distrazione. È perché abbiamo adottato un’architettura economica (l’UE) che è strutturalmente e ideologicamente incompatibile con il modello economico (keynesiano) che la nostra stessa Costituzione prescrive. Il vero scontro non è tra partiti; è tra due visioni del mondo, e una delle due è scritta nella nostra Carta fondamentale.

