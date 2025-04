La Corte Suprema USA boccia Giudice che voleva bloccare I tagli di Trump

Venerdì la Corte Suprema ha respinto un giudice attivista di Boston, consentendo all’amministrazione Trump di tagliare 250 milioni di dollari a più di 100 sovvenzioni per la formazione degli insegnanti per il DEI e altri programmi woke.

In una decisione 5-4 , nove giorni dopo la richiesta, i Supremi si sono schierati con la richiesta di emergenza dell’amministrazione Trump di sospendere l’ordine del giudice Myong J. Joun del distretto federale del Massachusetts – che aveva ordinato all’amministrazione Trump di “ripristinare immediatamente” lo “status quo preesistente alla cessazione”.

BREAKING: A 5-4 Supreme Court *grants* the Trump administration’s emergency request to stay a Massachusetts court order requiring it to reinstate $250 million in Department of Education teacher training grants to eight states.

Roberts & liberals dissenthttps://t.co/TXun2QPChc pic.twitter.com/9BUP5Lou59 — Katie Buehler (@bykatiebuehler) April 4, 2025

Secondo la sentenza – che probabilmente restringerà la capacità dei tribunali distrettuali di bloccare le azioni delle agenzie che riguardano le sovvenzioni – Joun non aveva l’autorità per ordinare all’amministrazione Trump di ripristinare i finanziamenti. un modo per dare più forza alle decisioni del Presidente che, sino ad ora, sono state combatture con un’autentica guerriglia giudiziaria.

Nella sua sentenza, Myong si è schierato dalla parte della California e di altri otto Stati guidati dai democratici che hanno sostenuto che i tagli sono stati probabilmente determinati dagli sforzi dell’amministrazione Trump di eliminare i programmi DEI “Politicamente corretti”.

Meet the federal Judge who just blocked President Trump’s cuts to DEI teacher training. His resume is full of DEI activism, he served on the board of groups currently suing President Trump, and trained far-left activists how to avoid arrests during protests. 🧵🧵🧵 pic.twitter.com/KSp77nbT2X — Natalie Winters (@nataliegwinters) March 12, 2025

I tagli sono stati annunciati il 17 febbraio, in seguito alle scoperte del DOGE secondo cui i fondi dei contribuenti venivano utilizzati per “formare insegnanti e agenzie educative su ideologie divisive” che erano “inappropriate e non necessarie”, tra cui “la teoria critica della razza, la diversità, l’equità e l’inclusione (DEI), l’attivismo per la giustizia sociale, l’”antirazzismo“ e l’istruzione sul privilegio bianco e la supremazia bianca”.

E naturalmente, a dissentire nella decisione della Corte Suprema sono stati i giudici Jackson, Sotomayor, Kagan e il presidente Roberts, cioè i giudici legati a nomine democratiche.