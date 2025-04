La Corea del Sud va in aiuto della Marina USA per la realizzazione delle navi Aegis

Il costruttore navale sudcoreano Hyundai Heavy Industries si è offerto di costruire cacciatorpediniere Aegis per gli Stati Uniti, al fine di potenziare il programma di costruzione di navi da guerra di Washington.

Un funzionario della Hyundai Heavy Industries ha presentato l’offerta alla conferenza Sea Air Space 2025, durante la quale la società ha firmato un memorandum d’intesa con Fairbanks Morse Defense.

“Abbiamo oltre 250 ingegneri in grado di progettare e costruire navi Aegis con le stesse prestazioni di quelle statunitensi”, ha dichiarato il funzionario anonimo citato dal quotidiano sudcoreano Chosun.

Il direttore generale della divisione navale specializzata di Hyundai Heavy Industries, Woo-man Jeong, ha aggiunto che l’azienda potrebbe produrre fino a cinque navi da guerra simili al cacciatorpediniere classe Arleigh Burke (9.800 tonnellate) della Marina degli Stati Uniti all’anno.

Nave da guerra Aegis

Hyundai Heavy Industries è l’unico costruttore navale coreano in grado di integrare il sistema di combattimento Aegis su una nave. Ha costruito quattro navi Aegis per la Marina coreana.

L’Aegis è un sistema d’arma completo, dotato di un sistema centralizzato e automatizzato di comando, controllo e controllo delle armi.

È parte integrante della capacità di difesa aerea della Marina degli Stati Uniti e funge da nave di scorta per le portaerei. I cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke e gli incrociatori della classe Ticonderoga della Marina degli Stati Uniti sono equipaggiati con l’Aegis.

Piano di espansione della Marina degli Stati Uniti

L’annuncio arriva mentre la Marina degli Stati Uniti sta cercando di recuperare terreno rispetto alla Marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese per avere la flotta navale più grande del mondo.

Secondo un rapporto dell’Agenzia coreana per la promozione del commercio e degli investimenti, Washington prevede di spendere circa 30 miliardi di dollari all’anno per espandere la propria flotta da 296 a 381 unità entro il 2054.

Ciò richiede la costruzione di circa 364 nuove navi da guerra nei prossimi trent’anni, al ritmo di 12 all’anno, tenendo conto della dismissione di alcune unità.

Tuttavia, la capacità cantieristica degli Stati Uniti è diminuita notevolmente negli ultimi anni a causa di una serie di motivi, tra cui la mancanza di capacità dei cantieri navali.

Hyundai vede un’opportunità

Intuendo un’opportunità, Hyundai Heavy Industries sta stringendo alleanze con aziende statunitensi per aumentare la propria presenza nel settore cantieristico americano.

Pochi giorni dopo aver stretto un’alleanza con la Fairbanks Morse Defense, con sede nel Wisconsin, il colosso coreano ha siglato una partnership strategica con la più grande azienda di costruzioni navali militari degli Stati Uniti, la Huntington Ingalls Industries, o HII.

“L’accordo odierno riflette il nostro impegno a esplorare tutte le opportunità per espandere la capacità cantieristica degli Stati Uniti a sostegno della sicurezza nazionale”, ha dichiarato Brian Blanchette, vicepresidente esecutivo di HII, dopo la firma.

“Collaborando con i nostri alleati nel settore della cantieristica navale e condividendo le migliori pratiche, riteniamo che questo protocollo d’intesa offra un potenziale reale per contribuire ad accelerare la consegna di navi di qualità”.

Inoltre, lo scorso anno ha stipulato un accordo di partnership strategica con l’azienda statunitense Anduril Industries, fornitrice del settore della difesa, per la progettazione e la produzione di sistemi navali autonomi.

Il problema è che questa offerta, per quanto gradita, è comunque in perfetta opposizione con l’idea di “America First” di Trump, che vorrebbe nuove navi, ma costruite in nuovi cantieri, negli USA. In questo Fincantieri si trova in una posizione migliore, ma questo è un altro discorso.