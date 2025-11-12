La Cina non si ferma: la prossima portaerei nucleare avrà “Railgun” ipersonici e laser. E gli USA?

Mentre in Occidente si discute (e si tagliano fondi), la Cina progetta il futuro. La notizia, riportata dal South China Morning Post citando fonti di Pechino, è di quelle pesanti: i piani per una portaerei di nuova generazione a propulsione nucleare sono in corso e non si tratta di un semplice aggiornamento. Questa futura “supership” sarà in grado di schierare armi che sembrano uscite dalla fantascienza: laser ad alta energia e, soprattutto, cannoni elettromagnetici ipersonici, i cosiddetti “railgun”.

Il punto più interessante? Si tratta di una tecnologia che gli Stati Uniti hanno perseguito per anni, per poi abbandonare mestamente il programma. Lo stop ai fondi è stato confermato da un report ufficiale del Congresso USA nel 2022, dopo aver speso circa 500 milioni di dollari (secondo The National Interest). Invece il Giappone è andato avanti con lo sviluppo dell’arma e ne sta valutnado l’installazione sulle proprie cacciatorpediniere.

A parlare della visione cinese, durante un programma della TV di stato CCTV di domenica, è stata Liang Fang, una figura di spicco: commentatrice militare, docente all’Università di Difesa Nazionale di Pechino e Capitano di Vascello (Senior Captain). Ha confermato che la futura portaerei “può essere equipaggiata con armi difensive più avanzate, come un’arma laser ad alta energia e un cannone elettromagnetico”.

Cos’è un Railgun e perché è un “Game Changer”?

A differenza dei cannoni tradizionali, che usano la chimica (polvere da sparo), un railgun usa la fisica pura per ottenere un risultato terrificante.

Come funziona: Non usa polvere da sparo. Sfrutta invece una scarica elettrica per generare un potentissimo campo magnetico.

Non usa polvere da sparo. Sfrutta invece una scarica elettrica per generare un potentissimo campo magnetico. L’effetto: Questo campo accelera un proiettile conduttivo lungo due binari paralleli (le “rail”).

Questo campo accelera un proiettile conduttivo lungo due binari paralleli (le “rail”). Il risultato: Il proiettile viene sparato a velocità ipersoniche, superando Mach 5 (cinque volte la velocità del suono).

Il proiettile viene sparato a velocità ipersoniche, superando Mach 5 (cinque volte la velocità del suono). I vantaggi: Promette una velocità alla volata (muzzle velocity) e una gittata enormemente superiori, oltre a un basso rumore di sparo.

Promette una velocità alla volata (muzzle velocity) e una gittata enormemente superiori, oltre a un di sparo. Il problema: Richiede una quantità spropositata di energia elettrica.

Ed è qui che entra in gioco la propulsione nucleare. Una portaerei a propulsione convenzionale, come la Fujian (la terza e più avanzata portaerei cinese, attualmente in prova in mare), non potrebbe mai alimentare simili sistemi. Un reattore nucleare, invece, può fornire l’uscita elettrica continua necessaria per far funzionare un intero arsenale di nuova generazione.

La “Supership” del Contrammiraglio Ma

Le parole della professoressa Liang fanno eco a un progetto visionario delineato già nel 2023 dal Contrammiraglio Ma Weiming, uno dei principali scienziati navali cinesi nel programma tecnologico elettromagnetico.

In un suo studio, Ma descriveva una “supership” nucleare progettata per integrare le armi in un’unica, potentissima rete elettrica. “Sovvertirà completamente la formazione da combattimento delle flotte navali in vigore da oltre cento anni”, scrisse il Contrammiraglio.

In tale nave da guerra, il sistema energetico non alimenterebbe solo la propulsione e i servizi, ma un intero arsenale elettromagnetico:

Cannoni a rotaia (Railgun)

Cannoni a bobina (Coilgun)

Lanciarazzi (presumibilmente elettromagnetici)

Armi laser

Dispositivi a microonde ad alta potenza

I sogni infranti della US Navy

Come accennato, la Marina statunitense aveva visto un potenziale simile. Ha investito mezzo miliardo di dollari per sviluppare un cannone ipersonico capace di lanciare proiettili a oltre Mach 6.

Poi, nel 2022, lo stop. Gli ostacoli si sono rivelati insormontabili: richieste di potenza proibitive, ma soprattutto dubbi sulla “durabilità del sistema di lancio”. In termini semplici, la rapida e catastrofica erosione dei binari di lancio dopo pochissimi colpi rendeva l’arma un incubo logistico.

La Cina, al contrario, sembra convinta di poter superare queste sfide proprio grazie alla propulsione nucleare e a sistemi elettrici avanzati.

Non solo cannoni: aerei di sesta generazione

Ma non è tutto. Secondo il Capitano Liang, la nuova portaerei non trasporterà solo armi futuristiche, ma anche una generazione completamente nuova di velivoli.

“Si prevede che gli aerei imbarcati di sesta generazione saranno schierati sulla portaerei nucleare, caratterizzati da maggiore manovrabilità, velocità di volo più elevate e capacità sensoriali potenziate”, ha aggiunto. Inoltre, la Liang ha concluso che la proporzione di droni (velivoli senza pilota) imbarcati “aumenterà significativamente”.

Sebbene una data di lancio sia ancora lontana, il progetto è una chiara dichiarazione d’intenti: la Cina punta a rivoluzionare la guerra navale e a sfidare, nel lungo termine, il dominio navale degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico.

