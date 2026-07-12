La Cina lavora per assicurarsi le notevoli risorse della Namibia

La Cina non sta aspettando che la Namibia diventi un produttore di petrolio. Sta entrando in gioco in anticipo, in modo da poter guadagnare una posizione ottimale prima degli altri.

Durante una visita di Stato a Pechino questa settimana, la Namibia e la Cina hanno firmato otto accordi di cooperazione che riguardano l’energia, i minerali strategici, le infrastrutture, l’agricoltura e lo sviluppo economico, mentre la Cina cerca di assicurarsi un posto in prima fila in quella che potrebbe diventare la prossima grande storia energetica dell’Africa.

La prima donna presidente della Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, ha trascorso la settimana alla ricerca di investimenti, mentre il suo governo punta a diversificare un’economia ancora alle prese con un alto tasso di disoccupazione. La Cina, dal canto suo, sembra più che disposta ad aiutare, purché ciò comporti l’accesso alla crescente lista di risorse strategiche del Paese.

Shell e TotalEnergies hanno già individuato circa 2,6 miliardi di barili di greggio al largo delle coste della Namibia, con l’inizio della produzione previsto entro la fine di questo decennio. Se lo sviluppo procederà secondo i piani, la Namibia potrebbe diventare il quarto produttore di petrolio dell’Africa entro il 2030.

I due paesi hanno inoltre concordato di approfondire la cooperazione in materia di uranio, litio ed elementi delle terre rare. Questi minerali hanno un valore strategico pari a quello del petrolio greggio. L’accordo pone inoltre l’accento sulla lavorazione locale e sul trasferimento di tecnologia, una tendenza in crescita tra i produttori africani di risorse, sempre più riluttanti a limitarsi a spedire materie prime all’estero.

Secondo i dati citati da Reuters, le aziende cinesi hanno investito finora circa 4,2 miliardi di dollari in Namibia, con quasi la totalità di tali fondi destinati al settore metallurgico del paese. La Cina acquista inoltre circa un quarto delle esportazioni della Namibia, e il solo uranio rappresenta circa l’85% di tali spedizioni.

Assicurarsi l’accesso alla futura produzione petrolifera della Namibia e rafforzare la propria presa sui minerali critici è una logica estensione della strategia africana di lungo corso della Cina. E il portafoglio della Cina rappresenta per la Namibia un ottimo modo per trasformare la sua promettente geologia in crescita economica.