La Cina inaugura il più grande impianto solare-ibrido al Mondo!

Il panorama della sicurezza energetica sta cambiando. Storicamente, i combustibili fossili hanno rappresentato una garanzia di sicurezza grazie alle loro catene di approvvigionamento consolidate e al potenziale produttivo 24 ore su 24, mentre le energie rinnovabili erano sinonimo di rischio e variabilità. Ma questo equilibrio si sta ribaltando, poiché le successive crisi petrolifere globali stanno gettando nel caos l’industria dei combustibili fossili e i sistemi di accumulo energetico rendono l’eolico e il solare opzioni più affidabili in qualsiasi momento della giornata.

L’offensiva in Iran, guidata dagli Stati Uniti e da Israele, ha portato a un blocco quasi totale dell’arteria più importante dell’industria petrolifera. Da marzo, un quinto del commercio mondiale di petrolio greggio e gas è stato interrotto nello Stretto di Hormuz, causando volatilità nei prezzi globali del petrolio e creando una minaccia particolarmente grave per i mercati asiatici, che erano i principali acquirenti di petrolio e gas provenienti dallo Stretto. In questo contesto, i vantaggi relativi delle energie rinnovabili sono diventati sempre più evidenti su scala globale.

«L’energia eolica e solare non possono essere soggette a embargo, blocchi o interruzioni da parte di una potenza straniera», ha scritto David Frykman, socio accomandatario del gruppo di venture capital Norrsken con sede a Stoccolma, in un editoriale pubblicato su Fortune all’inizio di quest’anno. «Ogni terawattora di energia rinnovabile prodotta internamente è un terawattora che nessun avversario può trasformare in arma.»

L’unico problema è che l’energia solare ed eolica sono variabili, il che significa che producono elettricità solo quando il sole splende e il vento soffia, a differenza delle fonti di energia di base che possono produrre 24 ore su 24 e sono facilmente modulabili per seguire le curve della domanda. Purtroppo, la domanda è spesso in contrasto con le ore di picco della produzione solare ed eolica. Ciò rende lo stoccaggio di energia – che cattura l’energia in eccesso nelle ore di picco di produzione per poi reimmetterla nella rete quando la domanda supera l’offerta – una necessità assoluta per i sistemi energetici che dipendono dalle fonti rinnovabili.

Di conseguenza, la domanda di sistemi ibridi “energia più stoccaggio” è salita alle stelle in tutto il mondo, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, grandi e piccoli. Non sorprende che la Cina sia in prima linea per quanto riguarda la portata e la velocità di implementazione di questa tecnologia relativamente nuova. La China Three Gorges Corporation (CTG) sta attualmente dando gli ultimi ritocchi alla più grande centrale solare ibrida del mondo nel deserto del Gobi, dove l’impianto è stato ufficialmente collegato alla rete e le operazioni di prova commerciali sono appena iniziate a partire da questo mese.

L’imponente impianto da 1 gigawatt (GW), situato nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, utilizza pannelli solari fotovoltaici standard, oltre all’energia solare a concentrazione e a un sistema di accumulo sotto forma di batteria termica a sali fusi, in grado di immagazzinare energia per un massimo di otto ore durante la notte. Ciò consente all’impianto di continuare a generare elettricità anche dopo il tramonto.

Attualmente, la stragrande maggioranza dei sistemi solari abbinati a batterie si affida alle batterie agli ioni di litio. Il fatto che l’impianto CTG non utilizzi batterie agli ioni di litio rappresenta quindi un importante passo avanti per soluzioni alternative e di accumulo a lunga durata. Le batterie agli ioni di litio hanno un’elevata densità energetica e possono funzionare bene in un ampio intervallo di temperature, rendendole una scelta ideale sotto molti aspetti per l’accumulo di energia. Tuttavia, affidarsi al litio presenta anche sfide fondamentali. L’approvvigionamento e l’affidamento all’«oro bianco» comportano notevoli svantaggi ambientali, economici e geopolitici. Inoltre, le batterie agli ioni di litio possono immagazzinare energia solo per un massimo di circa quattro ore, il che rappresenta una sfida fondamentale per garantire la sicurezza energetica in tutte le ore del giorno e in tutte le stagioni dell’anno.

«Le batterie al litio sono progettate per il livellamento dei picchi di breve durata, mentre gli impianti fotovoltaici producono energia solo durante le ore diurne. L’accumulo termico CSP si distingue per la sua grande capacità, i lunghi cicli di scarica e le emissioni operative pari a zero», ha recentemente dichiarato a Interesting Engineering Niu Jianle, direttore del progetto CTG Hami. Ha poi definito le operazioni di prova commerciali del sistema «un balzo in avanti storico, che porta la tecnologia fuori dalla ricerca di laboratorio e verso una diffusione commerciale su larga scala».

Le aziende cinesi sono chiaramente ottimiste riguardo al potenziale di questa tecnologia come pietra angolare del futuro sistema energetico del Paese, e altre imprese hanno già in atto piani per potenziare e diffondere questa tecnologia.