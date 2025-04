La Cina avverte i partner commerciali: non cedete alle pressioni USA nella guerra dei dazi. Pechino tra “carota” e “bastone”.

La Cina avverte i partner commerciali: non cedete alle pressioni degli Stati Uniti nella guerra dei dazi. Pechino tra il “bastone” e la “carota”. Una uscite che però denota anche un certo nervosismo a Pechino.

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina continua a mettere a dura prova le relazioni globali, mettendo i paesi terzi in una posizione sempre più scomoda. Pechino ha recentemente lanciato un chiaro avvertimento ai suoi partner commerciali: resistete alle pressioni di Washington per isolare l’economia cinese. L’approccio della Cina è un mix di “carota e bastone”, che cerca di attirare le nazioni intrappolate tra le due superpotenze economiche globali.

Commentando le recenti notizie sui piani dell’amministrazione Trump di fare pressione sui paesi affinché limitino il commercio con la Cina in cambio di esenzioni dai dazi statunitensi, un portavoce del Ministero del Commercio cinese ha affermato con fermezza: “L’accomodamento non porta la pace e il compromesso non guadagna il rispetto”. La metafora utilizzata è suggestiva: “Cercare interessi temporanei a spese degli altri, in cambio delle cosiddette esenzioni, è come chiedere la pelle a una tigre. Alla fine non otterrai nulla e danneggerai sia gli altri che te stesso”.

La Cina si oppone fermamente a qualsiasi accordo raggiunto a scapito dei propri interessi, avvertendo che, se dovesse verificarsi una situazione del genere, non sarebbe accettabile e sarebbero prese “risposte reciproche risolute”.

Questo avvertimento fa seguito a un’offensiva diplomatica del leader cinese Xi Jinping nel Sud-Est asiatico, dove ha presentato la Cina come un partner affidabile e un convinto sostenitore del commercio globale. Si tratta di un contrasto deliberato con l’incertezza e i cambiamenti tariffari dell’amministrazione Trump.

Il Wall Street Journal ha riferito, citando fonti anonime, che l’amministrazione Trump intende utilizzare i negoziati tariffari in corso per esercitare pressioni sui partner commerciali degli Stati Uniti affinché limitino le loro relazioni con la Cina. L’idea sarebbe quella di ottenere impegni per isolare l’economia cinese in cambio di riduzioni delle barriere commerciali e tariffarie imposte dalla Casa Bianca. Tra le richieste figurano l’impedimento alla Cina di spedire merci attraverso i loro paesi, il divieto alle aziende cinesi di stabilirsi nei loro territori per eludere i dazi statunitensi e il non assorbimento di prodotti industriali cinesi a basso costo nelle loro economie.

Trump ha un’arma decisiva contro i paesi terzi: l’enorme deficit commerciale degli Stati Uniti, che si traduce in un surplus commerciale per molti altri paesi, a cominciare dai paesi del Sud-Est asiatico visitati da Xi Jinping. Anche se le relazioni con la Cina sono eccellenti, pochi saranno disposti a rinunciare a questo business per compiacere Xi Jinping.

Il potere degli Stati Uniti è chiaramente evidenziato dal seguente grafico, che mette a confronto il surplus commerciale della Cina e il deficit commerciale degli Stati Uniti. I fornitori possono sempre essere sostituiti, mentre i clienti sono molto più importanti per tutti nel mondo:

La pressione sui paesi e sulle aziende è palpabile. Devono navigare con cautela tra le due potenze, che si sono imposte reciprocamente dazi record in un conflitto in rapida escalation che ha scosso i mercati, interrotto le catene di approvvigionamento e alimentato i timori di recessione.

Il 9 aprile, Trump ha sospeso per 90 giorni i dazi “reciproci” sulla maggior parte dei paesi, concentrando la sua storica guerra commerciale esclusivamente sulla Cina e aumentando le tasse sulle importazioni cinesi fino a un incredibile 145%. Molti paesi sperano di rinegoziare i dazi con gli Stati Uniti prima della scadenza della sospensione.

In risposta, la Cina ha reagito aumentando i dazi sui prodotti statunitensi al 125% e aggiungendo altre aziende americane alla sua lista di controllo delle esportazioni e alla lista delle entità inaffidabili. Pechino ha anche cercato di colpire settori chiave dell’economia statunitense, limitando il numero di film hollywoodiani proiettati nel Paese e restituendo agli Stati Uniti almeno due aerei Boeing destinati alle compagnie aeree cinesi.

Con gli Stati Uniti e la Cina ai ferri corti sui dazi, nessuno dei due leader sembra disposto a fare marcia indietro ed entrambi stanno cercando di costruire ampie coalizioni contro il proprio avversario.

Da parte sua, la Cina sta cercando di sfruttare il caos e l’incertezza scatenati da Trump. Nel suo primo viaggio all’estero dell’anno, Xi ha visitato Vietnam, Malesia e Cambogia, firmando numerosi accordi di cooperazione bilaterale e promettendo di sostenere il commercio libero e aperto. Queste tre economie dipendenti dalle esportazioni erano state colpite dai dazi “reciproci” statunitensi fino al 49% prima che fossero sospesi. I funzionari cinesi hanno anche tenuto colloqui con le controparti giapponesi, sudcoreane e dell’Unione Europea per promuovere una più stretta cooperazione economica.

Sebbene i paesi vicini sembrino ricettivi alle aperture di Pechino, sono anche cauti. Temono di essere invasi da prodotti cinesi a basso costo ora esclusi dal mercato statunitense a causa dei dazi estremamente elevati. E temono il rischio di provocare Trump schierandosi con la Cina. Anche il passato della Cina in materia di coercizione economica, pratiche commerciali aggressive e posizione militare assertiva nella regione non aiuta.

Elizabeth Economy, senior fellow presso la Hoover Institution della Stanford University, ha osservato che, nonostante le aperture della Cina, i paesi non stanno “saltando al volo l’occasione di cooperare con la Cina”. Molte di queste nazioni hanno legami economici significativi con gli Stati Uniti, spesso un mercato di esportazione molto più grande, anche se la Cina è un partner commerciale più importante.

Economy aggiunge che, mentre Xi sta lanciando la sua “offensiva di fascino”, Pechino non sta frenando la sua assertività militare nella regione. Cita le esercitazioni con fuoco reale nelle acque vicino all’Australia e alla Nuova Zelanda, le continue aggressioni contro Taiwan e le Filippine nel Mar Cinese Meridionale e contro il Giappone per le isole Senkaku nel Mar Cinese Orientale. “Non stanno rinunciando alle loro ambizioni in materia di sicurezza, anche se cercano di promuoversi come forza economica stabilizzatrice”, ha affermato Economy. ‘Penso che l’offensiva di fascino debba essere più completa se Xi Jinping vuole davvero ottenere i benefici che, a mio avviso, desidera ottenere dall’azione del presidente Trump’.

Quindi, se la Cina non decide di apparire meno aggressiva e di diventare un paese di deficit commerciale, ben difficilmente riuscirà a controbattere le armi di pressione di Washington. Anzi questa uscita viene a dimostrare come la Cina si senta ndifesa contro questo strumento di pressione messo in atto da Trump.