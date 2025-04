La Cina attiva il primo reattore nucleare a Torio, sperimentale

Mesi dopo che i satelliti hanno individuato un enorme impianto di fusione nucleare nella provincia cinese del Sichuan, l’industria nucleare del Paese ha svelato la tecnologia della fissione.

Durante un incontro privato all’inizio di questo mese, i ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze hanno rivelato il funzionamento riuscito di un reattore nucleare alimentato a torio situato nel deserto del Gobi. Secondo il South China Morning Post, il team aveva raggiunto la “piena potenza” lo scorso giugno e recentemente è riuscito a ricaricare il reattore mentre era in funzione, una prima mondiale.

Si tratta di una pietra miliare per l’energia nucleare. Il torio offre un’alternativa più accessibile ma meno utilizzabile a fini militari rispetto all’uranio, secondo la World Nuclear Association, che sottolinea come “i combustibili per reattori nucleari a torio sarebbero una fonte scadente di materiale fissile utilizzabile nella fabbricazione illegale di ordigni esplosivi”.

Il reattore del deserto del Gobi è un’unità di ricerca da due megawatt progettata per utilizzare sali fusi come combustibile e refrigerante. Un reattore a sali fusi (MSR) comporta teoricamente un rischio molto minore in caso di fusione rispetto ai sistemi a base di acqua, poiché i sali possono trasportare carichi di energia termica maggiori a pressioni molto più basse.

Un rapporto sponsorizzato dal governo degli Stati Uniti sui reattori MSR sottolinea che “un possibile vantaggio dei reattori MSR è che il combustibile è soggetto al congelamento”, quindi “in caso di rottura di un serbatoio o di un tubo… il combustibile si disperderà, aumentando così la sua geometria di raffreddamento, fino a raggiungere una configurazione di congelamento e rimanendo quindi confinato in quella posizione e configurazione”. In sostanza, immaginate la lava che scorre lentamente giù da una montagna mentre l’aria la raffredda trasformandola nuovamente in roccia, invece di una spettacolare esplosione di vapore come quella avvenuta a Chernobyl.

Curiosamente, i reattori MSR non sono una novità. Hanno avuto il loro momento di gloria negli Stati Uniti alla fine degli anni ’40 e all’inizio degli anni ’50, quando i guerrieri freddi americani investirono quasi un miliardo di dollari nello sviluppo di un bombardiere stealth a propulsione nucleare. Il Congresso interruppe la ricerca sugli aerei alimentati a torio nel 1961 e l’uranio divenne più o meno lo standard di riferimento, grazie anche al suo potenziale militare.

Considerata obsoleta, la ricerca statunitense sui reattori MSR è stata resa pubblica, costituendo la base del lavoro del team del deserto del Gobi.

Comunque la parte di maggior interesse è l’utilizzo del Torio nel reattore a fissione nucleare: il Torio è molto più abbondante nella crosta terrestre rispetto all’uranio, non è radioattivo in condizioni normali, e quindi non è fissile, ma lo diventa se viene bombardato da neutroni, specialmente veloci (come quelli dei reattori a sali fusi), e il suo ciclo di fissione è lento, richiede tempo, quindi è più controllabile.

La relativa lentezza del processo di arricchimento e di fissione del Torio lo rende poco pericoloso e non adatto all’utilizzo nella produzione di materiale a scopo bellico. Ecco perché i reattori al Torio sono così ricercati.

Il torio è un sottoprodotto della raffinazione delle terre rare, un motivo in più per aumentarne lo sfruttamento. Il torio 232, il suo isotopo più stabile, è leggermente radioattivo, ma il suo tempo di dimezzamento è pari all’età del’universo.