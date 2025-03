La Cina aggira facilmente le sanzioni USA: Porti privati e Travasi in mare

I porti cinesi gestiti da privati stanno accettando le petroliere sanzionate che trasportano petrolio russo, mentre una nave non sanzionata ha recentemente scaricato il greggio che era stato trasferito su di essa da tre navi più piccole sanzionate dagli Stati Uniti a gennaio, riferisce Reuters, citando dati di tracciamento delle navi e fonti a conoscenza delle operazioni.

Il continuo arrivo di petrolio russo evidenzia quanto alcuni raffinatori privati e porti cinesi siano disposti a continuare ad acquistare il greggio più economico dalla Russia.

I raffinatori cinesi, in particolare le aziende indipendenti di Shandong, hanno lavorato per riorganizzare i flussi di greggio per il petrolio russo dopo lo shock iniziale delle sanzioni statunitensi.

Un massiccio rimescolamento delle navi cisterna consente alle navi non soggette a sanzioni di riprendere il commercio con il petrolio russo e iraniano, il che comporterà un rimbalzo delle importazioni cinesi di greggio più economico dai due produttori nel mese di marzo, rispetto al minimo di due anni registrato a febbraio, hanno dichiarato analisti e commercianti alla Reuters .

Le sanzioni alla Russia e l’inasprimento delle sanzioni alla flotta ombra iraniana hanno provocato una corsa alle navi non soggette a sanzioni, con tariffe giornaliere raddoppiate e addirittura triplicate nell’ultimo mese.

Questi aumenti delle tariffe hanno attirato gli operatori di navi cisterna non autorizzate a entrare nel commercio con il petrolio russo e iraniano, con profitti elevati.

Mentre le compagnie petrolifere statali in Cina bloccano o riducono i volumi di petrolio russo, almeno per il momento, i raffinatori indipendenti in Cina stanno raccogliendo l’eredità.

Le major petrolifere cinesi hanno adottato un approccio più cauto nei confronti dei prodotti russi a seguito delle sanzioni statunitensi, ha scritto Emma Li, analista di mercato senior di Vortexa, in un’ analisi della scorsa settimana.

“Anche se trasportati tramite petroliere non sanzionate, i loro acquisti di ESPO Blend sono stati limitati. Fonti di mercato indicano che alcune compagnie statali hanno completamente interrotto gli acquisti di greggio russo a marzo, dopo averli ridotti a febbraio”, ha aggiunto Li.

Le raffinerie indipendenti, dal canto loro, che hanno più “Pelo sullo stomaco” e fame di petrolio a basso prezzo, hanno incrementato gli acquisti della miscela ESPO, fiore all’occhiello dell’Estremo Oriente russo, e sono stati consegnati più carichi a febbraio alle province di Shandong e Jiangsu, principalmente alle raffinerie di teiere, secondo le stime di Vortexa.

A gennaio, le raffinerie indipendenti hanno preferito ridurre gli approvvigionamenti piuttosto che cercare barili alternativi a causa delle incertezze sulla fornitura di ESPO, ha osservato Li. Ora le forniture