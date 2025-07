Una scoperta accidentale avvenuta quasi vent’anni fa in un’acciaieria del gruppo Techint, conglomerato multinazionale con radici in Italia e Argentina, potrebbe rivoluzionare la produzione di idrogeno pulito.

All’inizio degli anni 2000, un team di ingegneri stava perfezionando un forno ad arco elettrico in uno stabilimento messicano quando notò qualcosa di insolito: gli elettrodi di carbonio, invece di consumarsi, stavano crescendo.

Questo fenomeno, riportato internamente e poi dimenticato per quasi due decenni, si è rivelato un processo chimico chiamato pirolisi del metano, che scompone il metano in idrogeno gassoso e carbonio solido senza emissioni di CO₂. Oggi, questa scoperta è al centro di un progetto innovativo che potrebbe cambiare il panorama energetico globale.

La riscoperta e la nascita di Tulum Energy

Negli ultimi anni, con il crescente interesse per l’idrogeno come fonte di energia pulita, il braccio di venture capital di Techint, TechEnergy Ventures, ha riesumato quel rapporto dimenticato. “Qualcuno in azienda si è ricordato: ‘Ma noi abbiamo già questa scoperta’”, ha raccontato Massimiliano Pieri, oggi CEO di Tulum Energy, la startup creata per trasformare questa intuizione in un business concreto.

Tulum ha recentemente raccolto 27 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale, con il supporto di investitori di peso come TDK Ventures, CDP Venture Capital, Doral Energy-Tech Ventures, MITO Tech Ventures e TechEnergy Ventures, come riportato da TechCrunch.

Perché la pirolisi del metano è importante

La produzione di idrogeno tradizionale, nota come steam methane reforming, genera grandi quantità di anidride carbonica, un problema per chi cerca soluzioni a basse emissioni.

La pirolisi del metano, invece, avviene in assenza di ossigeno, producendo solo idrogeno gassoso e carbonio solido, senza rilasciare CO₂.

Questo metodo sta attirando l’attenzione di diverse startup, come Modern Hydrogen, Molten Industries e Monolith, ma Tulum Energy si distingue per un vantaggio chiave: il suo processo non richiede costosi catalizzatori chimici. Utilizza, invece, un forno ad arco elettrico modificato, uno strumento industriale già comune, rendendo il processo più semplice ed economico.

Un progetto pilota in MessicoTulum Energy sta costruendo un impianto pilota in Messico, proprio accanto a un’acciaieria del gruppo Techint. Se il progetto avrà successo, l’acciaieria potrebbe acquistare direttamente sia l’idrogeno che il carbonio solido prodotti da Tulum per le sue operazioni quotidiane.

A pieno regime, un impianto commerciale di Tulum potrebbe produrre due tonnellate di idrogeno e 600 tonnellate di carbonio al giorno, numeri significativi considerando la crescente domanda di soluzioni energetiche a basse emissioni.

Idrogeno a basso costo: una rivoluzione possibile

Uno dei punti di forza di Tulum è il costo competitivo. L’azienda stima di poter produrre idrogeno a circa 1,50 dollari al chilogrammo negli Stati Uniti, solo 50 centesimi in più rispetto all’idrogeno prodotto con il metodo tradizionale a base di gas naturale, e molto meno rispetto all’idrogeno “verde” prodotto tramite elettrolisi con energie rinnovabili.

Inoltre, il carbonio solido generato come sottoprodotto potrebbe essere venduto per applicazioni in materiali, costruzioni o elettronica, creando un’ulteriore fonte di reddito che potrebbe ridurre ulteriormente il costo dell’idrogeno.

Un futuro più pulito

Con un approccio che combina costi bassi ed emissioni praticamente nulle, Tulum Energy punta a offrire una soluzione vantaggiosa sia per l’industria che per l’ambiente. Mentre altre aziende lavorano a tecnologie simili, il vantaggio di Tulum risiede nella sua semplicità e nell’uso di un’infrastruttura già collaudata. Quella che vent’anni fa sembrava solo una curiosità in un’acciaieria potrebbe ora diventare una pietra miliare nella transizione verso un’energia più sostenibile.