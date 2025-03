Alcune raffinerie cinesi controllate dallo Stato hanno ridotto gli acquisti di carichi di petrolio russo per il mese di marzo, in quanto valutano i rischi di trattare con entità sanzionate e attendono maggiore chiarezza su un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e su un potenziale alleggerimento delle sanzioni statunitensi sul commercio di petrolio della Russia.

Il gigante statale della raffinazione China Petroleum and Chemical Corporation, o Sinopec, così come Zhenhua Oil, hanno sospeso gli acquisti di greggio russo in carico questo mese, a causa delle preoccupazioni per le sanzioni secondarie, hanno dichiarato venerdì a Reuters fonti commerciali a conoscenza dei piani.

I giganti petroliferi PetroChina e CNOOC continuano ad acquistare petrolio russo per i carichi di marzo, ma a tariffe ridotte, secondo alcune delle fonti Reuters, tirando per il collo il fornitore.

Mentre le compagnie petrolifere statali cinesi bloccano o riducono i volumi di petrolio russo, almeno per ora, le raffinerie indipendenti cinesi, che preferiscono acquistare il più economico petrolio russo e iraniano, stanno raccogliendo il ritardo.

Le major petrolifere cinesi hanno adottato un approccio più cauto nei confronti dei prodotti russi a seguito delle sanzioni statunitensi, ha scritto Emma Li, analista di mercato senior di Vortexa, in un’ analisi di questa settimana.

“Anche se trasportati tramite petroliere non sanzionate, i loro acquisti di ESPO Blend sono stati limitati. Fonti di mercato indicano che alcune compagnie statali hanno completamente interrotto gli acquisti di greggio russo a marzo, dopo averli ridotti a febbraio”, ha aggiunto Li.

Secondo l’analista, l’astensione delle major statali cinesi dal petrolio russo ha frenato la domanda non solo di ESPO, ma anche di altre qualità di greggio russo, tra cui gli Urali e il greggio artico.

I raffinatori indipendenti, dal canto loro, hanno incrementato gli acquisti della miscela ESPO, fiore all’occhiello dell’Estremo Oriente russo, e a febbraio sono stati consegnati più carichi alle province di Shandong e Jiangsu, principalmente ai raffinatori di teiere, secondo le stime di Vortexa.

A gennaio, le raffinerie indipendenti hanno preferito ridurre le scorte piuttosto che cercare barili alternativi a causa delle incertezze sulla fornitura di ESPO, ha osservato Li.

Un massiccio rimpasto di navi cisterna consente alle navi non autorizzate di riprendere il commercio con il petrolio russo e iraniano, il che comporterà un rimbalzo delle importazioni cinesi di greggio più economico dai due produttori nel mese di marzo, rispetto al minimo di due anni registrato a febbraio, hanno dichiarato analisti e commercianti a Reuters .

Quindi comunque le sanzioni USA stanno colpendo l’esportazione di petrolio russo perfino in Cina, e sarà utile a tutti la fine del conflitto che le ha causate.