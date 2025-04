La BCE taglia i tassi d’interesse di 25 pb. Non poteva fare diversamente, con Dazi ed Euro in rivalutazione

Giovedì la Banca centrale europea ha tagliato i tassi di 25 punti base, portando i tassi di riferimento al limite superiore dell’intervallo neutro stimato dalla BCE.

Si tratta del sesto taglio consecutivo da giugno, che porta il tasso di deposito di riferimento al 2,25% dal 2,5%. La mossa arriva in un contesto di crescita in rallentamento, inflazione contenuta e incertezza dovuta ai dazi statunitensi. La presidente della BCE Christine Lagarde ha avvertito che l’impatto dei dazi potrebbe dimezzare la crescita dell’Eurozona quest’anno, già prevista modesta allo 0,9%.

La recente forza dell’euro, il calo dei prezzi del petrolio e il clima di cautela dei consumatori stanno aggiungendo ulteriori pressioni al ribasso sull’inflazione. Sebbene la sospensione per 90 giorni delle ritorsioni tariffarie tra UE e Stati Uniti offra un sollievo temporaneo, la BCE rimane preoccupata per l’impatto più ampio sugli investimenti e sul commercio. Lagarde ha recentemente affermato che la BCE rimane vigile e pronta ad agire ulteriormente, se necessario, per garantire la stabilità dei prezzi e quella finanziaria.

Ecco il relativo grafico:

Intanto l’inflazione nell’Euro area è sotto controllo essendo semplicemente al 2,2%, praticamente sull’obiettivo della BCE del 2%. Il Dollaro, nelle ultime settimane, si è indebolito di quasi il 10%, lasciando quindi spazio, anzi indicando la necessità, di abbasare i tassi, per far si che ai dazi del 10% non si venga ad aggiungere un ulteriore problema, la sopravvalutazione dell’Euro.