Un nuovo protagonista sta per trasformare il panorama dell’edilizia e dell’industria pesante: il KUKA Catonator , un innovativo braccio robotico remoto progettato per il taglio di materiali estremamente resistenti come roccia, cemento e acciaio. Sviluppato in collaborazione con l’impresa norvegese Sørheim Riveservice e prodotto da Smart Production , questo sistema all’avanguardia combina potenza, precisione e sostenibilità, ridefinendo gli standard del settore. Questa bestia del taglio di qualsiiasi materialiale potrebbe cambiare radicalmente qualsiasi cantiere.

Un robot da taglio senza precedenti

Montato su una piattaforma FORTEC KR 480 Ultra , il Catonator è progettato per affrontare le sfide più impegnative. Dotato di un mandrino ad alta potenza , supporta lame con diametri da 1.000 a 2.000 mm , garantendo tagli precisi anche su materiali complessi come acciaio, calcestruzzo e compositi avanzati. La sua capacità di carico raggiunge i 300 kg , mentre il braccio si estende per oltre 3 metri , offrendo una versatilità senza pari.

“Volevamo creare una soluzione che unisse forza bruta e raffinatezza dell’automazione moderna,” ha dichiarato Joacim Lorentsson , CEO di KUKA Nordic, a TechEBlog. “Il Catonator mantiene questa promessa, consentendo di realizzare geometrie complesse su materiali considerati finora intoccabili dai robot.”

Elettrico e sostenibile, anche per il chiuso

Il Catonator è completamente elettrico , alimentato da un modulo batteria ad alte prestazioni che elimina le emissioni di CO₂. Questo lo rende una scelta ecologica per l’industria, riducendo l’impatto ambientale e migliorando le condizioni di lavoro. “Oltre a minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente, il Catonator elimina rumore e fumi di scarico dei generatori diesel, rappresentando un grande passo avanti per la tecnologia edile sostenibile,” sottolinea il sito ufficiale di KUKA, cosa che lo rende adatto a lavorare anche in ambienti chiusi , come gallerie o l’interno di edifici.

Precisione e controllo al vertice

Grazie all’ecosistema SmartProduction di KUKA, il Catonator offre un controllo intuitivo tramite un dashboard accessibile da PC e smartphone. Sensori integrati forniscono un flusso costante di dati in tempo reale, che alimentano algoritmi di machine learning per ottimizzare i percorsi di taglio, regolare la velocità della lama e ridurre l’usura. Il risultato? Una precisione straordinaria, con deviazioni di appena 0,1 millimetri .

Gli operatori possono comandare il Catonator tramite un telecomando wireless , scegliendo tra sequenze pre-programmate o movimenti diretti del robot. Inoltre, la testa portautensili modulare consente di cambiare rapidamente lame specializzate, come quelle con punta di diamante per il calcestruzzo, in carburo per l’acciaio o progettate per compositi aerospaziali.

Sicurezza e flessibilità al top

Con la sua articolazione a sei assi , il Catonator può operare da qualsiasi angolazione, garantendo una flessibilità operativa unica. La sicurezza è ulteriormente rafforzata da doppi scanner LiDAR , che creano una “bolla di sicurezza a 360 gradi” attorno al robot. Se una persona o un ostacolo si avvicina troppo, la lama si arresta immediatamente, riducendo al minimo i rischi sul cantiere, evitando incidenti potenzialmente mortali.

Un’innovazione per il futuro dell’industria

Il KUKA Catonator non è solo un robot da taglio: è una soluzione che unisce potenza, precisione e flessibilità operativa, progettata per affrontare le sfide più complesse di edilizia, cantieristica navale e manifattura pesante.

Con la sua tecnologia all’avanguardia e il design ecologico, il Catonator rappresenta un passo avanti verso un’industria più efficiente e rispettosa dell’ambiente.