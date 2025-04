Klaus Schwab lascia la presidenza del WEF

Klaus Schwab ha annunciato le sue dimissioni immediate dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione del World Economic Forum (WEF). Casualmente questo accade il giorno della morte di un altro ottantottene, Papa Francesco.

L’ottantottenne ha comunicato la sua decisione al Consiglio di amministrazione durante una riunione straordinaria tenutasi la domenica di Pasqua, come annunciato dal WEF in un comunicato stampa pubblicato lunedì. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni.

“A seguito del mio recente annuncio e all’inizio del mio 88° anno di vita, ho deciso di dimettermi dalla carica di presidente e membro del Consiglio di amministrazione, con effetto immediato”, ha dichiarato Schwab nel comunicato stampa del WEF, che è una sua creatura sin dalla sua nascita.

Il WEF nasce nel 1971 come simposium manageria ed economico e, divenuto WEF nel 1984 è, poi diventato uno strumento di potere non trasparente. Il WEF è l’ente che ha usato i vertici del capitalismo mondiale piegandoli a finalità non trasparenti, lontane dai desideri popolari e completamente ignorando ogni base diplomatica. Scw

Il Consiglio ha nominato all’unanimità il vicepresidente Peter Brabeck-Letmathe come presidente ad interim. Ha inoltre istituito un comitato di ricerca per la selezione del futuro presidente. Letmathe, austriaco, viene da un’esperienza nella Nestlé, di cui ha percorso i gradi interni sino all’amministrazione delegata. In questo modo prosegue la propria attività di megafono del potere economico anti-democratico.