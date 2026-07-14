Keynes, l’economista che ci aiuta ancora a capire il mondo

Ci sono economisti che elaborano modelli destinati a rimanere confinati nelle università e altri che riescono a cambiare il modo in cui governi, imprese e cittadini comprendono il funzionamento dell’economia. John Maynard Keynes appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. A quasi un secolo dalla pubblicazione della sua opera più importante, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), molte delle sue intuizioni continuano a essere indispensabili per interpretare le crisi economiche e le decisioni di politica economica.

La grandezza di Keynes non consiste soltanto nell’aver proposto nuove soluzioni, ma nell’aver cambiato il modo stesso di osservare l’economia. Prima di lui prevaleva un’idea molto semplice: il mercato, se lasciato libero di operare, avrebbe sempre trovato spontaneamente il proprio equilibrio. Se esisteva disoccupazione, significava che salari e prezzi non si erano ancora adeguati; bastava attendere e il sistema sarebbe tornato alla piena occupazione.

Poi arrivò la Grande Depressione del 1929. Milioni di persone persero il lavoro, migliaia di imprese fallirono e la produzione crollò in tutto il mondo. La crisi durò anni, smentendo l’idea che il mercato fosse sempre capace di correggersi da solo in tempi ragionevoli.

Keynes partì proprio da questa constatazione. Un economista, sosteneva, deve anzitutto spiegare la realtà. Se i fatti contraddicono una teoria, non sono i fatti a essere sbagliati: è la teoria che deve essere rivista.

Fu una vera rivoluzione scientifica. Keynes comprese che l’economia di un Paese non può essere interpretata semplicemente come la somma dei comportamenti dei singoli individui. Esistono fenomeni collettivi che seguono regole proprie. Nasce così la moderna macroeconomia, cioè lo studio dell’economia nel suo complesso: produzione, occupazione, investimenti, consumi e crescita.

L’intuizione centrale della sua teoria è tanto semplice quanto profonda: un’economia può rimanere bloccata per lungo tempo in una situazione di bassa produzione e alta disoccupazione non perché manchino lavoratori capaci o imprese efficienti, ma perché manca la domanda complessiva di beni e servizi.

Questo è il cuore della rivoluzione keynesiana.

Per comprenderlo basta un esempio. Immaginiamo un negozio che vende sempre meno. Il proprietario riduce gli ordini ai fornitori, rinvia nuovi investimenti e licenzia alcuni dipendenti. Chi perde il lavoro dispone di un reddito inferiore e riduce i propri acquisti. Di conseguenza altri negozi vendono meno, licenziano altro personale e la crisi si estende.

Nessuno dei protagonisti si comporta in modo irrazionale. Ognuno cerca semplicemente di proteggere la propria attività o la propria famiglia. Tuttavia la somma di decisioni individualmente prudenti produce un risultato collettivamente negativo.

Da qui deriva un altro celebre concetto di Keynes: il paradosso del risparmio. Per una famiglia è certamente prudente risparmiare di più. Ma se tutte le famiglie, contemporaneamente, riducono i consumi, le imprese vendono meno, producono meno, investono meno e licenziano lavoratori. Alla fine il reddito nazionale diminuisce e perfino il risparmio complessivo del Paese può ridursi.

La domanda aggregata, cioè la spesa complessiva di famiglie, imprese, Stato e operatori esteri, diventa quindi la variabile decisiva. Un imprenditore non assume nuovi dipendenti semplicemente perché il costo del lavoro diminuisce; li assume se ritiene di poter vendere ciò che produrrà. Se non prevede clienti, anche salari più bassi non bastano a convincerlo a investire.

Un altro contributo fondamentale di Keynes riguarda l’incertezza. Egli osservava che il futuro non è semplicemente rischioso, ma in larga misura imprevedibile. Nessuno può conoscere con certezza l’evoluzione dell’economia, dei mercati o della politica. Per questo motivo le decisioni degli imprenditori dipendono anche dalla fiducia e dalle aspettative.

Keynes definiva questa componente psicologica animal spirits: quella miscela di fiducia, ottimismo e propensione al rischio che induce gli imprenditori a investire. Quando questa fiducia viene meno, gli investimenti rallentano e l’economia può entrare rapidamente in recessione anche se le capacità produttive del Paese restano intatte.

È difficile trovare un’idea più attuale. La crisi finanziaria del 2008, la pandemia del 2020 e molte delle difficoltà economiche degli ultimi anni hanno dimostrato quanto la fiducia possa influenzare consumi, investimenti e occupazione.

Da questa analisi deriva anche il ruolo dello Stato. Spesso Keynes viene presentato come il teorico della spesa pubblica senza limiti. È una rappresentazione semplicistica e sostanzialmente scorretta.

Keynes non era contrario all’economia di mercato, né proponeva di sostituirla con la pianificazione statale. Era convinto che il mercato fosse il miglior meccanismo per creare ricchezza, ma riteneva che, durante le grandi crisi, esso potesse entrare in una spirale dalla quale non riusciva a uscire rapidamente da solo.

In queste circostanze lo Stato deve sostenere temporaneamente la domanda attraverso investimenti pubblici, riduzioni fiscali o altri interventi capaci di evitare il crollo della produzione e dell’occupazione. Non si tratta di sostituire il mercato, ma di aiutarlo a ritrovare condizioni di funzionamento normali.

Per la stessa ragione Keynes non considerava il deficit pubblico una virtù permanente. Riteneva invece che la politica di bilancio dovesse essere anticiclica: sostenere l’economia durante le recessioni e ricostruire gli equilibri di finanza pubblica quando la crescita riprende. Il disavanzo era uno strumento eccezionale, non un obiettivo.

Molte istituzioni economiche moderne riflettono ancora oggi questa impostazione. Gli ammortizzatori sociali, i sussidi di disoccupazione, gli investimenti pubblici anticiclici e perfino il coordinamento tra politica fiscale e politica monetaria nascono dalla consapevolezza che una grave caduta della domanda può produrre effetti economici e sociali molto più costosi dell’intervento pubblico destinato a contrastarla.

Naturalmente Keynes non aveva risposta a ogni problema. Alcune sue conclusioni riflettevano il contesto storico degli anni Trenta e sono state corrette, integrate o sviluppate dagli economisti successivi. Ma il nucleo della sua riflessione conserva una straordinaria attualità: un’economia non è una macchina perfetta che torna automaticamente in equilibrio. È un sistema complesso nel quale aspettative, fiducia, investimenti, domanda e istituzioni pubbliche interagiscono continuamente.

Per questo Keynes continua a essere studiato nelle università di tutto il mondo. Non perché abbia fornito ricette valide per ogni epoca, ma perché ha insegnato agli economisti un metodo: osservare la realtà prima delle teorie e costruire le teorie a partire dalla realtà.

Ed è forse proprio questo il suo lascito più importante. Ogni volta che un governo, di fronte a una grave recessione, si domanda se sia opportuno intervenire per sostenere famiglie, imprese e occupazione, sta affrontando una questione che Keynes pose quasi un secolo fa. Le risposte possono essere diverse, ma il modo stesso di formulare quella domanda rappresenta ancora oggi il segno più duraturo della rivoluzione keynesiana.

Antonio Maria Rinaldi